Deniz Seki

Sakinim, biraz sessiz Ama yorgun değilim hiç çaresiz Üzülmedim geçen senelere Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim *** Çılgınlar gibi sevdim kaç kere Acımam ben aşka dayanırım Hep yol verdim beni üzen aşklara Ben inan üzülmeden bırakırım *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Sakinim, biraz sessiz Ama yorgun değilim hiç çaresiz Üzülmedim geçen senelere Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim *** Çılgınlar gibi sevdim kaç kere Acımam ben aşka dayanırım Hep yol verdim beni üzen aşklara Ben inan üzülmeden bırakırım *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma *** O seni nasıl olsa bırakır unutma Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma

Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var *** Günlerin hiç günahı olmadan yine Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin? Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir? *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim *** Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var *** Günlerin hiç günahı olmadan yine Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin? Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir? *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan, of *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan, of *** Of Of *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim