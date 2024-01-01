Deniz Seki

-
İçimde bir korku var ki
Anlatamıyorum sana
Gözünde ayrılık, hasret
Ürküyorum
***
İçimde bir korku var ki
Anlatamıyorum sana
Gözünde ayrılık, hasret
Üzülüyorum
***
Rüzgârına kapıldım galiba
Savruldum, dönüyorum
Elim kolum bağlandı bak
Çaresiz üşüyorum
***
Rüzgârına kapıldım galiba
Savruldum, dönüyorum
Elim kolum bağlandı bak
Üşüyorum
***
Ama eğer istersen
Güneşin, baharın olurum senin
Hele beni özlersen
Bu defa rüzgârı kavurur tenim
***
Ama eğer istersen
Güneşin, baharın olurum senin
Hele beni özlersen
Bu defa rüzgârı kavurur tenim
***
İçimde bir korku var ki
Anlatamıyorum sana
Gözünde ayrılık, hasret
Üzülüyorum
***
Rüzgârına kapıldım galiba
Savruldum, dönüyorum
Elim kolum bağlandı bak
Çaresiz üşüyorum
***
Rüzgârına kapıldım galiba
Savruldum, dönüyorum
Elim kolum bağlandı bak
Üşüyorum
***
Ama eğer istersen
Güneşin, baharın olurum senin
Hele beni özlersen
Bu defa rüzgârı kavurur tenim
***
Ama eğer istersen
Güneşin, baharın olurum senin
Hele beni özlersen
Bu defa rüzgârı kavurur tenim
***
Ama eğer istersen
Hele beni özlersen
***
Ama eğer istersen
Güneşin, baharın olurum senin
Hele beni özlersen
Bu defa rüzgârı kavurur tenim
***
Ama eğer istersen
-
Unutmak ne zor bir kelime
Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse
***
Umutlanamazsın ya da unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Umutlanamazsın ya da unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Unutmak ne zor bir kelime
Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse
***
Umutlanamazsın yada unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Umutlanamazsın yada unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
-
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Sensiz de inan nefes alırım
Sanma ki açmaz içimdeki güller
Sensiz de inan nefes alırım
Farz et ki aşka susamış gönüller
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Sensiz de inan nefes alırım
Sanma ki açmaz içimdeki güller
Sensiz de inan nefes alırım
Farz et ki aşka susamış gönüller
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
-
Zor mu her şey bu kadar zor mu
Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu
Zor mu her şey bu kadar zor mu
Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu
***
Soldu güller dört günde
Kaldı bir tek tomurcuklar
Yemyeşildi halbuki daha önce
***
Sevmiyordu hiç güneşi
Karanlıktı tek gerçeği
Şimdi nasıl büyüyor tek başına ah
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Zor mu her şey bu kadar zor mu
Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu
***
Soldu güller dört günde
Kaldı bir tek tomurcuklar
Yemyeşildi halbuki daha önce
***
Sevmiyordu hiç güneşi
Karanlıktı tek gerçeği
Şimdi nasıl büyüyor tek başına
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
-
Bitti derken hayat yeni başlar
Ve her güzel şey gibi çabuk biter
Bitti dersen hayat tükenmeden
Acısı içinde sürer gider
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Bitti derken hayat yeni başlar
Ve her güzel şey gibi çabuk biter
Bitti dersen hayat tükenmeden
Acısı içinde sürer gider
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
-
Günün birinde
Aklına gelirsem eğer sakın üzülme
Günün birinde
Belki aklına gelirsem diye sakın üzülme
***
Günün birinde
Aklına gelirsem eğer sakın üzülme
Günün birinde
Belki aklına gelirsem diye sakın üzülme
***
Bu can sana fedaydı bir zamanlar
Değerini bilemedin
Gül üstüne güller kokladın
Kendine gelemedin
Korkuyorsam ben namerdim
Sen kaybettin
***
O kadar söylediler bana
Ama kimseye inanmadım
Ne istedin ki benden?
Boş yere benle oynadın
***
O kadar söylediler bana
Ama kimseye inanmadım (inanmadım)
Ne istedin ki benden?
Boş yere benle oynadın
***
Günün birinde
Aklına gelirsem eğer sakın üzülme
Günün birinde
Belki aklına gelirsem diye sakın üzülme
***
Bu can sana fedaydı bir zamanlar
Değerini bilemedin
Gül üstüne güller kokladın
Kendine gelemedin
Korkuyorsam ben namerdim
Sen kaybettin
***
O kadar söylediler bana
Ama kimseye inanmadım
Ne istedin ki benden?
Boş yere benle oynadın
***
O kadar söylediler bana
Ama kimseye inanmadım (inanmadım)
Ne istedin ki benden?
Boş yere benle oynadın
***
Bu can sana fedaydı bir zamanlar
Değerini bilemedin
Gül üstüne güller kokladın
Kendine gelemedin
Korkuyorsam ben namerdim
Sen kaybettin
***
Bu can sana fedaydı bir zamanlar
-
Bu şarkım sana, sevgilim
Bir an önce dönmen tek dileğim
Gözyaşım karışıp denizlere
Sana ulaşır belki hasretim
***
Elimle tutamadığım
Gözlerimle göremediğimsin
Şimdi çok uzakta
Ner'den bileceksin hâlimi?
***
Hasret kapımda
Nöbetler tutuyor
Sevgilim uzak bir şehirde
Gözlerim onu arıyor
***
Bir kuş olup uçup gitsem
Aşsam şu enginleri
Varsam senin yanına
Öpsem, seni koklasam
***
Ah, yanı başımda durur gibisin
Hasretin büyütür bak seni
Ah, bu kadar uzak olup
Kalbimde uyuman ne tuhaf
***
Bu şarkım sana, sevgilim
-
Ağlıyorsun derdin mi var
Aşık mısın benim kadar
Çaresini kimler arar
Bu aşk neler neler yapar
***
Delisin Mecnun misali
Ecel bu dinlemez mâni
Yalandır her şey, bu sahi
Yaradan bilir bu hali
***
Bile bile düştünse sen
O dinlemez canım dersen
Peşindedir kaçıp gitsen
Bırakmaz ki öldürmeden
***
Sonu yok, bu sevgi böyle
Kırılır bir tek sözünle
Yaş olur, akar gözünde
Yaradır kanar gönülde
***
Unut demek dile kolay
Ateş düştüğü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar
***
Seni ben, ben işte böyle
Severim böyle sevince
Yaşarım güzelliğince
Solarım seninle ben de
***
Unut demek dile kolay
Ateş düştüğü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar
***
Seni ben, ben işte böyle
Severim böyle sevince
Yaşarım güzelliğince
Solarım seninle ben de
***
Ağlıyorsun derdin mi var
Aşık mısın benim kadar
Çaresini kimler arar
Bu aşk neler neler yapar
***
Delisin Mecnun misali
Ecel bu dinlemez mani
Yalandır her şey, bu sahi
Yaradan bilir bu hâli
***
Bile bile düştünse sen
O dinlemez canım dersen
Peşindedir kaçıp gitsen
Bırakmaz ki öldürmeden
***
Sonu yok, bu sevgi böyle
Kırılır bir tek sözünle
Yaş olur, akar gözünde
Yaradır kanar gönülde
***
Unut demek dile kolay
Ateş düştüğü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar
***
Seni ben, ben işte böyle
Severim böyle sevince
Yaşarım güzelliğince
Solarım seninle ben de
***
Unut demek dile kolay
Ateş düştüğü yeri yakar
Anlamaz ki o zalim yar
Gezer gezer uzaktan bakar
***
Seni ben, ben işte böyle
Severim böyle sevince
Yaşarım güzelliğince
Solarım seninle ben de
-
Rüzgar ılıkça esiyor geceye
Yağmurlar öylesine coşmuş ki
Neden içim hala üşüyor gibi
Yağmurda silinmiş sevdiklerim
***
Çığlık çığlığa
Titriyor deniz
Ben seni çok özledim
Yalnızca biz ikimiz
***
Gül dikensiz olmaz
Dikende gülsüz çok huysuz
Gönül başa bela
Uyumsuz
-
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Vazgeçemiyorum
Vazgeçemiyorum
-
Bir ayrılık şarkısı doladılar dilime
Sabah akşam demeden söyleyip durdum
Bir ayrılık şarkısı doladılar dilime
Sabah akşam demeden söyleyip durdum
***
Çaresiz hem ağladım ağladıkça anladım
Ne derdim varmış bunca yıl sora sora usandım
Çaresiz hem ağladım ağladıkça anladım
Ne derdim varmış bunca yıl sora sora usandım
***
Çekilmez olmuşum ben isyanım kaderden
Bu derde derman yok Tanrım affet lütfen
Çekilmez olmuşum ben isyanım kaderler
Bu derde derman yok Tanrım affet lütfen
***
Bir ayrılık şarkısı doladılar dilime
Sabah akşam demeden söyleyip durdum
Bir ayrılık şarkısı doladılar dilime
Sabah akşam demeden söyleyip durdum
***
Çaresiz hem ağladım ağladıkça anladım
Ne derdim varmış bunca yıl sora sora usandım
Çaresiz hem ağladım ağladıkça anladım
Ne derdim varmış bunca yıl sora sora usandım
***
Çekilmez olmuşum ben isyanım kaderden
Bu derde derman yok Tanrım affet lütfen
Çekilmez olmuşum ben isyanım kaderden
Bu derde derman yok Tanrım affet lütfen
***
Çekilmez olmuşum ben isyanım kaderden
Bu derde derman yok Tanrım affet lütfen
Çekilmez olmuşum ben isyanım kaderden
Bu derde derman yok Tanrım affet lütfen