Deniz Seki

Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var *** Günlerin hiç günahı olmadan yine Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin? Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir? *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim *** Hayat ne kadar karışık bir mekân Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var *** Günlerin hiç günahı olmadan yine Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin? Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir? *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan, of *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan, of *** Of Of *** Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim