Deniz Seki

-
Ayrılmamız imkansızdı
Nasıl sevdik birbirimizi
Ayrılmamız imkansızdı
Nasıl sevdik birbirimizi
***
Söz vermedik hiç biz birbirimize
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
***
Tesellisi yok bu aşkın
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ölüyorum, ölüyorum
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Hayallerim hayal oldu
Sence bu son reva mıydı?
Hayallerim hayal oldu
Bu son bu aşka reva mıydı?
***
Söz vermedik hiç biz birbirimize
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
Bu hayat nasıl bir araya getirdi ikimizi de?
***
Tesellisi yok bu aşkın
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ölüyorum, ölüyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
***
Ölüyorum, ölüyorum
Çaresizim biliyorum
Ağlamadan çalamaz hiçbir saz
Seni hâlâ seviyorum
-
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Sana göre kim
Bi' yere kadar
Bana göre bi' ömür o ölene kadar
Kimine göre belki adı değişir
Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim
**
Dünyada
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Denedik, bak yine tekrar ettik fakat olmuyor
Bu didişmeler, sevişmeler sonu gelmiyor
Ne tesadüf ki adı aşk denen bu müzikali
Hem sen oynadın hem ben oynadım ama alkış almıyor
***
Sana göre kim
Bi' yere kadar
Bana göre bi' ömür o ölene kadar
Kimine göre belki adı değişir
Ne olursa olsun aşk senin yaptığın seçim
***
Dünyada
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
***
Aşamayacağın hiçbi' yol olamaz
Bunu da unutma, bi' kenara yaz
O ne dedi, bu ne dedi diyene kadar
Kaderini yaşa ya da yenisini yaz
-
Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar
Ve çaresiz insanlar etrafımızda
Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar
Bugünlerde size çok ihtiyacım var
***
Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar
Ve çaresiz insanlar etrafımızda
Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar
Bugünlerde size çok ihtiyacım var
***
Neden, niye beni bulur böyle aşklar?
Sorun bendeyse eğer kurtar, beni kurtar
Bir gün bile sana itiraz etmedim hiç
Cezam neyse öderim, affet n'olur, beni affet
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
***
Çaresizlikten doğarmış büyük hatalar
Ve çaresiz insanlar etrafımızda
Gülmedi yüzüm, hadi güldürün, dostlar
Bugünlerde size çok ihtiyacım var
***
Neden, niye beni bulur böyle aşklar?
Sorun bendeyse eğer kurtar, beni kurtar
Bir gün bile sana itiraz etmedim hiç
Cezam neyse öderim, affet n'olur, beni affet
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
***
Hadi bakalım başla yeniden, aç sayfayı beyaz
Karala karala dur, yırt at, yenisini yaz
"Bu da olmazdı" dersin ki, o hiç belli olmaz
Ben adımı söylerim, sen de soyadımı yaz
-
Bir haber ver, korkuların bak uykuları kaçtı
Sefa ruhun, senin bu doğrun
Kaybetme git, haddini aştın
***
Bir kere de ben haklı çıkmak zorundayım savaşımdan
Her gün senin fakat bugün değil ki
N'olur uyan, kalk kış uykusundan
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam, of
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Bize artık ağlayamam
***
Lütfen haber ver, daha beteri var inan ölümden
Ben yaşadım, yazdım, söyledim
En kötüsü tek başımayım ben
***
Ah, keşke duysaydın
"Suçlu benim" der miydin gönülden?
Ben yaşadım, yazdım, söyledim
Dinle n'olur, duy duyabilirsen
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam, of
***
Uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Bize artık ağlayamam
***
Of, uyan, uyan, uyan, uyan
N'olur, hadi, uyan
Çok yorgunum, dayanamam
-
Bana söylediğin her şey gerçek oluyor
Hayat dönüp dolaşıp yine bizi buluyor
Çünkü tam da dibinde ya da en yükseğinde, bi' vadinin üzerinde
Akan suyun yanında, aşk bulanıklığında böylesini bilemezler
***
Uçuşan saçlarının yüzüne düştüğü anda bi' yerde
Çoktan yazmış çizmiş olacaksın
Ey deniz, dalgalı deniz
***
Uzağında olsun, temennim budur
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Uzağında olsun, temennim budur, of
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Bana söylediğin her şey gerçek oluyor
Hayat dönüp dolaşıp yine bizi buluyor
Çünkü tam da dibinde ya da en yükseğinde, bi' vadinin üzerinde
Akan suyun yanında, aşk bulanıklığında böylesini bilemezler
***
Uçuşan saçlarının yüzüne düştüğü anda bi' yerde
Çoktan yazmış çizmiş olacaksın
Ey deniz, dalgalı deniz
***
Uzağında olsun, temennim budur
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Uzağında olsun, temennim budur
Kara bulutlar, soysuz şövalyeler
Sen masalını yarat, hep böyle mağrur dur
Bi' vardır bir de yoktur kelimeler
***
Ey deniz, dalgalı deniz
-
Mevzu şikâyet konusuysa
Benim de bi' sözüm var
Hani biz kocaman bi' aileydik?
Ner'de kaldı vaatler?
***
Lafla yürümedi bu koskoca gemi
Yakında inecek var
Vallahi sabrım kalmadı benim
Kork benden bundan sonra
***
Sorma, daha sorma
Çok ayıp ediyorsun bak hâlâ
Yorma, bizi yorma
Bitti bu evlilik (anlasana)
***
"Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle
İnan ki koca olunmaz
Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim
Kork benden bundan sonra
***
Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha
Dikkat et, sakın dövme yaptırma
Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık
Uyandım ben uykumdan, hâkim bey
***
Lafla yürümedi bu koskoca gemi
Yakında inecek var
Vallahi sabrım kalmadı benim
Kork benden bundan sonra
***
Sorma, daha sorma
Çok ayıp ediyorsun bak hâlâ
Yorma, bizi yorma
Bitti bu evlilik (anlasana)
***
"Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle
İnan ki koca olunmaz
Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim
Kork benden bundan sonra
***
Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha
Dikkat et, sakın dövme yaptırma
Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık
Uyandım ben uykumdan, hâkim bey
***
"Sayarım, söverim, bi' güzel döverim", demekle
İnan ki koca olunmaz
Giderek daha da, daha da büyüyor nefretim
Kork benden bundan sonra
***
Sağına soluna, bi' zahmet koluna, aman ha
Dikkat et, sakın dövme yaptırma
Beline, diline, bi' güzel gönlüne sağlık
Uyandım ben uykumdan, hâkim bey
-
Bitti bu defa bitti
Canım kalbimsin sen
Bu şarkım senindir
***
Tabi kabul edersen
Ve bana güvenirsen
Bir daha hiç kimseler
Kıramaz bizi söz, bitti
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Bitti bitti bitti...
Aşk hak eden, hak emreden
Canda biten hep
Kıymet bileni biz
***
Gel ne olur söz verelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
***
Bitti bu defa bitti
Canım kalbimsin sen
Bu şarkım senindir
***
Tabi kabul edersen
Ve bana güvenirsen
Bir daha hiç kimseler
Kıramaz bizi söz, bitti
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Yeter yeteri kadar
Yeminlere mahcubuz
Sitem desen o da haklı
Ona da epey borcumuz
***
Ne sen beni duydun
Çünkü o an derin uykun
Bu son yemin olsun
Aşk sana yok ki hiç borcumuz
***
Bitti bitti bitti...
Aşk hak eden, hak emreden
Canda biten hep
Kıymet bileni biz
***
Gel ne olur söz verelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
***
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
Canım kalbim birbirimizi
Hiç üzmeyelim
-
Ne aşklar, ne de itiraflar
Ne adres, ne boş sokaklar
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Ezberledim ben, okuya okuya
Bir türlü sana öğretemedim
Geceler boyu dizlerinin dibinde
Uykum kaçsa bile uyanamadım
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da, söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Ne kuşlar, ne de o ağaçlar
Görmeden geçirdiğim çok sabah var
Aşk diye diye kendimden bile bile
Vazgeçtim derken yolu kaybettim
***
Ağlasam da söyleyemem derdimi
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Aşk diye diye kendimden bile bile
Vazgeçtim derken yolu kaybettim
Ağlasam da söyleyemem derdimi
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Ezberledim ben, okuya okuya
Bir türlü sana öğretemedim
Geceler boyu dizlerinin dibinde
Uykum kaçsa bile uyanamadım
***
Sormadan bulamadım
Belki de ben yolumu kaybettim
Okusam da söyleyemem adını
Çünkü ben seni suya hapsettim
***
Aşk diye diye kendimden bile bile
Vazgeçtim derken yolu kaybettim
Ağlasam da söyleyemem derdimi
Çünkü ben seni suya hapsettim
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