Deniz Seki

Eski Bir Şarkı Gibi Gölgemi saklasam adımlarımdan Günahtan arınsam, ersem ne olur? Kadeh kadeh hayatı içsem ömrümce Devrilsem döne döne, semaya ersem ne olur? *** Çok mu, kadere yük mü? Seni bana yazamamış bile olsa Çok mu, dileğim çok mu? Şu kısacık ömrüm aşkla dolsa *** Ayrı ayrı kadehlerde O şarkıyı dinleyeceğiz Belki her an birbirimizi Deli gibi özleyeceğiz *** Ayrı ayrı kadehlerde O şarkıyı dinleyeceğiz Belki her an birbirimizi Deli gibi özleyeceğiz *** Gölgemi saklasam adımlarımdan Günahtan arınsam, ersem ne olur? Kadeh kadeh hayatı içsem ömrümce Devrilsem döne döne, semaya ersem ne olur? *** Çok mu, kadere yük mü? Seni bana yazamamış bile olsa Çok mu, dileğim çok mu? Şu kısacık ömrüm aşkla dolsa *** Ayrı ayrı kadehlerde O şarkıyı dinleyeceğiz Belki her an birbirimizi Deli gibi özleyeceğiz *** Ayrı ayrı kadehlerde O şarkıyı dinleyeceğiz Belki her an birbirimizi Deli gibi özleyeceğiz *** Deli gibi özleyeceğiz

Aptal Anlatsaydım şaşırırdın, aşkın dilinden Senin için sakladığım kalbe ne yaptın? Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın *** Anlayamadım ben, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım sen, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlatsaydım şaşırırdın, aşkın dilinden Senin için sakladığım kalbe ne yaptın? Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın *** Anlayamadım ben, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım sen, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın oof Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım ben, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım sen, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın oof Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın

Sahici Beni üzen aslında Üzüldüğüm için değil Bazen sözle anlatılmaz ya Kelimeler şikayetlenir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Beni üzen aslında Üzüldüğüm için değil Bazen sözle anlatılmaz ya Kelimeler şikayetlenir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur *** Diler yoluma devam ederim Sahici her şeyin nasıl rengi Hep bana ismini heceledi *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur *** Diler yoluma devam ederim istemeden, seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Devam ederim

İçimi Döktüm Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım Biliyorum zirve benim için saçma sapan bir oyun Bende bu oyunda bir aptal gibi seyirci oldum Kendimi uzaktan izleyip üzüldüm durdum Bazen azaldım sustum Bazen çoğaldım küstüm *** Ne yani tanrıdan bana son hediye mi Sahici ruhuma akıttığı şerbeti Benim bir yanım hep hüzün yine hüzün yine hüzün Lakin gurur benim göbek adım Soyadım sadece sıfatım Belki bilmezsin Eski bir şarkı gibi ben kaç mevsim yağdım kaç mevsim estim, bazen buz oldum güneşe bile küstüm Velhasıl hiçbir zaman yetmedi hiç yeter demedim çok üşüdüm bazen yürüdüm çöl oldum bazen de o koskoca ormanda kahroldum yolumu bulmam imkansızca her tarafı bir yol her adres bir çıkmaz sokak *** fakat ben size hiç adres sormadım ki dedim ya gurur benim göbek adım off bu benim seçimim bu kader senin hayat bu işte bu yaşımda öğrendim ki asıl karar maalesef adaletsiz seçim acı tatlı anılarla dolu kalbime bir şunu yerleştiremedim neyimi bana layık gördüğünüz bu rolü senaryoyu saygımdan okusam da ben bu rolü oynamayı hiç kabul etmedim kusura bakmayın oynamıyorum farz edin beceremiyorum çünkü ben sadece aşkı yazıp aşkı söylüyorum benim hayatım müzik bir tek bu şaka değil bunu da gayet iyi biliyorum biliyorum ağladım ağladım ağladım çok ağladım hor görmedim hiç kimseyi hor göreni hiç sevmedim bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyden hiçbir zaman pişman olmadım hayat bana ne sunduysa kıymet bilip şükrederek yaşadım

Adaletsiz Seçim (Düet Hüsnü Şenlendirici) Dünyada inanmazdım biteceğine Beni böyle bırakıp gideceğine şarkıların günahı yok Acıtan sensin içini Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi *** Hayalin kırılınca İmkansızı umunca Korkular gerçek olunca Göz yaşım ahh kurumuyor *** Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor

Oyun kim bilir denizin neresindesin belki de en kıyısında belki tam ortasındasın kim bilir denizi sen nasıl seyrettin *** hala yüzer gibisin sende gidenlerdensin iki kere nefes al düşün belki de boğulursun deniz bu belli olmaz sağı soluna bi dokun *** aşksa aşk bu bir oyun sevsen de sevmesen de offf kal dersin sen her sefer o anlamaz başlar bir oyun *** kim bilir denizin neresindesin belki de en kıyısında belki tam ortasındasın kim bilir denizi sen nasıl hissettin

Bu Senin Seçimin Bazen kelimeler yetmez Karşındakini anlatmaya Bazen vukuatı olsa bile Sessiz sessiz yanaşmaya *** Kendini bu kadar da hor görme Daha yolun başındasın Seni kendinden uzaklaştıran Şu büyük yalancı bahane *** "Aşk" dedin, "Meşk" dedin İnanmam lazım Dur dedim, durmadı kalbim Güvenmem lazım *** "Git" dedim, dinlemedin, ah Unutmam lazım "Kal" dedim sana, kalamadın Seni terk etmem lazım *** Bu senin seçimin, bu benim seçimim Anlamak lazım Hayat oyununda kavuşamasak bile Savaşmak lazım *** Bu senin seçimin, bu benim seçimim Anlaşmak lazım Hayat oyununda kavuşamasak bile Sevişmek lazım *** Bazen kelimeler yetmez Karşındakini anlatmaya Bazen vukuatı olsa bile Sessiz sessiz yanaşmaya *** Kendini bu kadar da hor görme Daha yolun başındasın Seni kendinden uzaklaştıran Şu büyük yalancı bahane *** "Aşk" dedin, "Meşk" dedin İnanmam lazım "Dur" dedim, durmadı kalbim Güvenmem lazım *** "Git" dedim, dinlemedin, ah (Unutmam lazım) "Kal" dedim sana, kalamadın Seni terk etmem lazım *** Bu senin seçimin, bu benim seçimim Anlamak lazım (pardon?) Hayat oyununda kavuşamasak bile Savaşmak lazım *** Bu senin seçimin, bu benim seçimim Anlaşmak lazım Hayat oyununda kavuşamasak bile Sevişmek lazım

İmkansızsa İmkansızsa, gücün yoksa En baştan denemeyelim. Biraz zoru görünce Hemen pes mi edelim? *** Uzaklaşmaya çalışma, Daha da bağlıyor. Sen üzülme diye gönlüm Geceleri ağlıyor. *** Görmezden gelme kalpde yananı Kaç gün bilir misin ömrün geri kalanı? Emek olmazsa biz de olmayız, Büyük olur büyük dağların dumanı.

Yeter Hep binbir maske ve binbir duygu da Hep karmaşa sen ve senden başka Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça Her duygunu, olmaz *** Binbir maske ve binbir duygu da Hep karmaşa sen ve senden başka Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça Her duygunu, olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Hep yarım yarım ve erken yaşanan Her sevgiden izler var içimde Çizgi çizgi ve silemiyorsun onları bir türlü Hayır olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin

Yine Hüzün Bu kadar zor mu? İnan gururun beni çok yordu Sen ayaktasın hâlâ ama Ben tükeniyorum *** Bu kadar zor mu? İnan gururun beni çok yordu Sen ayaktasın hâlâ ama Ben tükeniyorum *** Yine söz verdin Boşu boşuna yeminler ettin Sana karşı koyamazken Yine beni sen mahvettin Yine söz verdin *** Yağmurum oldun, ıslandım Çaresiz yine sana yaslandım Güneşi görmez oldu yüzüm Bu bahar da yine hüzün *** Yağmurum oldun, ıslandım Çaresiz yine sana yaslandım Güneşi görmez oldu yüzüm Bu bahar da yine hüzün *** Bu kadar zor mu? İnan gururun beni çok yordu Sen ayaktasın hâlâ ama Ben tükeniyorum *** Bu kadar zor mu? İnan gururun beni çok yordu Sen ayaktasın hâlâ ama Ben tükeniyorum *** Yine söz verdin Boşu boşuna yeminler ettin Sana karşı koyamazken Yine beni sen mahvettin Yine söz verdin *** Yağmurum oldun, ıslandım Çaresiz yine sana yaslandım Güneşi görmez oldu yüzüm Bu bahar da yine hüzün *** Yağmurum oldun, ıslandım Çaresiz yine sana yaslandım Güneşi görmez oldu yüzüm Bu bahar da yine...

Kayboldum Kayboldum koca bi' orman içinde Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde Korkudan etrafa hep küser oldum Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum? *** Kayboldum koca bi' orman içinde Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde Korkudan etrafa hep küser oldum Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum? *** Yılları önüme kattım, yola koyuldum Takvimdeki yapraklar benim umudum Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum Sıkıldım hayattan, çok yoruldum *** Yılları önüme kattım, yola koyuldum Takvimdeki yapraklar benim umudum Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum Sıkıldım hayattan, çok yoruldum *** Kayboldum koca bi' orman içinde Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde Korkudan etrafa hep küser oldum Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum? *** Kayboldum koca bi' orman içinde Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde Korkudan etrafa hep küser oldum Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum? *** Yılları önüme kattım, yola koyuldum Takvimdeki yapraklar benim umudum Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum Sıkıldım hayattan, çok yoruldum *** Yılları önüme kattım, yola koyuldum Takvimdeki yapraklar benim umudum Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum Sıkıldım hayattan, çok yoruldum, ah *** Yılları önüme kattım, yola koyuldum Takvimdeki yapraklar benim umudum Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum Sıkıldım hayattan, çok yoruldum *** Yılları önüme kattım, yola koyuldum Takvimdeki yapraklar benim umudum Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum Sıkıldım hayattan, çok yoruldum

Gurur Kararsızsan karar ver ne olur Yanımdaysan elimi bırakma Günah benden gidiyor bak Yazık ettik bu aşka inan bana *** Gurur da desen o da değil Derdim bu da değil aslında, umudum yok Sebep sensin belki ya da ben neyim? Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç *** Kararsızsan karar ver ne olur Yanımdaysan elimi bırakma Günah benden gidiyor bak Yazık ettik bu aşka inan bana *** Gurur da desen o da değil Derdim bu da değil aslında, umudum yok Sebep sensin belki ya da ben neyim? Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç *** Gurur da desen... Derdim bu da değil aslında, umudum yok Sebep sensin belki ya da ben neyim? Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç *** Gurur da desen gurur da değil Derdim bu da değil aslında, umudum yok Sebep sensin belki ya da ben neyim? Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç *** Gurur da desen o da değil Derdim bu da değil aslında, umudum yok Sebep sensin belki ya da ben neyim? Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç, of

Şaka Değil Duy, şaka değil inan, gidiyorum Bir daha kapını çalamam, biliyorum Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim *** Hayat bazen upuzun yol Sevdiysen zor, çok zor dostum, çok zor Rüzgar yönüm, adın zulüm Değmezmişsin meğer, sahteymiş dilin *** Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim *** Uyan, şaka değil inan, gidiyorum Bir daha kapını çalamam, biliyorum Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim *** Hayat bazen upuzun yol Sevdiysen zor, çok zor dostum, çok zor Rüzgar yönüm, adın zulüm Değmezmişsin meğer, sahteymiş dilin *** Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim *** Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim *** Canımın acısını bir ben bilirim Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim

Zirve Ne içim kaldı ne dışım Sanki artık ben bi' kışım Güneşi özlemek ne demek bilemezsin *** Ne içim kaldı ne dışım Sanki artık ben bi' kışım Güneşi özlemek ne demek bilemezsin *** Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın, ah Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın *** "Kal" mı desem, "Git" mi desem? Bu yalan hikâyeyi sürdürsem Gün gelir belki de pişman olursun *** "Var" mı desem, "Yok" mu desem? Hangi birini sana söylersem Adresi unuttun, ara, belki bulursun Adresi unuttun, ara, belki bulursun *** Ne içim kaldı ne dışım Sanki artık ben bi' kışım Güneşi özlemek ne demek bilemezsin *** Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın, ah Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın *** "Kal" mı desem, "Git" mi desem? Bu yalan hikâyeyi sürdürsem Gün gelir belki de pişman olursun *** "Var" mı desem, "Yok" mu desem? Hangi birini sana söylersem Adresi unuttun, ara, belki bulursun Adresi unuttun, ara, belki bulursun *** Adresi unuttun, ara, belki bulursun Adresi unuttun, ara, belki bulursun