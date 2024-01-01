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7/24 Dinle Onu Düşünürken

Onu Düşünürken Şarkı Sözleri

Deniz Seki Onu Düşünürken şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Onu Düşünürken şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Onu Düşünürken sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Onu Düşünürken

  • Gülüme Hasret

  • Veda Etmem

  • Benimle Evlenir Misin?

  • Yaş 35 Oldu

  • Onu Düşünürken

  • Ah Yar

  • Var Mı Be

  • Dayan Yüreğim

  • Kendimi Alamıyorum

  • Bir Defa

  • Paşam

  • Onu Düşünürken (Caz Versiyon)

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