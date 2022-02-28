Deniz Seki

Böyle Gelmiş Böyle Gider Böyle gelmiş böyle Böyle geçer dünya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya *** Seneler koşuyor Gülüp ağlatıyor Bir yol bak aynaya Ömrümüz geçiyor Bir kez bak aynaya Ömrümüz geçiyor *** Neşe, keder Hepsi geçer Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? *** Böyle gelmiş böyle Böyle geçer dünya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya *** Neşe, keder Hepsi geçer Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? *** Daha dün çocuktuk Sokaklarda koştuk Yarın belki göç var Bu dünya olamaz ya Yarın belki göç var Bu dünya olamaz ya *** Seneler koşuyor Gülüp ağlıyor Bir yol bak aynaya Ömrümüz geçiyor Bir kez bak aynaya Ömrümüz geçiyor *** Neşe, keder Hepsi geçer Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? *** Böyle gelmiş böyle Böyle geçer dünya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya *** Neşe, keder Hepsi geçer Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? Bize kâr kalan Nedir bu dünyadan? *** Böyle gelmiş böyle Böyle geçer dünya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya Günlerimiz bitecek Bir gün saya saya

Aşkına Doyum Olmaz Dön desen döner mi sanki Aşkımızla dolu günler Ayrılıkla dargınlıkla Geçiyor yazık ömürler *** Gel desem gelir mi sanki Aşkımızla dolu günler Ayrılıkla dargınlıkla Geçiyor yazık ömürler *** Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz *** Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz *** Bana gel diye gel diye bilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz *** Bana gel diye gel diye bilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz *** Seneler boyunca sürdü Hiç yüzünden dargınlıklar Aramızda şimdi yalnız Ayrılık var ayrılık var *** Seneler boyunca sürdü Hiç yüzünden dargınlıklar Aramızda şimdi yalnız Ayrılık var ayrılık var *** Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz *** Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz *** Bana gel diye gel diye bilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz *** Bana gel diye gel diye bilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz *** Bana gel diye gel diye bilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz *** Bana gel diye gel diye bilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz

Kalbimi Kim Çalıyor Kalbimi kim çalıyor Sensen yokum evde ben Çünkü mazide kaldı Artık seni o seven *** Kalbimi kim çalıyor Sensen yokum evde ben Çünkü alıştım artık Yaşamaya yeniden *** Bir zamanlar sen vardın Kalbimin tek sahibi Sonra terk edip gittin Hata bendeymiş gibi *** Bir zamanlar sen vardın Kalbimin tek sahibi Sonra terk edip gittin Hata bendeymiş gibi *** Kalbimi kim çalıyor Çalma, açmam kapımı Çünkü simsiyah yaptın Gidince yaşantımı *** Şimdi ne oldu, neden? Ne istiyorsun benden? Zehir ettin dünyayı Çalma, açmam kapıyı *** Bu dönüş neye, ne var? Dünyam sensiz bahtiyar Boşuna hiç uğraşma Kalbimin sahibi var *** Sana son bir sözüm var Dünyam sensiz bahtiyar Yer yok, açmam kalbimi Yeni bir sahibi var *** Bu dönüş neye, ne var? Dünyam sensiz bahtiyar Boşuna hiç uğraşma Kalbimin sahibi var *** Sana son bir sözüm var Dünyam sensiz bahtiyar Yer yok, açmam kalbimi Yeni bir sahibi var *** Üzgünüm

Sen Bensiz Ben Sensiz Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz *** Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz, bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz, bensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz *** Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz, bensiz Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz, bensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı *** Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı *** Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde

Sensiz Saadet Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsam silemem ki *** Sensiz saadet neymiş Tatmadım bilemem ki Alnımın yazısıydı Ne yapsam silemem ki *** Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gelemem ki *** Seni uzaktan sevmek Aşkların en güzeli Alıştım hasretine Gel desen gelemem ki

Yarım Kalan Aşk Bir kere sevdim diye Bin pişman etme beni Bir kere sevdim diye Bin pişman etme beni *** İstemiyorsan bırak Perişan etme beni *** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel *** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel *** Bırak beni ne olur Burda bitsin şarkımız Bırak beni ne olur Burda bitsin şarkımız ** Zamanla unutulur Yarım kalan aşkımız *** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel *** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel *** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel *** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel *** Bırak boş kalsın elim Yol yakınken dönelim Arkadaşım ol yeter Böylesi daha güzel