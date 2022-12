Deniz Seki

Bitti Bitti bu defa bitti Canım kalbimsin sen Bu şarkım senindir *** Tabi kabul edersen Ve bana güvenirsen Bir daha hiç kimseler Kıramaz bizi söz, bitti *** Yeter yeteri kadar Yeminlere mahcubuz Sitem desen o da haklı Ona da epey borcumuz *** Ne sen beni duydun Çünkü o an derin uykun Bu son yemin olsun Aşk sana yok ki hiç borcumuz *** Yeter yeteri kadar Yeminlere mahcubuz Sitem desen o da haklı Ona da epey borcumuz *** Ne sen beni duydun Çünkü o an derin uykun Bu son yemin olsun Aşk sana yok ki hiç borcumuz *** Bitti bitti bitti... Aşk hak eden, hak emreden Canda biten hep Kıymet bileni biz *** Gel ne olur söz verelim Canım kalbim birbirimizi Hiç üzmeyelim Canım kalbim birbirimizi Hiç üzmeyelim *** Bitti bu defa bitti Canım kalbimsin sen Bu şarkım senindir *** Tabi kabul edersen Ve bana güvenirsen Bir daha hiç kimseler Kıramaz bizi söz, bitti *** Yeter yeteri kadar Yeminlere mahcubuz Sitem desen o da haklı Ona da epey borcumuz *** Ne sen beni duydun Çünkü o an derin uykun Bu son yemin olsun Aşk sana yok ki hiç borcumuz *** Yeter yeteri kadar Yeminlere mahcubuz Sitem desen o da haklı Ona da epey borcumuz *** Ne sen beni duydun Çünkü o an derin uykun Bu son yemin olsun Aşk sana yok ki hiç borcumuz *** Bitti bitti bitti... Aşk hak eden, hak emreden Canda biten hep Kıymet bileni biz *** Gel ne olur söz verelim Canım kalbim birbirimizi Hiç üzmeyelim *** Canım kalbim birbirimizi Hiç üzmeyelim Canım kalbim birbirimizi Hiç üzmeyelim

Aşk Müzikali Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor *** Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor *** Sana göre kim Bi' yere kadar Bana göre bi' ömür o ölene kadar Kimine göre belki adı değişir Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim ** Dünyada Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz *** Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz *** Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz *** Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor *** Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor *** Sana göre kim Bi' yere kadar Bana göre bi' ömür o ölene kadar Kimine göre belki adı değişir Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim *** Dünyada Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz *** Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz *** Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz *** Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz *** Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz Bunu da unutma, bi' kenara yaz O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar Kaderini yaşa ya da yenisini yaz

Soyadımı Sen Yaz Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar Ve çaresiz insanlar etrafımızda Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar Bugünlerde size çok ihtiyacım var *** Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar Ve çaresiz insanlar etrafımızda Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar Bugünlerde size çok ihtiyacım var *** Neden, niye beni bulur böyle aşklar? Sorun bendeyse eğer kurtar, beni kurtar Bir gün bile sana itiraz etmedim hiç Cezam neyse öderim, affet n'olur, beni affet *** Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz "Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz *** Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz "Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz *** Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar Ve çaresiz insanlar etrafımızda Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar Bugünlerde size çok ihtiyacım var *** Neden, niye beni bulur böyle aşklar? Sorun bendeyse eğer kurtar, beni kurtar Bir gün bile sana itiraz etmedim hiç Cezam neyse öderim, affet n'olur, beni affet *** Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz "Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz *** Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz "Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz

Uyan Bir haber ver, korkuların bak uykuları kaçtı Sefa ruhun, senin bu doğrun Kaybetme git, haddini aştın *** Bir kere de ben haklı çıkmak zorundayım savaşımdan Her gün senin fakat bugün değil ki N'olur uyan, kalk kış uykusundan *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Çok yorgunum, dayanamam, of *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Bize artık ağlayamam *** Lütfen haber ver, daha beteri var inan ölümden Ben yaşadım, yazdım, söyledim En kötüsü tek başımayım ben *** Ah, keşke duysaydın "Suçlu benim" der miydin gönülden? Ben yaşadım, yazdım, söyledim Dinle n'olur, duy duyabilirsen *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Çok yorgunum, dayanamam, of *** Uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Bize artık ağlayamam *** Of, uyan, uyan, uyan, uyan N'olur, hadi, uyan Çok yorgunum, dayanamam

Soysuz Şövalyeler Bana söylediğin her şey gerçek oluyor Hayat dönüp dolaşıp yine bizi buluyor Çünkü tam da dibinde ya da en yükseğinde, bi' vadinin üzerinde Akan suyun yanında, aşk bulanıklığında böylesini bilemezler *** Uçuşan saçlarının yüzüne düştüğü anda bi' yerde Çoktan yazmış çizmiş olacaksın Ey deniz, dalgalı deniz *** Uzağında olsun, temennim budur Kara bulutlar, soysuz şövalyeler Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur Bi' vardır bir de yoktur kelimeler *** Uzağında olsun, temennim budur, of Kara bulutlar, soysuz şövalyeler Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur Bi' vardır bir de yoktur kelimeler *** Bana söylediğin her şey gerçek oluyor Hayat dönüp dolaşıp yine bizi buluyor Çünkü tam da dibinde ya da en yükseğinde, bi' vadinin üzerinde Akan suyun yanında, aşk bulanıklığında böylesini bilemezler *** Uçuşan saçlarının yüzüne düştüğü anda bi' yerde Çoktan yazmış çizmiş olacaksın Ey deniz, dalgalı deniz *** Uzağında olsun, temennim budur Kara bulutlar, soysuz şövalyeler Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur Bi' vardır bir de yoktur kelimeler *** Uzağında olsun, temennim budur Kara bulutlar, soysuz şövalyeler Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur Bi' vardır bir de yoktur kelimeler *** Ey deniz, dalgalı deniz

Kork Benden Bundan Sonra Mevzu şikâyet konusuysa Benim de bi' sözüm var Hani biz kocaman bi' aileydik? Ner'de kaldı vaatler? *** Lafla yürümedi bu koskoca gemi Yakında inecek var Vallahi sabrım kalmadı benim Kork benden bundan sonra *** Sorma, daha sorma Çok ayıp ediyorsun bak hâlâ Yorma, bizi yorma Bitti bu evlilik (anlasana) *** "Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle İnan ki koca olunmaz Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim Kork benden bundan sonra *** Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha Dikkat et, sakın dövme yaptırma Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık Uyandım ben uykumdan, hâkim bey *** Lafla yürümedi bu koskoca gemi Yakında inecek var Vallahi sabrım kalmadı benim Kork benden bundan sonra *** Sorma, daha sorma Çok ayıp ediyorsun bak hâlâ Yorma, bizi yorma Bitti bu evlilik (anlasana) *** "Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle İnan ki koca olunmaz Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim Kork benden bundan sonra *** Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha Dikkat et, sakın dövme yaptırma Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık Uyandım ben uykumdan, hâkim bey *** "Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle İnan ki koca olunmaz Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim Kork benden bundan sonra *** Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha Dikkat et, sakın dövme yaptırma Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık Uyandım ben uykumdan, hâkim bey

Hayallerim Hayal Oldu Ayrılmamız imkansızdı Nasıl sevdik birbirimizi Ayrılmamız imkansızdı Nasıl sevdik birbirimizi *** Söz vermedik hiç biz birbirimize Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de? Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de? *** Tesellisi yok bu aşkın Çaresizim biliyorum Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hâlâ seviyorum *** Ölüyorum, ölüyorum Çaresizim biliyorum Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hâlâ seviyorum *** Hayallerim hayal oldu Sence bu son reva mıydı? Hayallerim hayal oldu Bu son bu aşka reva mıydı? *** Söz vermedik hiç biz birbirimize Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de? Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de? *** Tesellisi yok bu aşkın Çaresizim biliyorum Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hâlâ seviyorum *** Ölüyorum, ölüyorum Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hâlâ seviyorum *** Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hâlâ seviyorum *** Ölüyorum, ölüyorum Çaresizim biliyorum Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hâlâ seviyorum