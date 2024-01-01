Deniz Seki

-
Ben böyle bir sevdayı
Hiç yaşamamıştım ki
Ne bilirdim böyle yanarım o zaman?
***
Senin kadar güzelini
Hiç sevmemiştim ki
Güzel sevmek ne zormuş anladım o zaman
***
Geceler, kara geceler
Gözlerinde saklıydı
"Çok sevme, üzülürsün"
Diyenler çok haklıydı
***
Ey kalbim, yazık sana
Gittin de kime bağlandın
Ey kalbim, yazık sana
Bağlandım, beni de yaktın sen, tükendim
***
Ben böyle bir sevdayı
Hiç yaşamamıştım ki
Ne bilirdim böyle yanarım o zaman?
***
Senin kadar güzelini
Hiç sevmemiştim ki
Güzel sevmek ne zormuş anladım o zaman
***
Geceler, kara geceler
Gözlerinde saklıydı
"Çok sevme, üzülürsün"
Diyenler çok haklıydı
***
Ey kalbim, yazık sana
Gittin de kime bağlandın
Ey kalbim, yazık sana
Bağlandım, beni de yaktın sen, tükendim
***
Ey kalbim, yazık sana
Gittin de kime bağlandın
Ey kalbim, yazık sana
Bağlandım, beni de yaktın sen, tükendim
-
Bekle dedin, kaç sene oldu?
Okuldan ayrılalı
Her birimiz bir başka yöne
Başka hayata savrulalı
***
Bize nikah düşüyor, çaresi yok
Bir düşün girdiğin günahları
Hüdaya havale ederim bak
Ya gel geri, alayım ahları
***
Çoluğa çocuğa karıştı be bak
Kardeşimin bile yaşıtları
Ya gel iste babamdan beni al
Denedin ya bütün çeşitleri
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta...
***
Bekle dedin, kaç sene oldu?
Okuldan ayrılalı
Her birimiz bir başka yöne
Başka hayata savrulalı
***
Bize nikah düşüyor, çaresi yok
Bir düşün girdiğin günahları
Hüdaya havale ederim bak
Ya gel geri, alayım ahları
***
Çoluğa çocuğa karıştı be bak
Kardeşimin bile yaşıtları
Ya gel iste babamdan beni al
Denedin ya bütün çeşitleri
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
-
Söndü içimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele, avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün yarınların günahkar
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Söndü içimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele, avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün yarınların günahkar
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Kim bu gözlerindeki yabancı
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün yarınların günahkar
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
-
Aman olsun, umurumda değil ki
Çektiğim çile benim, kimseye yok şikâyetim
Konuşanlar, lafımızı edenler
Gerilir aşkın çarmıhına da hayret ederler
***
Dünde kalsın, ah, dünler
Söz duymaz sağır kulaklar
Sen aşkı bende yaşa, ben de sende
Ah etsinler, ağlasınlar
***
Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek
Nazarları değer kalbim, anlatma, sus
Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden
Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden
Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek
Nazarları değer kalbim, anlatma, sus
Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden
Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden
***
Aman olsun, umurumda değil ki
Çektiğim çile benim, kimseye yok şikâyetim
Konuşanlar, lafımızı edenler
Gerilir aşkın çarmıhına da hayret ederler
***
Dünde kalsın, ah, dünler
Söz duymaz sağır kulaklar
Sen aşkı bende yaşa, ben de sende
Ah etsinler, ağlasınlar
***
Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek
Nazarları değer kalbim, anlatma, sus
Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden
Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden
***
Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek
Nazarları değer kalbim, anlatma, sus
Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden
Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden
***
Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek
Nazarları değer kalbim, anlatma, sus
Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden
Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden
***
Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek
Nazarları değer kalbim, anlatma, sus
Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden
Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden
***
Aman gönül dur, duvarlara vur, destur çek
Nazarları değer kalbim, anlatma, sus
Ellerin ağzı kör kuyudur, ah, derdinden
Ömür gençken yaşlanmaz, geç kendinden
-
Benim derdim aşar beni
Bir kez dermanım ol ne olursun
Bu kalbim her nefeste yaşar seni
Haberin olsun
***
O tatlı bakışlarınla
Gözlerin anlatır aşkı
Ayrılıksa ölüm gibi
Ağlatır aşkı
***
Bu şarkı anlatır beni
Dinle ne olursun
Sonum olsan da yine seni
Seviyorum, biliyorsun
***
Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa
Düşer miyim peşine?
Uçur, uçur beni, ister kaçır beni
Rastlamadım eşine
***
Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa
Düşer miyim peşine?
Uçur, uçur beni, ister kaçır beni
Rastlamadım eşine
***
Benim derdim aşar beni
Bir kez dermanım ol ne olursun
Bu kalbim her nefeste yaşar seni
Haberin olsun
***
O tatlı bakışlarınla
Gözlerin anlatır aşkı
Ayrılıksa ölüm gibi
Ağlatır aşkı
***
Bu şarkı anlatır beni
Dinle ne olursun
Sonum olsan da yine seni
Seviyorum, biliyorsun
***
Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa
Düşer miyim peşine?
Uçur, uçur beni, ister kaçır beni
Rastlamadım eşine
***
Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa
Düşer miyim peşine?
Uçur, uçur beni, ister kaçır beni
Rastlamadım eşine
***
Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa
Düşer miyim peşine?
Uçur, uçur beni, ister kaçır beni
Rastlamadım eşine
***
Deli gönlüm olmasa, aşkınla yanmasa
Düşer miyim peşine?
Uçur, uçur beni, ister...
-
Bu aşk değil
Başka Bir şey görebilsen
Ayrılınca bitmiyor,
Gözden ırak oldun
ama bir bilsen
Gönlüm ırak dinlemiyor
***
Rüyamda gördüm
Başucunda duruyordum
Kıyamadım dokunmaya
Ne güzel uyuyordum
***
Dile benden
Ne dilersen yar
Ömrümü al istersen
Son gününe kadar
Sanki bir şey olmamış gibi
Gönlüme gir istersen
Hepsi senin yar
-
Niye karışırlar ki aşka, gönül işine?
Senle geçen hayalime, düşüme
Bir haber alsam da düşüversem peşine
Bilsen ah nasıl üzülüyorum
***
Niye karışırlar ki aşka, gönül işine?
Senle geçen hayalime, düşüme
Bir haber alsam da düşüversem peşine
Bilsen ah nasıl üzülüyorum
***
Vazgeçebilirim her şeyden
Ama gör ki senden uzak olamam
Silerim her aşkı bir tek kalemde
Yalnız sana kıyamam
***
Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım
Yeter ki sev, yine sana kul olacağım
Öyle ya da böyle ne fark eder ki?
Kararlıyım, senin olacağım
***
Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım
Yeter ki sev, yine sana kul olacağım
Öyle ya da böyle ne fark eder ki?
Kararlıyım, senin olacağım
***
Niye karışırlar ki aşka, gönül işine?
Senle geçen hayalime, düşüme
Bir haber alsam da düşüversem peşine
Bilsen ah nasıl üzülüyorum
***
Niye karışırlar ki aşka, gönül işine?
Senle geçen hayalime, düşüme
Bir haber alsam da düşüversem peşine
Bilsen ah nasıl üzülüyorum
***
Vazgeçebilirim her şeyden
Ama gör ki senden uzak olamam
Silerim her aşkı bir tek kalemde
Yalnız sana kıyamam
***
Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım
Yeter ki sev, yine sana kul olacağım
Öyle ya da böyle ne fark eder ki?
Kararlıyım, senin olacağım
***
Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım
Yeter ki sev, yine sana kul olacağım
Öyle ya da böyle ne fark eder ki?
Kararlıyım, senin olacağım
***
Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım
Yeter ki sev, yine sana kul olacağım
Öyle ya da böyle ne fark eder ki?
Kararlıyım, senin olacağım
***
Aşkıma ölesiye bağlıyım a canım
Yeter ki sev, yine sana kul olacağım
Öyle ya da böyle ne fark eder ki?
Kararlıyım, senin olacağım
-
Hiç kimse değilim
Üzgünüm, güçsüzüm
Yalnızım, sende ruhum
***
Gel tükensin acılar birden
Sev beni ölesiye
Yandım aşkın ateşi içinde
***
Gez, dolaş
Dokun, hep senindi bedenim
Yağ, ıslat
Süzül toprağıma, esmerim
***
Umudumu yol yaptım
Saçının teline
Kapılarımı açtım
Hadi gel, gir içeriye
***
Umudumu yol yaptım
Saçının teline
Kapılarımı açtım
Hadi gel, gir içeriye
***
Sanadır savunmasızlığım
Sanadır bu tutarsızlığım
Uzanıp ulaşamadığım
Çarem avucunda
***
Sanadır savunmasızlığım
Sanadır bu tutarsızlığım
Uzanıp ulaşamadığım
Çarem avucunda
***
Hiç kimse değilim
Üzgünüm, güçsüzüm
Yalnızım, sende ruhum
***
Gel tükensin acılar birden
Sev beni ölesiye
Yandım aşkın ateşi içinde
***
Gez, dolaş
Dokun, hep senindi bedenim
Yağ, ıslat
Süzül toprağıma, esmerim
***
Umudumu yol yaptım
Saçının teline
Kapılarımı açtım
Hadi gel, gir içeriye
***
Umudumu yol yaptım
Saçının teline
Kapılarımı açtım
Hadi gel, gir içeriye
***
Sanadır savunmasızlığım
Sanadır bu tutarsızlığım
Uzanıp ulaşamadığım
Çarem avucunda
***
Sanadır savunmasızlığım
Sanadır bu tutarsızlığım
Uzanıp ulaşamadığım
Çarem avucunda
-
Bir gün bir hafta
Bir ay bir yıl bir ömür
Çok uzun sevgilim
***
Beni olduğum gibi
Kabul edince gel
Yerim yurdum belli
***
Kula kulluk etmem
Senden emir almam
Mahşer günü gelse
Geçse bile aldırmam
***
Gün doğudan batsa
Kurt kuzu dost olsa
Yollarda engel olsa
Hepsi boş ben böyleyim
***
Gülüme hasret
Günü gelir elbet
Dertli başım dayan
Geceler el aman
***
Gülüme hasret
Günü gelir elbet
Gül dediğim aşk
Büyür yavaş yavaş
-
Yine bir şeyler oluyor
Bozuldu uykularım, eyvah
Ben bunu bi' yerden hatırlıyorum
***
Tam dört gün oldu, tam dört gece
İçim içime sığmayalı, eyvah
Sevdalandım yine sevmeye
***
Kim korkar, kim kaçar aşktan?
Ah, bana uymaz, kitabım yazmaz
Bugüne kadar kaç kere düştüm ben aşka
Hem yazda hem kışta, yazılınca alnıma
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim, ah
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Yine bir şeyler oluyor
Bozuldu uykularım, eyvah
Ben bunu bi' yerden hatırlıyorum
***
Tam dört gün oldu, tam dört gece
İçim içime sığmayalı, eyvah
Sevdalandım yine sevmeye
***
Kim korkar, kim kaçar aşktan?
Ah, bana uymaz, kitabım yazmaz
Bugüne kadar kaç kere düştüm ben aşka
Hem yazda hem kışta, yazılınca alnıma
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bilirim, yine giderim
***
Uslanmam, ben yola gelmem
Uğrunda cehenneme gitsem
Yanarım, bile bile yine giderim, ah
***
Vazgeçmem, o yollara düşerim
Uğrunda cehenneme gitsem
-
Sevmedim hiç kimseyi
Kendimden başka
Aklımdan geçmiyordu
Düşmek bu aşka
Gönlümce eğlenirdim
Hiç düşünmeden
Seni görmeden,
Seni bilmeden
Seni sevmeden önce
***
Hiç bitmeyecek
Sanıyordum yanlızlık
Gördüm ve aşık oluverdim
Bir anda
Kalbimde donmuş
Buzları kırdım artık
Yeniden doğdum,
İçime doldun,
Senin oldum sonunda
***
Beni bırakıp gidersen
Başka birini seversen
Aşkımı ziyan edersen
Gözünün yaşına bakmam canım
Beni bırakıp gidersen
Başka birini seversen
Aşkımı ziyan edersen
Gözünün yaşına bakmam canım