Deniz Seki

-
Benim canımın yarısı sende, biliyorsun
İçimde yine tuhaf bir hüzün bu bilmediğim
Tanrı'm, acaba ben aşktan mı korkar oldum?
Yılların hatası bu belki de hiç çözemediğim
***
Gün gelir büyürsün ya birden
Adını unutup uçarsın gökyüzüne gizlice
Ve o gül yüzün, dudaklarımda tuzun
Soluğumda bile ismini hep heceledim
***
Beni istediğini eğer hissediyorsam
Yanından bir saniye olsun ayrılamam
Böyle duyguları çok zor yakaladıysan
Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar
***
Beni istediğini eğer hissediyorsam
Yanından bir saniye olsun ayrılamam
Böyle duyguları çok zor yakaladıysan
Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar
***
Benim canımın yarısı sende, biliyorsun
İçimde yine tuhaf bir hüzün bu bilmediğim
Tanrı'm, acaba ben aşktan mı korkar oldum?
Yılların hatası bu belki de hiç çözemediğim
***
Gün gelir büyürsün ya birden
Adını unutup uçarsın gökyüzüne gizlice
Ve o gül yüzün, dudaklarımda tuzun
Soluğumda bile ismini hep heceledim
***
Beni istediğini eğer hissediyorsam
Yanından bir saniye olsun ayrılamam
Böyle duyguları çok zor yakaladıysan
Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar
***
Beni istediğini eğer hissediyorsam
Ayrılamam
***
Beni istediğini eğer hissediyorsam
Yanından bir saniye olsun ayrılamam
Böyle duyguları çok zor yakaladıysan
Geleni bilmem ama gidenler ağlatırlar
-
Sakinim, biraz sessiz
Ama yorgun değilim hiç çaresiz
Üzülmedim geçen senelere
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
***
Çılgınlar gibi sevdim kaç kere
Acımam ben aşka dayanırım
Hep yol verdim beni üzen aşklara
Ben inan üzülmeden bırakırım
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma
***
Sakinim, biraz sessiz
Ama yorgun değilim hiç çaresiz
Üzülmedim geçen senelere
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
***
Çılgınlar gibi sevdim kaç kere
Acımam ben aşka dayanırım
Hep yol verdim beni üzen aşklara
Ben inan üzülmeden bırakırım
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
***
O seni nasıl olsa bırakır unutma
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma
-
Unutur dedin yerine koyamadı bak kimseyi
Tadı aşk bunun bile bile canını acıtıyor gibi
Denediysen eğer bir kere bile kendine kızma
O'na söyle gözünün içine baka baka dostuz biz diyen birisine
***
Bunun adına ayrılık denir
O daha büyümemiş ki ne bilir
Seni göğsünü gere gere
Nasıl olur da o ellere verir
***
Unutursun unutursun
Kim derse yalan söyler
Unutursa unutursun
Adı aşk nasıl olsa
-
Bir sancı içimde
Nefes almak istiyorum
Bana n'olur gücenme
Bırak beni kendi halime
***
Bir sancı içimde
Nefes almak istiyorum
Bana n'olur gücenme
Bırak beni kendi halime
***
Unut beni yakamoz misali
Vururum belki denize
Kimin aklına gelirim sence
Okudun beni gecelerce
***
Unut beni yakamoz misali
Vururum belki denize (belki denize)
Kimin aklına gelirim sence
Okudun beni gecelerce
***
Bir sancı içimde
Nefes almak istiyorum
Bana n'olur gücenme
Bırak beni kendi halime
***
Unut beni yakamoz misali
Vururum belki denize
Kimin aklına gelirim sence
Okudun beni gecelerce
***
Unut beni yakamoz misali
Vururum belki denize (belki denize)
Kimin aklına gelirim sence
Okudun beni gecelerce oof
***
Bir sancı içimde
Nefes almak istiyorum
Bana n'olur gücenme
Bırak beni kendi halime
***
Hiç anlayamadın
Aşka emir verilmez anlatamadım
Gün doğdu yıldızım oldu
Bunu senle paylaşamadım
Çok yalnız kaldım
-
Hayat ne kadar karışık bir mekân
Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var
Hayat ne kadar karışık bir mekân
Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var
***
Günlerin hiç günahı olmadan yine
Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye
Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin?
Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir?
***
Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan
Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim
Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan
Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim
***
Hayat ne kadar karışık bir mekân
Gözlerde sadece gülmeyi özleyen bir his var
***
Günlerin hiç günahı olmadan yine
Bir de bakmışsın ki dönüş yok geriye
Kaç gece uykusuz paramparça düşlerin?
Ya da kaç kişi derdine ne kadar ortak olabilir?
***
Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan
Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim
Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan
Aşka susayanlardan, of
***
Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan
Aşka susayanlardan, of
***
Of
Of
***
Gidelim buralardan ya da bu diyarlardan
Aşka susayanlardan içtim içtim bitiremedim
-
Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya
Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya
Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir
Çırpınır durursun son nefesine dair
***
Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya
Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya
Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir
Çırpınır durursun son nefesine dair
***
"Yâr" diye, çığlıklar atar durursun
Aşklar yaşanır, biter
Sen sevgiye müsait yüreğinle
Yüreğine yer ararsın
***
"Yâr" diye, çığlıklar atar durursun
Aşklar yaşanır, biter
Sen sevgiye müsait yüreğinle
Yüreğine yer ararsın
***
Ah, buldum sanırsın
Bazen istemeden kendini kandırırsın
Söz dinlemez yüreğin
Kısacık zaten şu ömrümüz, ne diye kalpler kırılsın?
***
Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya
Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya
Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir
Çırpınır durursun son nefesine dair
***
"Yâr" diye, çığlıklar atar durursun
Aşklar yaşanır, biter
Sen sevgiye müsait yüreğinle
Yüreğine yer ararsın
***
"Yâr" diye, çığlıklar atar durursun
Aşklar yaşanır, biter
Sen sevgiye müsait yüreğinle
Yüreğine yer ararsın
***
Ah, buldum sanırsın
Bazen istemeden kendini kandırırsın
Söz dinlemez yüreğin
Kısacık zaten şu ömrümüz, ne diye kalpler kırılsın?
***
Öyle bildiğin gibi değil ki bu dünya
Sanki deli dolu, hem de acıklı bir rüya
Yakasını da bırakmaz insanın, peşinden gelir
Çırpınır durursun son nefesine dair
-
Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş
Haberim yok, haberim yok
Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş
Haberim yok, haberim yok
***
Kim, kim
Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim
Kim, kim
Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim
***
Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura
Benim soracak bir sorum var
Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline
Onu bana getirin, hadi yağmurlar
***
Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura
Benim soracak bir sorum var
Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline
Onu bana getirin, hadi yağmurlar, yağmurlar
***
Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş
Haberim yok, haberim yok
Dışarıda yağmur var, rüzgârla bulut arkadaş olmuş
Haberim yok, haberim yok
***
Kim, kim
Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim
Kim, kim
Kimse bana hiçbi' şey söylemedi ki bileyim
***
Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura
Benim soracak bir sorum var
Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline
Onu bana getirin, hadi yağmurlar
***
Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura
Benim soracak bir sorum var
Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline
Onu bana getirin, hadi yağmurlar
***
Acele yaşanan o aşklara ve de acele yağan o yağmura
Benim soracak bir sorum var
Denize açılan bir yelkene kapılıp gidenin vay hâline
Onu bana getirin, hadi yağmurlar
-
Ağladım Yalnızlığa
Su Gibi Şeffaf Gibi
Kimsesiz Ve Sakin Tek Başıma
Duruldum İnceden İnceden
***
Hep Böyle Yaşanır Aşklar
Sevdiysen Yalnızlık Başlar
Sorgular Gibi Seni Hep Aynı Hikaye
Kaybolup Gidersin İçinde İçinde
-
İkimize de farklı farklı şeyler oldu
Bir türlü anlayamadığımız
Birimiz ayıp olur diye düşünürken
Fakat anlaşamadığımız
***
Biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse
Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse
***
Birilerini sevmeden önce
Sen kendi kendini sevmelisin
Sana, "Bencil" diyenler olursa da
Söz hakkı vermemelisin
***
Biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse
Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse
***
Aynalara küsme
O sana yalan söyleyemez ki
Sen ne olur dinle
Bu şarkı ikimiz için
***
İkimize de farklı farklı şeyler oldu
Bir türlü anlayamadığımız
Birimiz ayıp olur diye düşünürken
Fakat anlaşamadığımız
***
Biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse
Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse
***
Birilerini sevmeden önce
Sen kendi kendini sevmelisin
Sana, "Bencil" diyenler olursa da
Söz hakkı vermemelisin
***
Biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük bak, yol aldık, aynaya gülümse
Biz ama biz bunları çoktan geçtik, çoktan
Büyüdük, kocaman olduk, aynaya gülümse
***
Aynalara küsme
O sana yalan söyleyemez ki
Sen ne olur dinle
Bu şarkı hepimiz için
***
Bu şarkı hepimiz için
-
Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
***
Sana mı kaldı bana hesap sormak
Sana mı kaldı her şeye kafa yormak
Delirdin iyice saçmalıyorsun
Kendi kendini yiyip bitiriyorsun
***
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
***
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
***
Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
***
Sana mı kaldı bana hesap sormak
Sana mı kaldı her şeye kafa yormak
Delirdin iyice saçmalıyorsun
Kendi kendini yiyip bitiriyorsun
***
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
***
Gel
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
-
Ağladım Yalnızlığa
Su Gibi Şeffaf Gibi
Kimsesiz Ve Sakin Tek Başıma
Duruldum İnceden İnceden
***
Hep Böyle Yaşanır Aşklar
Sevdiysen Yalnızlık Başlar
Sorgular Gibi Seni Hep Aynı Hikaye
Kaybolup Gidersin İçinde İçinde