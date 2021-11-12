1 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğan Deniz Seki, ilkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu. İlk olarak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. 1995 yılında, "Pop-Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı Bırakıp Gidersen ile birinci oldu, 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan Hiç Kimse Değilim yayınlandı. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı. İkinci albüm çalışması olan Anlattım'ın ardından üçüncü albümü Şeffaf, 12 Aralık 2001 tarihinde yayınlandı, bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klipler çekildi. 70'li yılların popüler şarkılarından oluşan dördüncü albümü ise "Aşkların En Güzeli" 27 Ağustos 2003'te yayınlandı, 25 Mart 2005'te yayınlanan beşinci albümü "Aşk Denizi"ndeki 14 şarkının 13'ünün sözleri ve bestesi yine Deniz Seki'ye ait olarak dinleyenlerle buluştu. Üç yıl aranın ardından 2008 yılında yayınlanan Sahici albümünde yine çoğunlukla kendi bestelerini seslendirdi. Deniz Seki Sahici şarkısıyla uzun süre hem müzik kanallarında hem de müzik listelerinde uzun süre zirvede kalmayı başardı. Ancak adli süreçlerinden dolayı bir süre cezaevinde kalan Deniz Seki bu sürede de müzikten kopmamış uzaktan bile olsa klipleriyle müzik dünyasına üretim vermeye devam etti. "Şaka Değil" ve "Zirve" parçalarına eski fotoğraflardan ve konser görüntülerinden kliplerle bu süreyi değerlendirdi. Deniz Seki yaşadığı kötü günlerin ardından; Helal Ettim Hakkımı, Bal Saklıyor, Öğrendim ve son olarak da Savaş ve Aşk şarkılarıyla dinleyenleriyle buluşmaya devam ediyor.