Deniz Seki

Değnek Her birimiz ayrı kırık hikâye Yürekler perişan, hep virane Tutunmak zor aşka bu devirde *** Bile bile kalpten gidiyoruz O deli yokuşları seviyoruz Ve bu filmden hiç kopamıyoruz *** Kim kaybetti ki sen bulasın? Bi' o yana bi' de bu yana Gönül kadri kıymeti bilmez Ağlayana, anlayana *** İki ucu upuzun çoklu değnek Değmeyene, değemeyene Zulüm gelir hadi bi' gayret Ömür bizden vazgeçeme *** Sıkıldıysan, bunaldıysan Gücendiysen boş ver be Ömür sensiz neye yarar? Artık gönlüm sen de vazgeç de *** Kim kaybetti ki sen bulasın? Bi' o yana bi' de bu yana Gönül kadri kıymeti bilmez Ağlayana, anlayana *** İki ucu upuzun çoklu değnek Değmeyene, değemeyene Zulüm gelir hadi bi' gayret Ömür bizden vazgeçeme *** Her birimiz ayrı kırık hikâye Yürekler perişan, hep virane Tutunmak zor aşka bu devirde *** Bile bile kalpten gidiyoruz O deli yokuşları seviyoruz Ve bu filmden hiç kopamıyoruz *** Kim kaybetti ki sen bulasın? Bi' o yana bi' de bu yana Gönül kadri kıymeti bilmez Ağlayana, anlayana *** İki ucu upuzun çoklu değnek Değmeyene, değemeyene Zulüm gelir hadi bi' gayret Ömür bizden vazgeçeme *** Sıkıldıysan, bunaldıysan Gücendiysen boş ver be Ömür sensiz neye yarar? Artık gönlüm sen de vazgeç de *** Kim kaybetti ki sen bulasın? Bi' o yana bi' de bu yana Gönül kadri kıymeti bilmez Ağlayana, anlayana *** İki ucu upuzun çoklu değnek Değmeyene, değemeyene Zulüm gelir hadi bi' gayret Ömür bizden vazgeçeme *** Kim kaybetti ki sen bulasın? Bi' o yana bi' de bu yana Gönül kadri kıymeti bilmez Ağlayana, anlayana *** İki ucu upuzun çoklu değnek Değmeyene, değemeyene Zulüm gelir hadi bi' gayret Ömür bizden vazgeçeme

Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz Dalarım dipsiz derinlere dalarım İçimde bana biri ağlar Çocuğum hala, hayal kurarım Bu yarım keyif akşamlar *** Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa Gönül gider de hilale vurulur Kan kırmızı ten baştan ayağa *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz *** Bir açık deniz, yüreğimde limanlar Hatıran gider gider gelir Bilirim boşuna inatçı ümidim Bir beyaz yelken yerindedir *** Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa Gönül gider de hilale vurulur Kan kırmızı ten baştan ayağa *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız, imkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Bu şehre sığmaz

Hayat İmdat Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Güven imdat, ben çok gücendim Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum Yardım et tanrım lütfen bana Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama *** Güven imdat, ben çok gücendim Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum Yardım et tanrım lütfen bana Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat Hayat Hayat imdat Hayat *** Hayat imdat Hayat imdat Hayat

Nerelerdeydin Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça Gel toplayabilirsen halin varsa *** Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça Gel toplayabilirsen halin varsa *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça *** Gel toplayabilirsen halin varsa Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor

İyisin Tabi Kim bilir, hayallerin kimlerin elinde kırılmış? Kimler dokunmuş bilip bilmeden kalbine Hissetmeden, öylesine *** Hangimiz, hayatını anlatırsa roman olur? İhanetin dizelerinde damlalar savrulur Geçmez sanırsın aşk, matemin *** Sen bekle de, ben beklerim Bir tek bana, kötüyüm deme *** İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel değil mi? mehtap gibi *** İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel tabii, mehtap gibi! *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat duramam Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat bakamam Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam *** Hangimiz hayatını anlatırsa roman olur? İhanetin dizelerinde damlalar savrulur Geçmez sanırsın aşk, matemin *** Sen bekle de, ben beklerim Bir tek bana, kötüyüm deme *** İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel değil mi? mehtap gibi *** İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel tabii, mehtap gibi *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat duramam Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat bakamam Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam *** İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim Rahat tabi, bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel değil mi, mehtap gibi *** İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel tabii, mehtap gibi *** İyisin tabii (iyisin tabii) Rahat tabi (rahat tabi) Ne güzel değil mi? (aaah) mehtap gibi (aaah) *** İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim Rahat değil mi? rahat tabi Ne güzel tabii, ne güzel değil mi? mehtap gibi

Değerindesin Bazen anlatacak şey bulamazsın ki Bazen de kendi kendine kızar durursun Elinden hiçbir şey gelmez olur Ne doğru ne yanlış o zaman görürsün Elinden hiçbir şey gelmez olur Araya araya buldum sanırsın *** Kısacık bir ömrün hikayesi Topla çıkar, böl hep aynı sayısı *** Kalbin iyiyse cennet burası Tanrı isterse gelir gerisi Kalbin iyiyse cennet burası Tanrı isterse gelir gerisi *** Üzülme, üzülme Çünkü değerindesin Şu anda hikayenin tam orta yerindesin *** Üzülme, üzülme Çünkü değerindesin Şu anda hikayenin tam orta yerindesin *** Nerde, nerde canımın yarısı? Dermanı ağır ben ödedim Hevesin kıyısı *** Nerde, nerde canımın yarısı? Dermanı ağır ben ödedim Hevesin kıyısı *** Üzülme, üzülme Çünkü değerindesin *** Bazen anlatacak şey bulamazsın ki Bazen de kendi kendine kızar durursun Elinden hiçbir şey gelmez olur Ne doğru ne yanlış o zaman görürsün Elinden hiçbir şey gelmez olur Araya araya buldum sanırsın *** Kısacık bir ömrün hikayesi Topla çıkar, böl hep aynı sayısı *** Kalbin iyiyse cennet burası Tanrı isterse gelir gerisi Kalbin iyiyse cennet burası Tanrı isterse gelir gerisi *** Üzülme, üzülme Çünkü değerindesin Şu anda hikayenin tam orta yerindesin *** Üzülme, üzülme Çünkü değerindesin Şu anda hikayenin tam orta yerindesin *** Nerde, nerde canımın yarısı? Dermanı ağır ben ödedim Hevesin kıyısı *** Nerde, nerde canımın yarısı? Dermanı ağır ben ödedim Nefesim kıyısı *** Üzülme, üzülme Çünkü değerindesin Üzülme, üzülme Çünkü değerindesin

Deniz Aşık Olunca Şaşırır Kendime kaç kere söyledim ben, oh Deniz aşık olunca şaşırır, ooh Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh O zaman bende dengeler bozulur *** Kendime kaç kere söyledim ben, oh Deniz aşık olunca şaşırır, oh Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh O zaman bende dengeler bozulur *** Sen sormadan, merak etmeden cevabını da bulamazsın Ama kaç gece oturup kendime bunları yeniden anlattım Ben yine de bile bile boş yere kendimi kandırdım Hiç sana söylemediler mi başkasını suçlama diye Be kadın? *** Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım Bu da bana bence Tanrıdan son hediye *** Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım Bu da bana bence Tanrıdan son hediye *** Kendime kaç kere söyledim ben, oh Deniz aşık olunca şaşırır, oh Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh O zaman bende dengeler bozulur *** Kendime kaç kere söyledim ben, oh Deniz aşık olunca şaşırır, oh Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh O zaman bende dengeler bozulur *** Sen sormadan, merak etmeden cevabını da bulamazsın Ama kaç gece oturup kendime bunları yeniden anlattım Ben yine de bile bile boş yere kendimi kandırdım Hiç sana söylemediler mi başkasını suçlama diye Be kadın? oh *** Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım Bu da bana bence Tanrıdan son hediye *** Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım Bu da bana bence Tanrıdan son hediye

Hayat İki Bilet Zamanında olmuş olanlar olabilir Kalp kırılıp yen içinde kalabilir İnsan bu dünyaya zaten misafir değil Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh) *** Zamanında olmuş olanlar olabilir Kalp kırılıp yen içinde kalabilir İnsan bu dünyaya zaten misafir değil Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh) *** İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh Hayat iki Bilet sadece, biri geliş biri de dönüş Sen istersen dövüş, istersen seviş *** Korkmuyorum korkmuyorum Korkmuyorum korkmuyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum *** Bıkmadım bıkamıyorum Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum *** Zamanında olmuş olanlar olabilir Kalp kırılıp yen içinde kalabilir İnsan bu dünyaya zaten misafir değil Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh) *** İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh Hayat iki bilet sadece, biri geliş biri de dönüş Sen istersen dövüş, istersen seviş *** Korkmuyorum korkmuyorum Korkmuyorum korkmuyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum *** Bıkmadım bıkamıyorum Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum

Seni Seveni Sev Hani bekleyince hiç geçmez zaman Hani sabır ner'de, yok olur o an Yalan, canın yanar onu yanan anlar Solan güle bi' sor rengi önce niye al? *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Hani bekleyince hiç geçmez zaman Hani sabır ner'de, yok olur o an Yalan, canın yanar onu yanan anlar Solan güle bi' sor rengi önce niye al? *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen

Sevemem Artık Sana bağlandım yollara düştüm Gitme seninle gelemem artık Sana bağlandım yollara düştüm Gitme seninle gelemem artık *** Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık *** Acısı tarifsiz hallere düştüm Senden başkasının olamam artık Acısı tarifsiz hallere düştüm Senden başkasının olamam artık *** Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık *** Aşkınla beni bin parçaya böldün Daha bundan küçük olamam artık Aşkınla beni bin parçaya böldün Daha bundan küçük olamam artık *** Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık *** Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Beni hiç eden sensiz hayatı Sevmek istesem de sevemem artık Sevemem artık

Yük Yol çok uzundu Ömürler tükendi, hâlâ bi' şeyler bitmedi Kalpte bi' sancı o akşam vakti Güneş batınca benim derdim büyüdü *** Bütün mesafeler, bütün imkânsızlıklar Bize, belimize, sırtımıza, omzumuza yük oldu Saatler geçti, yıllar geçti Mevsimler yumak yumak oldu, devran değişti, ah ah *** Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez Hadi bu defa, dersen düşünürüm Yoluma çıkan onca dikene rağmen Ben seni hep gül diye sakınırım *** Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez Hadi bu defa, dersen düşünürüm Yoluma çıkan onca dikene rağmen Ben seni hep gül diye sakınırım *** Yol çok uzundu Ömürler tükendi, hâlâ bi' şeyler bitmedi Kalpte bi' sancı o akşam vakti Güneş batınca benim derdim büyüdü *** Bütün mesafeler, bütün imkânsızlıklar Bize, belimize, sırtımıza, omzumuza yük oldu Saatler geçti, yıllar geçti Mevsimler yumak yumak oldu, devran değişti, ah ah *** Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez Hadi bu defa, dersen düşünürüm Yoluma çıkan onca dikene rağmen Ben seni hep gül diye sakınırım *** Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez Hadi bu defa, dersen düşünürüm Yoluma çıkan onca dikene rağmen Ben seni hep gül diye sakınırım