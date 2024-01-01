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7/24 Dinle Aşk Denizi

Aşk Denizi Şarkı Sözleri

Deniz Seki Aşk Denizi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Aşk Denizi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Denizi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Aşk Denizi

  • Büyüyemedim

  • Ağlamak Yok

  • Bu Şehre Sonbahar Geldi

  • Doyamadım

  • Masal

  • Üzgünüm Aşkım

  • Zülüf

  • Pasiflora

  • Affedemem

  • Bir Avuç Aşk

  • Bırakma Beni

  • Tutma Kendini

  • Mutsuzum

  • Aman Aman

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