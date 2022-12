Deniz Seki

Benim Dünyam Benim dünyam *** Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip sardığım bir hülyasın Yokluk ateşten gömlek, sensizlik ölüm gibi Rüyam, hülyam, benim dünyamsın *** Kanımda, canımda, alın yazımda Bir sen varsın bir de ben şu dünyamda Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönül sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam Gülen bahtımsın Sen benim, sen benim Sen benim dünyamsın *** Hepimizin hayatı iki kelime Bir varmış bir yokmuş şu âlemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde *** Her şey sende başlar, seninle biter Sevilmek ümidi sevmekten beter Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana, of *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönül sensiz kalmasın, of *** Korkulu rüyam Gülen bahtımsın Sen benim, sen benim Sen, sen benim dünyamsın

Ayrılığın Yükü Ağır Ayrılığın yükü ağır, taşıyamayız sevgilim Bizi deli eden aşkı, unutamayız sevgilim Bensiz mutlu olamazsın, anılardan kaçamazsın Seni yalnız ben anlarım, başkasıyla olamazsın *** Ben aşığım sende öyle, bir gururla çekip gitme Seviyorum diye diye ayrıldık ne diye *** Gidersen (gidersen) sana gelemem, darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam, aşkımız bitti diyemem Sen o çok (sen o çok) sevemediğim, ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim, kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme, sev de gitme Gel de gitme, sev de gitme *** Bıktığını söyle bitsin, sevmiyorum de gideyim Yalan olur biliyorum, seni çok seviyorum *** Gidersen sana gelemem, darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam, aşkımız bitti diyemem Sen o çok sevemediğim, ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim, kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme, sev de gitme Gel de gitme, sev de gitme

Çok Zor Ben seni bir kere bile öpemedim ki Varlığım sanki hep sendi Bir gülüş bir bakış bekledim durdum Bir selamın gelmedi *** Alın yazım saklanır kaderimde Sen benimsin yalnız hayallerimde Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece Biliyorsun değil mi *** Çok zor aşk bu yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu yok ki benzeri *** Ben sana hiç ihanet etmedim ki Başka kimseyi düşünmedim ki Bekledim özledim küstüm barıştım Kalbim hep seninleydi *** Alın yazım saklanır kaderimde Sen benimsin yalnız hayallerimde Aşkın beni çözen tek cevapsız bilmece Biliyorsun değil mi *** Çok zor aşk bu yok ki karşılığı sende Çok zor aşk bu yok ki benzeri

Değilsin Ey gök yüzü geceyle güneş Yıldızların ötesi Sevda beni derin derin ince ince dağlıyor Gözlerimden yüreğime zehirler aktı sanki Benim içimde canım tutuştu her zerreme ateş yağdı *** Aşk özgürlükse bu tutsaklık niye Beni sana hapsetti gönlüm Bakışındı gülüşündü ölüm *** Ödül değilsin ceza değilsin Sen hep benimsin yalnızlık Günah değilsin ayıp değilsin Yasak değilsin ayrılık Uzak değilsin yakın değilsin neredesin ey mutluluk Her şeyine vuruldum aşk beni ben aşkı unuttum *** Hasretinde nefretinde ödendi bedelleri Günahında sevabında sebepleri verildi Aşk hep benim yüreğimde gizlenen kaçak gibi Yeri yurdu hiç eksilmez ne akıl ne sır ermez *** Aşk özgürlükse bu tutsaklık niye Beni sana hapsetti gönlüm Bakışındı gülüşündü ölüm *** Ödül değilsin ceza değilsin Sen hep benimsin yalnızlık Günah değilsin ayıp değilsin Yasak değilsin ayrılık Uzak değilsin yakın değilsin neredesin ey mutluluk Her şeyine vuruldum aşk beni ben aşkı unuttum *** Ödül değilsin ceza değilsin Sen hep benimsin yalnızlık Günah değilsin ayıp değilsin Yasak değilsin ayrılık Uzak değilsin yakın değilsin neredesin ey mutluluk Her şeyine vuruldum aşk beni ben aşkı unuttum...

Sevdanın Tadı Tükenir biter gider, bitmez dediğin aşklar Geriler teslim olur savaşçı umutlar Kurşuna dizilir hep doğmamış duyguların Yine de çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Eriyip biter gider kar misali arzular Acısı çıkar yılların, zordur yarınlar Sevgidir sana kalan, düzeni bu dünyanın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın *** Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği Her acı büyütür içindeki çiçeği Dönersin kendine budur aşkın gerçeği *** İnan, inan ki çok üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın Bebeğim, üzülürsün Kendinsin geç kaldığın Unutma çıkar bir yerden tadı sevdanın

Sana Değer Akarım sonsuza deli sel gibi Tut çevrele tut gölün olayım Çarparım ne varsa deli yel gibi Tut kollarımdan tut ki durayım *** Tüm yaşananlar bir bir Günaha dönüşüyor ah zamanla uğraşma Sen öyle bela deli sev ki beni Bütün yasakları yasakla *** Her soluğunda baştan ayağa Çek beni içine orda kalayım *** Zaten aşklar hep yalan dolan Sonu hep sızı hüsran Geriye kalan ardından Yalnızlık olsa da sana değer.

Aşkın İçinde Aşk Var Aşkın içinde aşk var *** Kalbimi saklayamam ki senden Öyle deli gibi severken O kapıdan çıkışın gelişinle Seviyorum deyişinle Nasıl iflah olurum ben *** Bir daha sevemem asla derken Yüreğimi aşktan çekmişken Kelimeler seninle büyülerken Nasıl sevmem seni söyle Sen güneş gibi doğarken *** Aşkın içinde aşk var Kalbimin içinde sen Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken? *** Ey masallardan gelen Her hâliyle benim sultanım Ben sana yaratıldım, senin için seninle *** Karşılıklı aşk bir destandır Aşkla mevsim hep ilk bahardır Hiçbir şey aynı değil ne zamandır Leyla'dan, Mecun'dan beri Hayat aşkı yaşamaktır *** Bu yaşıma gelene kadar öyle Öyle günler geçirdim nerelerde Her şey tadında güzelmiş bir de Senin gibi birisiyle Tanışmak varmış kaderde *** Aşkın içinde aşk var Kalbimin içinde sen Aşka aşktan başka yol mu var kollarındayken? *** Ey masallardan gelen Her hâliyle benim sultanım Ben sana yaratıldım, senin için seninle *** Aşkın içinde aşk var Aşka aşktan başka yol mu var? *** Ey masallardan gelen Her hâliyle benim sultanım Ben sana yaratıldım, senin için seninle

Aşk Laftan Anlamaz ki Kendimden çıktım yola Bir yere varamadım Yıllar kayboldu bir anda Kimselere soramadım *** Şansım yok aşktan yana Sevgiye rastlamadım Hani o gençlik var ya Güldü geçti, tutamadım *** Olsun mu? Olmasın! Dert sana uğramasın! Gitsin ve gelmesin bir daha ayrılık hiç! Mevlam sakınsın seni her türlü gözden! Ay, ay! Bit dersin, bitmez ki! Aşk laftan anlamaz ki! *** Sevdin mi sevmedin mi? Sustun mu söyledin mi? Anlatsaydın dinlerdim, Ben aşkımı diyemedim *** Gördüğüm günden beri Ne ölüyüm ne diri Yandım söndüm, binlerce kez öldüm Baktığım her yerde gördüm *** Olsun mu? Olmasın! Dert sana uğramasın! Gitsin ve gelmesin bir daha ayrılık hiç! Mevlam sakınsın seni her türlü gözden! Ay, ay! Bit dersin, bitmez ki! Aşk laftan anlamaz ki!

Beni Benden Alırsan Sen beni benden alırsan seni sana bırakmam Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgimi Bilmedin, bileceğin yok Yalancı dostlarından, el alemin lafından Geçmedin, geçeceğin yok *** Oysa aşk denen rüya Sana yeter, bana da Görmedin, göreceğin yok *** Umudum dualarda Allah acır hâlime Beni sana köle etmez *** Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi? *** Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi? *** Sevgilim, canım dedikçe kendini gizler oldun Peşinden sürüklendim de çok mu değerli oldum? Bir aşk var, bir de aşık İç içe karma karışık Seninle hiç bir ilgisi yok *** Neden baktım gözlerime? Neden yattın dizlerimde? Bunların da bedeli yok *** Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi? *** Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın Yaralı kalbim affeder mi?

Ummadığım Anda (Yıldızlı Şarkılar) Mektupları resimleri, kaldıramam ki Sevdim seni başkasına yar edemem ki İki dünya bir araya, gelse imkansız Seni benden başkasıyla düşünemem ki *** Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek *** Bahar dalı çiçek dili, yeşilin rengi Anlatmanın imkanı yok güzelliğini Sana susuz, açım sana, hastayım sana Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki *** Sevgilim kıskanırlar, yalanlar anlatırlar Bizi ayıramazlar, aşkın dizinden *** Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım, seni tanıyana dek

Kış Güneşi Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda *** Yürekli olmadan Meydan okunmadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni Kıyamete kadar kapattım kalbimi A-a-h *** Azar coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde yine seni büyütür *** Azar coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde yine seni büyütür *** Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda *** Yürekli olmadan Meydan okunmadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni Kıyamete kadar kapattım kalbimi A-a-h *** Azar coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde yine seni büyütür *** Azar coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde yine seni büyütür

Yalnız Çiçek Ft. Emrah Karaduman O derin uçurumlarda açan Dikeni zehirli yalnız çiçek Suç olur muydu Seni bir kez koklayıp ölmek? *** Fırtına olsam kırsam dikenini Yüreğimle dokunsam çiçeğine Bu inat, bu dik bakış neden gözlerime? *** Kendini bırak Bırak artık benim cennetime *** Ayrı iklimsin ne çare Ben sana vurgun biçare Sarardım soldum hasretinle Ayrı iklimsin apayrı Sert soğuk mağrur sevdalı Kavrulup yanarım ben yine *** Ayrı iklimsin ne çare Ben sana vurgun biçare Sarardım soldum hasretinle Ayrı iklimsin apayrı Sert soğuk mağrur sevdalı Kavrulup yanarım ben yine *** Fırtına olsam kırsam dikenini Yüreğimle dokunsam çiçeğine Bu inat, bu dik bakış neden gözlerime? *** Kendini bırak Bırak artık benim cennetime *** Ayrı iklimsin ne çare Ben sana vurgun biçare Sarardım soldum hasretinle Ayrı iklimsin apayrı Sert soğuk mağrur sevdalı Kavrulup yanarım ben yine *** Ayrı iklimsin ne çare Ben sana vurgun biçare Sarardım soldum hasretinle Ayrı iklimsin apayrı Sert soğuk mağrur sevdalı Kavrulup yanarım ben yine *** Ayrı iklimsin ne çare Ben sana vurgun biçare Sarardım soldum hasretinle Ayrı iklimsin apayrı Sert soğuk mağrur sevdalı Kavrulup yanarım ben yine *** Ayrı iklimsin ne çare Ben sana vurgun biçare Sarardım soldum hasretinle Ayrı iklimsin apayrı Sert soğuk mağrur sevdalı Kavrulup yanarım ben yine

Vursalar Ölemem Kar hazır inmeye saçlarıma Beklemedim ki beklemedim Geçsin ömrümün yaz baharı İstemedim ki istemedim *** Gençliğimin gül bahçesinde Aldı telaş beni ellerine Sen bırakma beni Kalbimin gerçeği *** Düştüm aşkının ayağına Durma durmaz geceler Durma durmaz çileler Durma dursun yüreğim Sana binlerce kez öleceğim *** Bozulur yasaklar kurallar Sevişmek bağışlanmaz affetme beni İçimde korku heyecan Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem

İlan-ı Aşk Hancıyım da yolcuyum da kendi dünyamda Yak tutuştur beni Söndür aşk ile Herşey hayalden ibaret bu sonsuzlukta Ahir zaman sevdalım ol Yeter bana *** Umduğun sevinci vermeyen kör olsun Oynarsan sonun olsun Mutluyum yanında (Kolların da sakin) Bir çocuğum, hem kadınım da *** Kırmızı güneşlerim var Geceler binbir masal Ateşi su, suyu terin Salına salına dolaş Güllü bahçeler de uzan Yanıma canıma sokul Şarkı söylesin kahkahan *** Gün güneşten öncedir Yüzün hepsinden önce Soy değiştir al beni Giyin ruhunun üzerine *** Kaçmadım asla savaştan Utanmam aşktan Sev... Hayat bir rüya Sev uyanmadan Her sırrın cevabı Gizlenmiş sorusunda Ahir zaman sevdalım ol Yeter bana...