Deniz Seki

Bırakıp Gidersen Sevmedim hiç kimseyi Kendimden başka Aklımdan geçmiyordu Düşmek bu aşka Gönlümce eğlenirdim Hiç düşünmeden Seni görmeden, Seni bilmeden Seni sevmeden önce *** Hiç bitmeyecek Sanıyordum yanlızlık Gördüm ve aşık oluverdim Bir anda Kalbimde donmuş Buzları kırdım artık Yeniden doğdum, İçime doldun, Senin oldum sonunda *** Beni bırakıp gidersen Başka birini seversen Aşkımı ziyan edersen Gözünün yaşına bakmam canım Beni bırakıp gidersen Başka birini seversen Aşkımı ziyan edersen Gözünün yaşına bakmam canım

Ahmet Bekle dedin, kaç sene oldu? Okuldan ayrılalı Her birimiz bir başka yöne Başka hayata savrulalı *** Bize nikah düşüyor, çaresi yok Bir düşün girdiğin günahları Hüdaya havale ederim bak Ya gel geri, alayım ahları *** Çoluğa çocuğa karıştı be bak Kardeşimin bile yaşıtları Ya gel iste babamdan beni al Denedin ya bütün çeşitleri *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay... *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta... *** Bekle dedin, kaç sene oldu? Okuldan ayrılalı Her birimiz bir başka yöne Başka hayata savrulalı *** Bize nikah düşüyor, çaresi yok Bir düşün girdiğin günahları Hüdaya havale ederim bak Ya gel geri, alayım ahları *** Çoluğa çocuğa karıştı be bak Kardeşimin bile yaşıtları Ya gel iste babamdan beni al Denedin ya bütün çeşitleri *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay... *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay...

Kop Gel Günahlarından Söndü içimin ateşi bitti Bıktım yalanlarından Zorla ele, avuca sığmaz aşk Kop gel günahlarından *** Nazın sitemin belli değil Ben senin neyinim anlayamadım Sevda ateşin aynı değil İlk defa üşüyorum kollarında *** Kim bu gözlerindeki yabancı Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Bugünün yarınların günahkar Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Söndü içimin ateşi bitti Bıktım yalanlarından Zorla ele, avuca sığmaz aşk Kop gel günahlarından *** Nazın sitemin belli değil Ben senin neyinim anlayamadım Sevda ateşin aynı değil İlk defa üşüyorum kollarında *** Kim bu gözlerindeki yabancı Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Bugünün yarınların günahkar Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Kim bu gözlerindeki yabancı Yaralar beni yüreğimden Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı *** Bugünün yarınların günahkar Yakanı bırakmaz ellerim Hani ben olacaktım, yalancı Başının tacı

Ey Kalbim Ben böyle bir sevdayı Hiç yaşamamıştım ki Ne bilirdim böyle yanarım o zaman? *** Senin kadar güzelini Hiç sevmemiştim ki Güzel sevmek ne zormuş anladım o zaman *** Geceler, kara geceler Gözlerinde saklıydı "Çok sevme, üzülürsün" Diyenler çok haklıydı *** Ey kalbim, yazık sana Gittin de kime bağlandın Ey kalbim, yazık sana Bağlandım, beni de yaktın sen, tükendim *** Ben böyle bir sevdayı Hiç yaşamamıştım ki Ne bilirdim böyle yanarım o zaman? *** Senin kadar güzelini Hiç sevmemiştim ki Güzel sevmek ne zormuş anladım o zaman *** Geceler, kara geceler Gözlerinde saklıydı "Çok sevme, üzülürsün" Diyenler çok haklıydı *** Ey kalbim, yazık sana Gittin de kime bağlandın Ey kalbim, yazık sana Bağlandım, beni de yaktın sen, tükendim *** Ey kalbim, yazık sana Gittin de kime bağlandın Ey kalbim, yazık sana Bağlandım, beni de yaktın sen, tükendim

Destur Çek Aman olsun, umurumda değil ki Çektiğim çile benim, kimseye yok şikâyetim Konuşanlar, lafımızı edenler Gerilir aşkın çarmıhına da hayret ederler *** Dünde kalsın, ah, dünler Söz duymaz sağır kulaklar Sen aşkı bende yaşa, ben de sende Ah etsinler, ağlasınlar *** Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek Nazarları değer kalbim, anlatma, sus Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek Nazarları değer kalbim, anlatma, sus Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden *** Aman olsun, umurumda değil ki Çektiğim çile benim, kimseye yok şikâyetim Konuşanlar, lafımızı edenler Gerilir aşkın çarmıhına da hayret ederler *** Dünde kalsın, ah, dünler Söz duymaz sağır kulaklar Sen aşkı bende yaşa, ben de sende Ah etsinler, ağlasınlar *** Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek Nazarları değer kalbim, anlatma, sus Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden *** Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek Nazarları değer kalbim, anlatma, sus Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden *** Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek Nazarları değer kalbim, anlatma, sus Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden *** Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek Nazarları değer kalbim, anlatma, sus Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden *** Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek Nazarları değer kalbim, anlatma, sus Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden

Benim Derdim Benim derdim aşar beni Bir kez dermanım ol ne olursun Bu kalbim her nefeste yaşar seni Haberin olsun *** O tatlı bakışlarınla Gözlerin anlatır aşkı Ayrılıksa ölüm gibi Ağlatır aşkı *** Bu şarkı anlatır beni Dinle ne olursun Sonum olsan da yine seni Seviyorum, biliyorsun *** Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa Düşer miyim peşine? Uçur, uçur beni, ister kaçır beni Rastlamadım eşine *** Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa Düşer miyim peşine? Uçur, uçur beni, ister kaçır beni Rastlamadım eşine *** Benim derdim aşar beni Bir kez dermanım ol ne olursun Bu kalbim her nefeste yaşar seni Haberin olsun *** O tatlı bakışlarınla Gözlerin anlatır aşkı Ayrılıksa ölüm gibi Ağlatır aşkı *** Bu şarkı anlatır beni Dinle ne olursun Sonum olsan da yine seni Seviyorum, biliyorsun *** Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa Düşer miyim peşine? Uçur, uçur beni, ister kaçır beni Rastlamadım eşine *** Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa Düşer miyim peşine? Uçur, uçur beni, ister kaçır beni Rastlamadım eşine *** Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa Düşer miyim peşine? Uçur, uçur beni, ister kaçır beni Rastlamadım eşine *** Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa Düşer miyim peşine? Uçur, uçur beni, ister...

Dile Benden Bu aşk değil Başka Bir şey görebilsen Ayrılınca bitmiyor, Gözden ırak oldun ama bir bilsen Gönlüm ırak dinlemiyor *** Rüyamda gördüm Başucunda duruyordum Kıyamadım dokunmaya Ne güzel uyuyordum *** Dile benden Ne dilersen yar Ömrümü al istersen Son gününe kadar Sanki bir şey olmamış gibi Gönlüme gir istersen Hepsi senin yar

Yeter Ki Sev Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Vazgeçebilirim her şeyden Ama gör ki senden uzak olamam Silerim her aşkı bir tek kalemde Yalnız sana kıyamam *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Niye karışırlar ki aşka, gönül işine? Senle geçen hayalime, düşüme Bir haber alsam da düşüversem peşine Bilsen ah nasıl üzülüyorum *** Vazgeçebilirim her şeyden Ama gör ki senden uzak olamam Silerim her aşkı bir tek kalemde Yalnız sana kıyamam *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım *** Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım Yeter ki sev, yine sana kul olacağım Öyle ya da böyle ne fark eder ki? Kararlıyım, senin olacağım

Hiç Kimse Değilim Hiç kimse değilim Üzgünüm, güçsüzüm Yalnızım, sende ruhum *** Gel tükensin acılar birden Sev beni ölesiye Yandım aşkın ateşi içinde *** Gez, dolaş Dokun, hep senindi bedenim Yağ, ıslat Süzül toprağıma, esmerim *** Umudumu yol yaptım Saçının teline Kapılarımı açtım Hadi gel, gir içeriye *** Umudumu yol yaptım Saçının teline Kapılarımı açtım Hadi gel, gir içeriye *** Sanadır savunmasızlığım Sanadır bu tutarsızlığım Uzanıp ulaşamadığım Çarem avucunda *** Sanadır savunmasızlığım Sanadır bu tutarsızlığım Uzanıp ulaşamadığım Çarem avucunda *** Hiç kimse değilim Üzgünüm, güçsüzüm Yalnızım, sende ruhum *** Gel tükensin acılar birden Sev beni ölesiye Yandım aşkın ateşi içinde *** Gez, dolaş Dokun, hep senindi bedenim Yağ, ıslat Süzül toprağıma, esmerim *** Umudumu yol yaptım Saçının teline Kapılarımı açtım Hadi gel, gir içeriye *** Umudumu yol yaptım Saçının teline Kapılarımı açtım Hadi gel, gir içeriye *** Sanadır savunmasızlığım Sanadır bu tutarsızlığım Uzanıp ulaşamadığım Çarem avucunda *** Sanadır savunmasızlığım Sanadır bu tutarsızlığım Uzanıp ulaşamadığım Çarem avucunda

Gülüme Hasret Bir gün bir hafta Bir ay bir yıl bir ömür Çok uzun sevgilim *** Beni olduğum gibi Kabul edince gel Yerim yurdum belli *** Kula kulluk etmem Senden emir almam Mahşer günü gelse Geçse bile aldırmam *** Gün doğudan batsa Kurt kuzu dost olsa Yollarda engel olsa Hepsi boş ben böyleyim *** Gülüme hasret Günü gelir elbet Dertli başım dayan Geceler el aman *** Gülüme hasret Günü gelir elbet Gül dediğim aşk Büyür yavaş yavaş