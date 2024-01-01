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Uzun Hikaye Şarkı Sözleri

Deniz Seki Uzun Hikaye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Uzun Hikaye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uzun Hikaye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Uzun Hikaye

  • Gidemem

  • Nereden Bileceksiniz

  • Öğrendim

  • Bir Zamanlar

  • Helal Ettim Hakkımı

  • Hüzün Nerde Ben Orada

  • Keşke

  • Su Akar

  • Toprak Ana

  • Vefalı Sarmaşık

  • Çok Sevmiştik

  • İyi Ki Varsın Aşkım

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