Deniz Seki

Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz Dalarım dipsiz derinlere dalarım İçimde bana biri ağlar Çocuğum hala, hayal kurarım Bu yarım keyif akşamlar *** Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa Gönül gider de hilale vurulur Kan kırmızı ten baştan ayağa *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz *** Bir açık deniz, yüreğimde limanlar Hatıran gider gider gelir Bilirim boşuna inatçı ümidim Bir beyaz yelken yerindedir *** Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa Gönül gider de hilale vurulur Kan kırmızı ten baştan ayağa *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız, imkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Bu şehre sığmaz

Ağlamak Yok Dünya bir şekil bizse bir köşe Oturmuşuz da içiyoruz derinden Hayat bu değil böyle olmamalı Biz ayak uyduramadık ki bu halimize *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Dünya bir şekil bizse bir köşe Oturmuşuz da içiyoruz derinden Hayat bu değil böyle olmamalı Biz ayak uyduramadık ki bu halimize *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Küsmem, küsemem Küsemem sana yemin ederim Gitmem, gidemem Gidemem buradan canımı veririm *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak

Bu Şehre Sonbahar Geldi Galiba içim buruk Hüzün dolu saatler Ben biraz donuk Tarif de edemiyorum aşkı size Bu bana tanrıdan bir ceza *** Anladım içim buruk Hüzün dolu saatler Ben biraz donuk Tarif de edemiyorum aşkı size Bu bana tanrıdan bir ceza *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın *** Anladım içim buruk Hüzün dolu saatler Ben biraz donuk Tarif de edemiyorum aşkı size Bu bana tanrıdan bir ceza *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Sorma, sorma Elimde değil ki Çare yok aşkta *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın *** Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar Süzüldü içimde saklı kalan yıllar Bir tek, ama bir tek sen oradasın aah

Doyamadım Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna boyun eğiyorum Göz göre göre buna teslim oluyorum *** Aşk bu imkansızdır her zaman Kalmaz bilirsin dünya sana Duyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaret Söz verdin sen benimdin niye yoksun yar *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna boyun eğiyorum *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna teslim oluyorum *** Aşk bu imkansızdır her zaman Kalmaz bilirsin dünya sana Duyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaret Söz verdin sen benimdin niye gittin yar *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna boyun eğiyorum *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım Biri geldi aldı elimden soramadım Buna karşı gelinmez biliyorum Göz göre göre buna teslim oluyorum *** Seni öpmeye koklamaya doyamadım

Masal Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Çok zor, bunu inan anlatamam Çok zor, gerçeğiyle yüzleşince yoksun Aynalara baka, baka Kendini, kendine şikayet ediyorsun Delirir gibi *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Ölüm bize masal gelir Ölüm bize masal gelir

Üzgünüm Aşkım Bugün içimde bir hüzün var Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü Göze alamadığımız bazı durumlar Olabilir ancak çözümü bin türlü *** Bugün içimde bir hüzün var Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü Göze alamadığımız bazı durumlar Olabilir ancak çözümü bin türlü *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Bitti demekle, söz vermekle Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü Çok üzüldüğüm bu hikâye Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde *** Bitti demekle, söz vermekle Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü Çok üzüldüğüm bu hikâye Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git gitmek istersen Bir gün pişman olup da dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım *** Git istersen Dönmek istersen Bil ki sana âşık bu kadın Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım