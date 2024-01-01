Şükür Kavuşturana Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
Şükür Kavuşturana
-
Aşkın içinden geçtiysen
Büyümüşsündür, büyümüşsündür
Rüzgâr yönünü değiştirdiysen
Esmemişsindir, ılıksındır sen
***
Bu neyin bedeli böyle?
Maalesef
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
***
Bu neyin bedeli böyle?
Maalesef
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
***
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
***
Keşfe dalıp kendin seyrettiysen
Nihayet hayatla yüzleşmişsindir
Mutlu olmayı hak ettiysen
Sabretmişsindir, sabretmişsindir
***
Bu neyin bedeli böyle?
Maalesef
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
***
Bu neyin bedeli böyle?
Maalesef
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
***
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
***
Yanmadan, yanmadan
Sönmüyor insan
Aşkın içinden geçtiysen
Büyümüşsündür
-
Öncesi çok önemli sonrası için
Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin
Öncesi çok önemli sonrası için
Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin
***
Sabır çizdim resmini
Güneş yaptım, ay yaptım
Sakladım hep ismini
Ben çiçeğim, sen balsın
***
Sabır çizdim resmini
Güneş yaptım, ay yaptım
Sakladım hep ismini
Ben çiçeğim, sen balsın
***
Peşinden koştuğum halde
Burda güller geçmiyor
Dikeni battığı halde
Gül dikene küsmüyor
***
Seveni yaktığı halde
Kor oluyor, sönmüyor
Acıyı tattığı halde
Her çiçek bal saklıyor
***
Peşinden koştuğum halde
Burda güller geçmiyor
Dikeni battığı halde
Gül dikene küsmüyor
***
Seveni yaktığı halde
Kor oluyor, sönmüyor
Acıyı tattığı halde
Her çiçek bal saklıyor
***
Öncesi çok önemli sonrası için
Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin
Öncesi çok önemli sonrası için
Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin
***
Sabır çizdim resmini
Güneş yaptım, ay yaptım
Sakladım hep ismini
Ben çiçeğim, sen balsın
***
Sabır çizdim resmini
Güneş yaptım, ay yaptım
Sakladım hep ismini
Ben çiçeğim, sen balsın
***
Peşinden koştuğum halde
Burda güller geçmiyor
Dikeni battığı halde
Gül dikene küsmüyor
***
Seveni yaktığı halde
Kor oluyor, sönmüyor
Acıyı tattığı halde
Her çiçek bal saklıyor
***
Peşinden koştuğum halde
Burda güller geçmiyor
Dikeni battığı halde
Gül dikene küsmüyor
***
Seveni yaktığı halde
Kor oluyor, sönmüyor
Acıyı tattığı halde
Her çiçek bal saklıyor