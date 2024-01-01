Deniz Seki

At Kadehi Elinden At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında *** Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik Kadehlerden aşkı biz Güneş bize doğardı Ne mutluyduk ikimiz *** Dolu dolu içerdik Kadehlerden aşkı biz Güneş bize doğardı Ne mutluyduk ikimiz *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün *** At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hatıralar gömülsün Hatıralar gömülsün

Kınalı Kuzum Ne yiyor, ne içiyorsun Elde değil aklım sende Gece çok geç yatıyorsun Gelde bi demli çay iç bende *** Olmadı akşam yemeğe yetiş bari Yolunu gözlüyor Perihan Hanım Bu ayrı ev işine alışamadım Sızlıyor ince ince sol yanım *** A nenni nenni Kınalı kuzum Büyüdün de adam mı oldun Yanağı pembem, dudağı kirazım Gözü okyanusum iyi ki doğdun *** Bu yürek çarpıntısı ömürlük biliyorsun Büyümedin hiç gözümde Bebeğim sen ne diyorsun *** Bir dualık mesafedeyim Ne zaman sıkışırsan yanındayım Ha bu arada soğudu havalar aman ha Üşütme yine, kurbanın olayım *** A nenni nenni Kınalı kuzum Büyüdün de adam mı oldun Yanağı pembem, dudağı kirazım Gözü okyanusum iyi ki doğdun

Bir Demet Yasemen Bir demet yasemen Aşkımın tek hatırası Bir demet yasemen Aşkımın tek hatırası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası *** Ağlasam, inlesem Silinmez bahtın karası Ağlasam, inlesem Silinmez bahtın karası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası *** Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran yarası

Benzemez Kimse Sana Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım Benzemez kimse sana Tavrına hayran olayım *** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım *** Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım Lütfuna ermek için Söyle perişan olayım *** Bakışından süzülen İşvene kurban olayım Bakışından süzülen İşvene kurban olayım