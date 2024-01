Deniz Seki

Bırakma Beni Huzursuzum bilmem nedenini Söylemem lazım yatağım bana uzak Uykusuzum kaç gecedir aklımda Utanıyorum ama yatağım sana uzak *** Saçmalıyorum belki de çok kere Yanıldım ben düşünürken hep seni Bugünkü gibi sokulunca koynuna Sevilmek için çabaladım ben o çocuk gibi *** O zaman bırak beni Hadi çok istyorsan bırak beni ah O zaman bırak beni Hadi çok istyorsan bırak beni Bırakma beni, bırakma beni, bırakma beni *** Huzursuzum bilmem nedenini Söylemem lazım yatağım bana uzak Uykusuzum kaç gecedir aklımda Utanıyorum ama yatağım sana uzak *** Saçmalıyorum belki de çok kere Yanıldım ben düşünürken hep seni Bugünkü gibi sokulunca koynuna Sevilmek için çabaladım ben o çocuk gibi *** O zaman bırak beni Hadi çok istyorsan bırak beni ah O zaman bırak beni Hadi çok istyorsan bırak beni Bırakma beni, bırakma beni, bırakma beni *** Özür dilerim istemeden kırdıysam seni Çok özür dilerim istemeden kırdıysam seni

Ağlamak Yok Dünya bir şekil bizse bir köşe Oturmuşuz da içiyoruz derinden Hayat bu değil böyle olmamalı Biz ayak uyduramadık ki bu halimize *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Dünya bir şekil bizse bir köşe Oturmuşuz da içiyoruz derinden Hayat bu değil böyle olmamalı Biz ayak uyduramadık ki bu halimize *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Küsmem, küsemem Küsemem sana yemin ederim Gitmem, gidemem Gidemem buradan canımı veririm *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak

Bu Şehre Sonbahar Geldi Galiba içim buruk Hüzün dolu saatler Ben biraz donuk Tarif de edemiyorum aşkı size Bu bana tanrıdan bir ceza *** Anladım içim buruk Hüzün dolu saatler Ben biraz donuk Tarif de edemiyorum aşkı size Bu bana tanrıdan bir ceza *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın *** Anladım içim buruk Hüzün dolu saatler Ben biraz donuk Tarif de edemiyorum aşkı size Bu bana tanrıdan bir ceza *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın aah

Doyamadım Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna boyun eğiyorum Göz göre göre buna teslim oluyorum *** Aşk bu imkansızdır her zaman Kalmaz bilirsin dünya sana Duyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaret Söz verdin sen benimdin niye yoksun yar *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna boyun eğiyorum *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna teslim oluyorum *** Aşk bu imkansızdır her zaman Kalmaz bilirsin dünya sana Duyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaret Söz verdin sen benimdin niye gittin yar *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna boyun eğiyorum *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna teslim oluyorum *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Masal Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Çok zor, bunu inan anlatamam Çok zor, gerçeğiyle yüzleşince yoksun Aynalara baka, baka Kendini, kendine şikayet ediyorsun Delirir gibi *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Ölüm bize masal gelir Ölüm bize masal gelir

Üzgünüm Aşkım Bugün içimde bir hüzün var Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü Göze alamadığımız bazı durumlar Olabilir ancak çözümü bin türlü *** Bugün içimde bir hüzün var Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü Göze alamadığımız bazı durumlar Olabilir ancak çözümü bin türlü *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Bitti demekle, söz vermekle Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü Çok üzüldüğüm bu hikâye Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde *** Bitti demekle, söz vermekle Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü Çok üzüldüğüm bu hikâye Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git istersen Dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım

Zülüf Zülüf dökülmüş yüze aman Kaşlar yakışmış göze aman aman Usandım bu canımdan aman aman Derdimle geze geze *** Usandım bu canımdan aman aman Derdimle geze geze *** Bu yerlerden git gayrı aman Katip olup yaz gayrı aman, aman Bir kazma al bir kürek aman aman Mezarımı kaz gayrı *** Bir kazma al bir kürek aman aman Mezarımı kaz gayrı Bir kazma al bir kürek aman aman Mezarımı kaz gayrı Bir kazma al bir kürek aman aman Mezarımı kaz gayrı

Pasiflora Aşk vedalardan çok hoşlanır Ders almaz utanmaz üstelik O-f Aşk heyecandan çok hoşlanır Yerinde durmaz kıpır kıpırdır üstelik *** Karışmazsan yalnız kalır bu sefer Platonik deriz biz ona Hiç sevmez üstelik Ondan bir haber gelince Yüreğinde fırtınalar Kopar kopar kopar kopar üstelik *** Zevkten dört köşe olur Aşk sevişmekten çok hoşlanır Heyecanlanır yorulmaz üstelik O-f Aşk pasifloradan çok hoşlanır Uyutmaz uyuyamaz hiç üstelik *** Karışmazsan yalnız kalır bu sefer Platonik deriz biz ona Hiç sevmez üstelik Ondan bir haber gelince Yüreğinde fırtınalar Kopar kopar kopar kopar üstelik *** Zevkten dört köşe olur Aşk sevişmekten çok hoşlanır Heyecanlanır yorulmaz üstelik O-f Aşk pasifloradan çok hoşlanır Uyutmaz uyuyamaz hiç üstelik

Affedemem La, la-la-la, la-la-la, la-la-la *** Hiç tanımadığın birini Bana tercih ettin, bense hiç üzülmedim Kim "Neden ayrıldın?" diye sorarsa Ayıp ettim dersin, sonra da çekip gidersin *** Olmaz, aşık olan bunu yapmaz Hani biz olgunduk, kocaman olmuştuk? Kalmaz, yaptığın yanına kâr kalmaz Sana benim gibi sımsıcak dokunamaz, göreceksin *** Affedemem, üzgünüm, affedemem Sen yoluna, benim daha çok yolum var Affedemem, üzgünüm, affedemem Sen yoluna, benim daha çok yolum var *** Hiç tanımadığın birini (Hm) Bana tercih ettin, bense hiç üzülmedim Kim "Neden ayrıldın?" diye sorarsa Ayıp ettim dersin, sonra da çekip gidersin *** Olmaz, aşık olan bunu yapmaz Hani biz olgunduk, kocaman olmuştuk? Kalmaz, yaptığın yanına kâr kalmaz Sana benim gibi sımsıcak dokunamaz, göreceksin *** Affedemem, üzgünüm, affedemem Sen yoluna, benim daha çok yolum var Affedemem, üzgünüm, affedemem Sen yoluna, benim daha çok yolum var *** Affedemem, üzgünüm, affedemem Sen yoluna, benim daha çok yolum var Affedemem, üzgünüm, affedemem

Bir Avuç Aşk Sebebim ne olursa olsun, günahım sensin biliyorum Çoğu karar hemen verilmez ama ben seni bekliyorum Sebebim ne olursa olsun, günahım sensin biliyorum Çoğu karar hemen verilmez ama ben seni seviyorum *** Gün ağarınca her yeni gün içimde büyüyorsun Ben sersefil seni düşünüp kendime gülüyorum *** Ah bir çılgınlık yapalım Gel yere göğe soru sorduralım Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Ah bir çılgınlık yapalım Gel yere göğe soru sorduralım Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Sebebim ne olursa olsun, günahım sensin biliyorum Çoğu karar hemen verilmez ama ben seni seviyorum Gün ağarınca her yeni gün içimde büyüyorsun Ben sersefil seni düşünüp kendime gülüyorum *** Ah bir çılgınlık yapalım Gel yere göğe soru sorduralım Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Ah bir çılgınlık yapalım Gel yere göğe soru sorduralım Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Sen beni sen, ben seni ben Bir avucun içine sığdıralım *** Ah bir çılgınlık yapalım

Tutma Kendini Sokuldun yanıma, üşüyorsun Aklım sende kaldı dün gece Biliyorum susuyorsun Tek bir sözün yok yine *** Dudaklarında gizli korkuların Belki de tekrâr üzülmeye Görüyorum kaçıyorsun İçinde saklı bin hece *** Kaç kez canın yansa Köz olur inan sonra Olmaz, buna engel olunmaz Tutma kendini *** Aşk o kadar yakın ki sana Korkmadan yaklaşman gerek Aşk o kadar yakın ki bana Her defa içimde büyüyecek *** Sokuldun yanıma, üşüyorsun Aklım sende kaldı dün gece Biliyorum susuyorsun Tek bir sözün yok yine *** Dudaklarında gizli korkuların Belki de tekrâr üzülmeye Görüyorum kaçıyorsun İçinde saklı bin hece *** Kaç kez canın yansa Köz olur inan sonra Olmaz, buna engel olunmaz Tutma kendini *** Aşk o kadar yakın ki sana Korkmadan yaklaşman gerek Aşk o kadar yakın ki bana Her defa içimde büyüyecek *** Aşk o kadar yakın ki sana Korkmadan yaklaşman gerek Aşk o kadar yakın ki bana Her defa içimde büyüyecek Aşk

Mutsuzum Kimileri aşkı yaşamadan öldürür Kimileri o büyük aşkları söndürür Birileri hep sevenleri küstürür Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum *** Kimileri aşkı yaşamadan öldürür Kimileri o büyük aşkları söndürür Birileri hep sevenleri küstürür Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum *** Hadi dön bana dön de mutlu olalım Bırak gururu bırak da yerde kalsın Sen beni ben de seni çok iyi tanıyoruz Neler neler yaşadık biz Biz biliyoruz *** Yanlışlarla doğrularla hep savaşıyoruz Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz *** Kimileri aşkı yaşamadan öldürür Kimileri o büyük aşkları söndürür Birileri hep sevenleri küstürür Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum *** Kimileri aşkı yaşamadan öldürür Kimileri o büyük aşkları söndürür Birileri hep sevenleri küstürür Onun gibi bunun gibi ben de mutsuzum of *** Hadi dön bana dön de mutlu olalım Bırak gururu bırak da yerde kalsın Sen beni ben de seni çok iyi tanıyoruz Neler neler yaşadık biz Biz biliyoruz *** Yanlışlarla doğrularla hep savaşıyoruz Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz *** Hadi dön bana dön de mutlu olalım Bırak gururu bırak da yerde kalsın Sen beni ben de seni çok iyi tanıyoruz Neler neler yaşadık biz Biz biliyoruz *** Yanlışlarla doğrularla hep savaşıyoruz Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz Onun gibi bunun gibi biz de mutsuzuz Onun gibi bunun gibi rol yapıyoruz

Aman Aman Seninle hiç konuşamaz olduk Bak bu günlerde Farkında mısın beyefendi? Aşkımız dillerde *** Seninle hiç konuşamaz olduk Bak bu günlerde Farkında mısın beyefendi? Aşkımız dillerde *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık (taşındık) Yine bir yere varamadık, of *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık Galiba bulamadık *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, ele ne aman? Aman aman Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, kime ne aman? Aman aman Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış *** Seninle hiç konuşamaz olduk Bak bu günlerde Farkında mısın beyefendi? Aşkımız dillerde *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık (taşındık) Yine bir yere varamadık, of *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık Galiba biz ayrıldık *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, kime ne aman? Aman aman Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, kime ne aman? Aman aman Of Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış