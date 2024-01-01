Deniz Seki

Aynaya Gülümse İkimize de farklı farklı şeyler oldu Bir türlü anlayamadığımız Birimiz ayıp olur diye düşünürken Fakat anlaşamadığımız *** Biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse *** Birilerini sevmeden önce Sen kendi kendini sevmelisin Sana, "Bencil" diyenler olursa da Söz hakkı vermemelisin *** Biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse *** Aynalara küsme O sana yalan söyleyemez ki Sen ne olur dinle Bu şarkı ikimiz için *** İkimize de farklı farklı şeyler oldu Bir türlü anlayamadığımız Birimiz ayıp olur diye düşünürken Fakat anlaşamadığımız *** Biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse *** Birilerini sevmeden önce Sen kendi kendini sevmelisin Sana, "Bencil" diyenler olursa da Söz hakkı vermemelisin *** Biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse *** Aynalara küsme O sana yalan söyleyemez ki Sen ne olur dinle Bu şarkı hepimiz için *** Bu şarkı hepimiz için

Sakinim Sakinim, biraz sessiz Ama yorgun değilim hiç çaresiz Üzülmedim geçen senelere Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim *** Çılgınlar gibi sevdim kaç kere Acımam ben aşka dayanırım Hep yol verdim beni üzen aşklara Ben inan üzülmeden bırakırım *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Sakinim, biraz sessiz Ama yorgun değilim hiç çaresiz Üzülmedim geçen senelere Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim *** Çılgınlar gibi sevdim kaç kere Acımam ben aşka dayanırım Hep yol verdim beni üzen aşklara Ben inan üzülmeden bırakırım *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma *** O seni nasıl olsa bırakır unutma Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma

Nasihat (Unutursun) Unutur dedin yerine koyamadı bak kimseyi Tadı aşk bunun bile bile canını acıtıyor gibi Denediysen eğer bir kere bile kendine kızma O'na söyle gözünün içine baka baka dostuz biz diyen birisine *** Bunun adına ayrılık denir O daha büyümemiş ki ne bilir Seni göğsünü gere gere Nasıl olur da o ellere verir *** Unutursun unutursun Kim derse yalan söyler Unutursa unutursun Adı aşk nasıl olsa

Yakamoz Bir sancı içimde Nefes almak istiyorum Bana n'olur gücenme Bırak beni kendi halime *** Bir sancı içimde Nefes almak istiyorum Bana n'olur gücenme Bırak beni kendi halime *** Unut beni yakamoz misali Vururum belki denize Kimin aklına gelirim sence Okudun beni gecelerce *** Unut beni yakamoz misali Vururum belki denize (belki denize) Kimin aklına gelirim sence Okudun beni gecelerce *** Bir sancı içimde Nefes almak istiyorum Bana n'olur gücenme Bırak beni kendi halime *** Unut beni yakamoz misali Vururum belki denize Kimin aklına gelirim sence Okudun beni gecelerce *** Unut beni yakamoz misali Vururum belki denize (belki denize) Kimin aklına gelirim sence Okudun beni gecelerce oof *** Bir sancı içimde Nefes almak istiyorum Bana n'olur gücenme Bırak beni kendi halime *** Hiç anlayamadın Aşka emir verilmez anlatamadım Gün doğdu yıldızım oldu Bunu senle paylaşamadım Çok yalnız kaldım

Gidelim Buralardan Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var *** Günlerin hiç günahı olmadan yine Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin? Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir? *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim *** Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var *** Günlerin hiç günahı olmadan yine Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin? Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir? *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan, of *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan, of *** Of Of *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim

Son Nefesine Dair Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir Çırpınır durursun son nefesine dair *** Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir Çırpınır durursun son nefesine dair *** "Yâr" diye, çığlıklar atar durursun Aşklar yaşanır, biter Sen sevgiye müsait yüreğinle Yüreğine yer ararsın *** "Yâr" diye, çığlıklar atar durursun Aşklar yaşanır, biter Sen sevgiye müsait yüreğinle Yüreğine yer ararsın *** Ah, buldum sanırsın Bazen istemeden kendini kandırırsın Söz dinlemez yüreğin Kısacık zaten şu ömrümüz, ne diye kalpler kırılsın? *** Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir Çırpınır durursun son nefesine dair *** "Yâr" diye, çığlıklar atar durursun Aşklar yaşanır, biter Sen sevgiye müsait yüreğinle Yüreğine yer ararsın *** "Yâr" diye, çığlıklar atar durursun Aşklar yaşanır, biter Sen sevgiye müsait yüreğinle Yüreğine yer ararsın *** Ah, buldum sanırsın Bazen istemeden kendini kandırırsın Söz dinlemez yüreğin Kısacık zaten şu ömrümüz, ne diye kalpler kırılsın? *** Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir Çırpınır durursun son nefesine dair

Gidenler Ağlatırlar Benim canımın yarısı sende, biliyorsun İçimde yine tuhaf bir hüzün bu bilmediğim Tanrı'm, acaba ben aşktan mı korkar oldum? Yılların hatası bu belki de hiç çözemediğim *** Gün gelir büyürsün ya birden Adını unutup uçarsın gökyüzüne gizlice Ve o gül yüzün, dudaklarımda tuzun Soluğumda bile ismini hep heceledim *** Beni istediğini eğer hissediyorsam Yanından bir saniye olsun ayrılamam Böyle duyguları çok zor yakaladıysan Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar *** Beni istediğini eğer hissediyorsam Yanından bir saniye olsun ayrılamam Böyle duyguları çok zor yakaladıysan Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar *** Benim canımın yarısı sende, biliyorsun İçimde yine tuhaf bir hüzün bu bilmediğim Tanrı'm, acaba ben aşktan mı korkar oldum? Yılların hatası bu belki de hiç çözemediğim *** Gün gelir büyürsün ya birden Adını unutup uçarsın gökyüzüne gizlice Ve o gül yüzün, dudaklarımda tuzun Soluğumda bile ismini hep heceledim *** Beni istediğini eğer hissediyorsam Yanından bir saniye olsun ayrılamam Böyle duyguları çok zor yakaladıysan Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar *** Beni istediğini eğer hissediyorsam Ayrılamam *** Beni istediğini eğer hissediyorsam Yanından bir saniye olsun ayrılamam Böyle duyguları çok zor yakaladıysan Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar

Acele Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş Haberim yok, haberim yok Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş Haberim yok, haberim yok *** Kim, kim Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim Kim, kim Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim *** Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura Benim soracak bir sorum var Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline Onu bana getirin, hadi yağmurlar *** Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura Benim soracak bir sorum var Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline Onu bana getirin, hadi yağmurlar, yağmurlar *** Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş Haberim yok, haberim yok Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş Haberim yok, haberim yok *** Kim, kim Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim Kim, kim Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim *** Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura Benim soracak bir sorum var Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline Onu bana getirin, hadi yağmurlar *** Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura Benim soracak bir sorum var Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline Onu bana getirin, hadi yağmurlar *** Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura Benim soracak bir sorum var Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline Onu bana getirin, hadi yağmurlar

Su Ağladım Yalnızlığa Su Gibi Şeffaf Gibi Kimsesiz Ve Sakin Tek Başıma Duruldum İnceden İnceden *** Hep Böyle Yaşanır Aşklar Sevdiysen Yalnızlık Başlar Sorgular Gibi Seni Hep Aynı Hikaye Kaybolup Gidersin İçinde İçinde

Sana mı Kaldı Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben *** Sana mı kaldı bana hesap sormak Sana mı kaldı her şeye kafa yormak Delirdin iyice saçmalıyorsun Kendi kendini yiyip bitiriyorsun *** Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay *** Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay *** Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben *** Sana mı kaldı bana hesap sormak Sana mı kaldı her şeye kafa yormak Delirdin iyice saçmalıyorsun Kendi kendini yiyip bitiriyorsun *** Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay *** Gel Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay