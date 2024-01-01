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Anlattım Şarkı Sözleri

Deniz Seki Anlattım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Anlattım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anlattım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Anlattım

  • Değerini Bilemedin

  • Aşk

  • Aşkıma Ait

  • Zor Mu

  • Sana Sığınıyorum

  • Eğer İstersen

  • Bu Şarkım Sana Sevgilim

  • Dile Kolay

  • Çığlık Çığlığa

  • Maalesef Sevdim

  • Bir Ayrılık Şarkısı (Annemin Şarkısı)

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