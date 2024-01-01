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İz Şarkı Sözleri

Deniz Seki İz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki İz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

İz

  • Deniz Aşık Olunca Şaşırır

  • Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz

  • Hayat İmdat

  • Nerelerdeydin

  • İyisin Tabi

  • Değerindesin

  • Değnek

  • Hayat İki Bilet

  • Seni Seveni Sev

  • Sevemem Artık

  • Yük

  • Yazlık Gazinolar

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