Deniz Seki

-
Hani bi' zamanlar iki candık ne kadar yakındık
Birbirimizi ölesiye bi' can gibi sarıp sarmalardık
Hayat insanı bi' tuhaf yapıyor yaşadıkça görüyor
Aklı başına geliyor tecrübe konusu değeri pahası
İnsanoğlu bu susadıkça susası geliyor
***
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde hep aklım sende
***
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde hep aklım sende
***
Hani bi' zamanlar iki candık ne kadar yakındık
Birbirimizi ölesiye bi' can gibi sarıp sarmalardık
Hayat insanı bi' tuhaf yapıyor yaşadıkça görüyor
Aklı başına geliyor tecrübe konusu değeri pahası
İnsanoğlu bu susadıkca susası geliyor
***
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde hep aklım sende
***
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde hep aklım sende
***
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde bi' şeyler oluyor
Aklım sende
***
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde hep aklım sende
***
Bana bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde bi' şeyler oluyor
Bugünlerde hep aklım sende
-
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Sana göre kim
Bi' yere kadar
Bana göre bi' ömür o ölene kadar
Kimine göre belki adı değişir
Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim
**
Dünyada
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Sana göre kim
Bi' yere kadar
Bana göre bi' ömür o ölene kadar
Kimine göre belki adı değişir
Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim
***
Dünyada
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
-
Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar
Ve çaresiz insanlar etrafımızda
Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar
Bugünlerde size çok ihtiyacım var
***
Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar
Ve çaresiz insanlar etrafımızda
Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar
Bugünlerde size çok ihtiyacım var
***
Neden, niye beni bulur böyle aşklar?
Sorun bendeyse eğer kurtar, beni kurtar
Bir gün bile sana itiraz etmedim hiç
Cezam neyse öderim, affet n'olur, beni affet
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
***
Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar
Ve çaresiz insanlar etrafımızda
Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar
Bugünlerde size çok ihtiyacım var
***
Neden, niye beni bulur böyle aşklar?
Sorun bendeyse eğer kurtar, beni kurtar
Bir gün bile sana itiraz etmedim hiç
Cezam neyse öderim, affet n'olur, beni affet
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
-
Bir haber ver, korkuların bak uykuları kaçtı
Sefa ruhun, senin bu doğrun
Kaybetme git, haddini aştın
***
Bir kere de ben haklı çıkmak zorundayım savaşımdan
Her gün senin fakat bugün değil ki
N'olur uyan, kalk kış uykusundan
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam, of
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Bize artık ağlayamam
***
Lütfen haber ver, daha beteri var inan ölümden
Ben yaşadım, yazdım, söyledim
En kötüsü tek başımayım ben
***
Ah, keşke duysaydın
"Suçlu benim" der miydin gönülden?
Ben yaşadım, yazdım, söyledim
Dinle n'olur, duy duyabilirsen
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam, of
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Bize artık ağlayamam
***
Of, uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam
-
Bana söylediğin her şey gerçek oluyor
Hayat dönüp dolaşıp yine bizi buluyor
Çünkü tam da dibinde ya da en yükseğinde, bi' vadinin üzerinde
Akan suyun yanında, aşk bulanıklığında böylesini bilemezler
***
Uçuşan saçlarının yüzüne düştüğü anda bi' yerde
Çoktan yazmış çizmiş olacaksın
Ey deniz, dalgalı deniz
***
Uzağında olsun, temennim budur
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Uzağında olsun, temennim budur, of
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Bana söylediğin her şey gerçek oluyor
Hayat dönüp dolaşıp yine bizi buluyor
Çünkü tam da dibinde ya da en yükseğinde, bi' vadinin üzerinde
Akan suyun yanında, aşk bulanıklığında böylesini bilemezler
***
Uçuşan saçlarının yüzüne düştüğü anda bi' yerde
Çoktan yazmış çizmiş olacaksın
Ey deniz, dalgalı deniz
***
Uzağında olsun, temennim budur
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Uzağında olsun, temennim budur
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Ey deniz, dalgalı deniz
-
Mevzu şikâyet konusuysa
Benim de bi' sözüm var
Hani biz kocaman bi' aileydik?
Ner'de kaldı vaatler?
***
Lafla yürümedi bu koskoca gemi
Yakında inecek var
Vallahi sabrım kalmadı benim
Kork benden bundan sonra
***
Sorma, daha sorma
Çok ayıp ediyorsun bak hâlâ
Yorma, bizi yorma
Bitti bu evlilik (anlasana)
***
"Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle
İnan ki koca olunmaz
Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim
Kork benden bundan sonra
***
Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha
Dikkat et, sakın dövme yaptırma
Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık
Uyandım ben uykumdan, hâkim bey
***
Lafla yürümedi bu koskoca gemi
Yakında inecek var
Vallahi sabrım kalmadı benim
Kork benden bundan sonra
***
Sorma, daha sorma
Çok ayıp ediyorsun bak hâlâ
Yorma, bizi yorma
Bitti bu evlilik (anlasana)
***
"Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle
İnan ki koca olunmaz
Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim
Kork benden bundan sonra
***
Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha
Dikkat et, sakın dövme yaptırma
Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık
Uyandım ben uykumdan, hâkim bey
***
"Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle
İnan ki koca olunmaz
Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim
Kork benden bundan sonra
***
Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha
Dikkat et, sakın dövme yaptırma
Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık
Uyandım ben uykumdan, hâkim bey
-
Bitti bu defa bitti
Canım kalbimsin sen
Bu şarkım senindir
***
Tabi kabul edersen
Ve bana güvenirsen
Bir daha hiç kimseler
Kıramaz bizi söz, bitti
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Bitti bitti bitti...
Aşk hak eden, hak emreden
Canda biten hep
Kıymet bileni biz
***
Gel ne olur söz verelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
***
Bitti bu defa bitti
Canım kalbimsin sen
Bu şarkım senindir
***
Tabi kabul edersen
Ve bana güvenirsen
Bir daha hiç kimseler
Kıramaz bizi söz, bitti
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Bitti bitti bitti...
Aşk hak eden, hak emreden
Canda biten hep
Kıymet bileni biz
***
Gel ne olur söz verelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
***
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
-
Ayrılmamız imkansızdı
Nasıl sevdik birbirimizi
Ayrılmamız imkansızdı
Nasıl sevdik birbirimizi
***
Söz vermedik hiç biz birbirimize
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
***
Tesellisi yok bu aşkın
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ölüyorum, ölüyorum
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Hayallerim hayal oldu
Sence bu son reva mıydı?
Hayallerim hayal oldu
Bu son bu aşka reva mıydı?
***
Söz vermedik hiç biz birbirimize
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
***
Tesellisi yok bu aşkın
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ölüyorum, ölüyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ölüyorum, ölüyorum
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
-
Ne aşklar, ne de itiraflar
Ne adres, ne boş sokaklar
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Ezberledim ben, okuya okuya
Bir türlü sana öğretemedim
Geceler boyu dizlerinin dibinde
Uykum kaçsa bile uyanamadım
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Ne kuşlar, ne de o ağaçlar
Görmeden geçirdiğim çok sabah var
Aşk diye diye kendimden bile bile
Vazgeçtim derken yolu kaybettim
***
Ağlasam da söyleyemem derdimi
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Aşk diye diye kendimden bile bile
Vazgeçtim derken yolu kaybettim
Ağlasam da söyleyemem derdimi
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Ezberledim ben, okuya okuya
Bir türlü sana öğretemedim
Geceler boyu dizlerinin dibinde
Uykum kaçsa bile uyanamadım
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Aşk diye diye kendimden bile bile
Vazgeçtim derken yolu kaybettim
Ağlasam da söyleyemem derdimi
Çünkü ben seni suya hapsettim
-