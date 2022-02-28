Aşk Denizi Şarkı Sözleri
Deniz Seki Aşk Denizi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Aşk Denizi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Denizi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
***
Aşk bu imkansızdır her zaman
Kalmaz bilirsin dünya sana
Duyulmaz sesin duyulmaz aşktan ibaret
Söz verdin sen benimdin niye yoksun yar
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
***
Aşk bu imkansızdır her zaman
Kalmaz bilirsin dünya sana
Duyulmaz sesin duyulmaz bundan ibaret
Söz verdin sen benimdin niye gittin yar
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna boyun eğiyorum
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
Biri geldi aldı elimden soramadım
Buna karşı gelinmez biliyorum
Göz göre göre buna teslim oluyorum
***
Seni öpmeye koklamaya doyamadım
-
Dünya bir şekil bizse bir köşe
Oturmuşuz da içiyoruz derinden
Hayat bu değil böyle olmamalı
Biz ayak uyduramadık ki bu halimize
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Dünya bir şekil bizse bir köşe
Oturmuşuz da içiyoruz derinden
Hayat bu değil böyle olmamalı
Biz ayak uyduramadık ki bu halimize
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Küsmem, küsemem
Küsemem sana yemin ederim
Gitmem, gidemem
Gidemem buradan canımı veririm
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
-
Galiba içim buruk
Hüzün dolu saatler
Ben biraz donuk
Tarif de edemiyorum aşkı size
Bu bana tanrıdan bir ceza
***
Anladım içim buruk
Hüzün dolu saatler
Ben biraz donuk
Tarif de edemiyorum aşkı size
Bu bana tanrıdan bir ceza
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın
***
Anladım içim buruk
Hüzün dolu saatler
Ben biraz donuk
Tarif de edemiyorum aşkı size
Bu bana tanrıdan bir ceza
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Sorma, sorma
Elimde değil ki
Çare yok aşkta
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın
***
Bu şehre sonbahar geldi, ben ve yapraklar
Konuşmasam bile, beni anlar bütün ağaçlar
Süzüldü içimde saklı kalan yıllar
Bir tek, ama bir tek sen oradasın aah
-
Zor olanı seviyor insan her defa
Gerçeği bende sahtesi dilde gizli
Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin
Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli
***
Zor olanı seviyor insan her defa
Gerçeği bende sahtesi dilde gizli
Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin
Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Zor olanı seviyor insan her defa
Gerçeği bende sahtesi dilde gizli
Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin
Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Çok zor, bunu inan anlatamam
Çok zor, gerçeğiyle yüzleşince yoksun
Aynalara baka, baka
Kendini, kendine şikayet ediyorsun
Delirir gibi
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Biliyorum kolay değil
Hayat buysa gerçek nedir
Ağlamaya alıştırdın
Ölüm bize masal gelir
***
Ölüm bize masal gelir
Ölüm bize masal gelir
-
Bugün içimde bir hüzün var
Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü
Göze alamadığımız bazı durumlar
Olabilir ancak çözümü bin türlü
***
Bugün içimde bir hüzün var
Sana inanmasam olmaz inansam bir türlü
Göze alamadığımız bazı durumlar
Olabilir ancak çözümü bin türlü
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Bitti demekle, söz vermekle
Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü
Çok üzüldüğüm bu hikâye
Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde
***
Bitti demekle, söz vermekle
Sana veda etsem olmaz etmesem bir türlü
Çok üzüldüğüm bu hikâye
Bitti şu an kapandı, kapandı ilk perde
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git gitmek istersen
Bir gün pişman olup da dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
***
Git istersen
Dönmek istersen
Bil ki sana âşık bu kadın
Bur'da değil artık, üzgünüm aşkım
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Zülüf dökülmüş yüze aman
Kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Derdimle geze geze
***
Usandım bu canımdan aman aman
Derdimle geze geze
***
Bu yerlerden git gayrı aman
Katip olup yaz gayrı aman, aman
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
***
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
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