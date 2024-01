Deniz Seki

Bir ilkbahar sabahı Güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandın mı hiç? *** Bir ilkbahar sabahı Güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak Kırlara uzandın mı hiç? *** Bir his dolup içine Uçuyorum sandın mı hiç? Bir his dolup içine Uçuyorum sandın mı hiç? *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen *** Albümdeki o resme Bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere Kalbini bağladın mı hiç? *** Albümdeki o resme Bakarken ağladın mı hiç? Mazideki günlere Kalbini bağladın mı hiç? *** Unutmayıp adını Senelerce andın mı hiç? Unutmayıp adını Senelerce andın mı hiç? *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen *** Geçen günlere yazık Yazık etmişsin, gönül, sen Öyleyse hiç sevmemiş Sevilmemişsin, gönül, sen

Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana baharı anımsatan Bir umut doldu içime *** Daha seni ilk gördüğümde Daha elini tuttuğumda Yaşamaya şimdi başlıyorsun Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yüzüne baktığımda Bana güneşi anımsatan Bir ateş yandı içimde *** Daha seni ilk gördüğümde Daha yanına geldiğimde Önümüzde çok güzel günler var Dedim kendi kendime *** Öyle büyük bir mutluluk Bir anlam verdi ki Seninle geçen o bir yıl Yaşantıma *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam O bir yılın anlamını Bin yıl geçse de unutmam *** Öyle çok sevdim ki seni Öyle çok ki anlatamam Bir tek yıla sığdı her şey Bir tek yıla tüm bir yaşam *** Bir tek yıla sığdı her şey Tüm bir yaşam Tüm bir yaşam