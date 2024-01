Deniz Seki

Çığlık Çığlığa Rüzgar ılıkça esiyor geceye Yağmurlar öylesine coşmuş ki Neden içim hala üşüyor gibi Yağmurda silinmiş sevdiklerim *** Çığlık çığlığa Titriyor deniz Ben seni çok özledim Yalnızca biz ikimiz *** Gül dikensiz olmaz Dikende gülsüz çok huysuz Gönül başa bela Uyumsuz

Aşk Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın

Aşkıma Ait Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Sensiz de inan nefes alırım Sanma ki açmaz içimdeki güller Sensiz de inan nefes alırım Farz et ki aşka susamış gönüller *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Sensiz de inan nefes alırım Sanma ki açmaz içimdeki güller Sensiz de inan nefes alırım Farz et ki aşka susamış gönüller *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını

Zor Mu Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu *** Soldu güller dört günde Kaldı bir tek tomurcuklar Yemyeşildi halbuki daha önce *** Sevmiyordu hiç güneşi Karanlıktı tek gerçeği Şimdi nasıl büyüyor tek başına ah *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Zor mu her şey bu kadar zor mu Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu *** Soldu güller dört günde Kaldı bir tek tomurcuklar Yemyeşildi halbuki daha önce *** Sevmiyordu hiç güneşi Karanlıktı tek gerçeği Şimdi nasıl büyüyor tek başına *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen Gözyaşlarım hiç durmadı Ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı Oysa sen başkasıyla Gözyaşlarım hiç durmadı Ben ağladım o ağladı *** Seni aramadığım yer kalmadı

Sana Sığınıyorum Bitti derken hayat yeni başlar Ve her güzel şey gibi çabuk biter Bitti dersen hayat tükenmeden Acısı içinde sürer gider *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Bitti derken hayat yeni başlar Ve her güzel şey gibi çabuk biter Bitti dersen hayat tükenmeden Acısı içinde sürer gider *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum

Değerini Bilemedin Günün birinde Aklına gelirsem eğer sakın üzülme Günün birinde Belki aklına gelirsem diye sakın üzülme *** Günün birinde Aklına gelirsem eğer sakın üzülme Günün birinde Belki aklına gelirsem diye sakın üzülme *** Bu can sana fedaydı bir zamanlar Değerini bilemedin Gül üstüne güller kokladın Kendine gelemedin Korkuyorsam ben namerdim Sen kaybettin *** O kadar söylediler bana Ama kimseye inanmadım Ne istedin ki benden? Boş yere benle oynadın *** O kadar söylediler bana Ama kimseye inanmadım (inanmadım) Ne istedin ki benden? Boş yere benle oynadın *** Günün birinde Aklına gelirsem eğer sakın üzülme Günün birinde Belki aklına gelirsem diye sakın üzülme *** Bu can sana fedaydı bir zamanlar Değerini bilemedin Gül üstüne güller kokladın Kendine gelemedin Korkuyorsam ben namerdim Sen kaybettin *** O kadar söylediler bana Ama kimseye inanmadım Ne istedin ki benden? Boş yere benle oynadın *** O kadar söylediler bana Ama kimseye inanmadım (inanmadım) Ne istedin ki benden? Boş yere benle oynadın *** Bu can sana fedaydı bir zamanlar Değerini bilemedin Gül üstüne güller kokladın Kendine gelemedin Korkuyorsam ben namerdim Sen kaybettin *** Bu can sana fedaydı bir zamanlar

Eğer İstersen İçimde bir korku var ki Anlatamıyorum sana Gözünde ayrılık, hasret Ürküyorum *** İçimde bir korku var ki Anlatamıyorum sana Gözünde ayrılık, hasret Üzülüyorum *** Rüzgârına kapıldım galiba Savruldum, dönüyorum Elim kolum bağlandı bak Çaresiz üşüyorum *** Rüzgârına kapıldım galiba Savruldum, dönüyorum Elim kolum bağlandı bak Üşüyorum *** Ama eğer istersen Güneşin, baharın olurum senin Hele beni özlersen Bu defa rüzgârı kavurur tenim *** Ama eğer istersen Güneşin, baharın olurum senin Hele beni özlersen Bu defa rüzgârı kavurur tenim *** İçimde bir korku var ki Anlatamıyorum sana Gözünde ayrılık, hasret Üzülüyorum *** Rüzgârına kapıldım galiba Savruldum, dönüyorum Elim kolum bağlandı bak Çaresiz üşüyorum *** Rüzgârına kapıldım galiba Savruldum, dönüyorum Elim kolum bağlandı bak Üşüyorum *** Ama eğer istersen Güneşin, baharın olurum senin Hele beni özlersen Bu defa rüzgârı kavurur tenim *** Ama eğer istersen Güneşin, baharın olurum senin Hele beni özlersen Bu defa rüzgârı kavurur tenim *** Ama eğer istersen Hele beni özlersen *** Ama eğer istersen Güneşin, baharın olurum senin Hele beni özlersen Bu defa rüzgârı kavurur tenim *** Ama eğer istersen

Bu Şarkım Sana Sevgilim Bu şarkım sana, sevgilim Bir an önce dönmen tek dileğim Gözyaşım karışıp denizlere Sana ulaşır belki hasretim *** Elimle tutamadığım Gözlerimle göremediğimsin Şimdi çok uzakta Ner'den bileceksin hâlimi? *** Hasret kapımda Nöbetler tutuyor Sevgilim uzak bir şehirde Gözlerim onu arıyor *** Bir kuş olup uçup gitsem Aşsam şu enginleri Varsam senin yanına Öpsem, seni koklasam *** Ah, yanı başımda durur gibisin Hasretin büyütür bak seni Ah, bu kadar uzak olup Kalbimde uyuman ne tuhaf *** Bu şarkım sana, sevgilim

Dile Kolay Ağlıyorsun derdin mi var Aşık mısın benim kadar Çaresini kimler arar Bu aşk neler neler yapar *** Delisin Mecnun misali Ecel bu dinlemez mâni Yalandır her şey, bu sahi Yaradan bilir bu hali *** Bile bile düştünse sen O dinlemez canım dersen Peşindedir kaçıp gitsen Bırakmaz ki öldürmeden *** Sonu yok, bu sevgi böyle Kırılır bir tek sözünle Yaş olur, akar gözünde Yaradır kanar gönülde *** Unut demek dile kolay Ateş düştüğü yeri yakar Anlamaz ki o zalim yar Gezer gezer uzaktan bakar *** Seni ben, ben işte böyle Severim böyle sevince Yaşarım güzelliğince Solarım seninle ben de *** Unut demek dile kolay Ateş düştüğü yeri yakar Anlamaz ki o zalim yar Gezer gezer uzaktan bakar *** Seni ben, ben işte böyle Severim böyle sevince Yaşarım güzelliğince Solarım seninle ben de *** Ağlıyorsun derdin mi var Aşık mısın benim kadar Çaresini kimler arar Bu aşk neler neler yapar *** Delisin Mecnun misali Ecel bu dinlemez mani Yalandır her şey, bu sahi Yaradan bilir bu hâli *** Bile bile düştünse sen O dinlemez canım dersen Peşindedir kaçıp gitsen Bırakmaz ki öldürmeden *** Sonu yok, bu sevgi böyle Kırılır bir tek sözünle Yaş olur, akar gözünde Yaradır kanar gönülde *** Unut demek dile kolay Ateş düştüğü yeri yakar Anlamaz ki o zalim yar Gezer gezer uzaktan bakar *** Seni ben, ben işte böyle Severim böyle sevince Yaşarım güzelliğince Solarım seninle ben de *** Unut demek dile kolay Ateş düştüğü yeri yakar Anlamaz ki o zalim yar Gezer gezer uzaktan bakar *** Seni ben, ben işte böyle Severim böyle sevince Yaşarım güzelliğince Solarım seninle ben de

Maalesef Sevdim Görmedi gözlerim Titriyor ellerim Adını sayıklamaktan Aşkı yorgun izledim *** Görmedi gözlerim Titriyor ellerim Adını sayıklamaktan Aşkı yorgun izledim *** "Bitsin artık", diye diye Söylenip durdum Yâr, seninle uyur gibi Uyanır oldum *** "Bitsin artık", diye diye Söylenip durdum Yâr, seninle uyur gibi Uyanır oldum *** Aslında gönlüm sana kırgın Ama kızamıyorum Maalesef sevdim Şimdi senden vazgeçemiyorum *** Aslında gönlüm sana kırgın Ama kızamıyorum Maalesef sevdim Şimdi senden vazgeçemiyorum *** Görmedi gözlerim Titriyor ellerim Adını sayıklamaktan Aşkı yorgun izledim *** Görmedi gözlerim Titriyor ellerim Adını sayıklamaktan Aşkı yorgun izledim *** "Bitsin artık", diye diye Söylenip durdum Yâr, seninle uyur gibi Uyanır oldum *** "Bitsin artık", diye diye Söylenip durdum Yâr, seninle uyur gibi Uyanır oldum *** Aslında gönlüm sana kırgın Ama kızamıyorum Maalesef sevdim Şimdi senden vazgeçemiyorum *** Aslında gönlüm sana kırgın Ama kızamıyorum Maalesef sevdim Şimdi senden vazgeçemiyorum *** Vazgeçemiyorum Vazgeçemiyorum