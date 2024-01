Deniz Seki

Öncesi çok önemli sonrası için Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin Öncesi çok önemli sonrası için Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin *** Sabır çizdim resmini Güneş yaptım, ay yaptım Sakladım hep ismini Ben çiçeğim, sen balsın *** Sabır çizdim resmini Güneş yaptım, ay yaptım Sakladım hep ismini Ben çiçeğim, sen balsın *** Peşinden koştuğum halde Burda güller geçmiyor Dikeni battığı halde Gül dikene küsmüyor *** Seveni yaktığı halde Kor oluyor, sönmüyor Acıyı tattığı halde Her çiçek bal saklıyor *** Peşinden koştuğum halde Burda güller geçmiyor Dikeni battığı halde Gül dikene küsmüyor *** Seveni yaktığı halde Kor oluyor, sönmüyor Acıyı tattığı halde Her çiçek bal saklıyor *** Öncesi çok önemli sonrası için Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin Öncesi çok önemli sonrası için Bi bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin *** Sabır çizdim resmini Güneş yaptım, ay yaptım Sakladım hep ismini Ben çiçeğim, sen balsın *** Sabır çizdim resmini Güneş yaptım, ay yaptım Sakladım hep ismini Ben çiçeğim, sen balsın *** Peşinden koştuğum halde Burda güller geçmiyor Dikeni battığı halde Gül dikene küsmüyor *** Seveni yaktığı halde Kor oluyor, sönmüyor Acıyı tattığı halde Her çiçek bal saklıyor *** Peşinden koştuğum halde Burda güller geçmiyor Dikeni battığı halde Gül dikene küsmüyor *** Seveni yaktığı halde Kor oluyor, sönmüyor Acıyı tattığı halde Her çiçek bal saklıyor