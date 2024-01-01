Deniz Seki

-
Zamanında olmuş olanlar olabilir
Kalp kırılıp yen içinde kalabilir
İnsan bu dünyaya zaten misafir değil
Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh)
***
Zamanında olmuş olanlar olabilir
Kalp kırılıp yen içinde kalabilir
İnsan bu dünyaya zaten misafir değil
Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh)
***
İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince
Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh
Hayat iki Bilet sadece, biri geliş biri de dönüş
Sen istersen dövüş, istersen seviş
***
Korkmuyorum korkmuyorum
Korkmuyorum korkmuyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum
***
Bıkmadım bıkamıyorum
Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum
***
Zamanında olmuş olanlar olabilir
Kalp kırılıp yen içinde kalabilir
İnsan bu dünyaya zaten misafir değil
Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh)
***
İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince
Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh
Hayat iki bilet sadece, biri geliş biri de dönüş
Sen istersen dövüş, istersen seviş
***
Korkmuyorum korkmuyorum
Korkmuyorum korkmuyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum
***
Bıkmadım bıkamıyorum
Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum
-
Dalarım dipsiz derinlere dalarım
İçimde bana biri ağlar
Çocuğum hala, hayal kurarım
Bu yarım keyif akşamlar
***
Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur
Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa
Gönül gider de hilale vurulur
Kan kırmızı ten baştan ayağa
***
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
***
Bir açık deniz, yüreğimde limanlar
Hatıran gider gider gelir
Bilirim boşuna inatçı ümidim
Bir beyaz yelken yerindedir
***
Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur
Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa
Gönül gider de hilale vurulur
Kan kırmızı ten baştan ayağa
***
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
***
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız, imkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Bu şehre sığmaz
-
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Güven imdat, ben çok gücendim
Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama
***
Güven imdat, ben çok gücendim
Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat
Hayat
Hayat imdat
Hayat
***
Hayat imdat
Hayat imdat
Hayat
-
Kalemim mi kırık
Kağıdım mı bitti
Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti
Bu nasıl ayrılık
Kalbim dağınık bin parça
Gel toplayabilirsen halin varsa
***
Kalemim mi kırık
Kağıdım mı bitti
Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti
Bu nasıl ayrılık
Kalbim dağınık bin parça
Gel toplayabilirsen halin varsa
***
Bunca yıl nerelerdeydin
Aklınca emin eldeydin
Sabra göre bunun adı aşk
Maalesef
***
Yazarken elim seni yazıyor
Akıl yaşta değil başta diyor
Kader ya da kısmet adı her neyse
Bu rolü çok iyi yapıyor
***
Bunca yıl nerelerdeydin
Aklınca emin eldeydin
Sabra göre bunun adı aşk
Maalesef
***
Yazarken elim seni yazıyor
Akıl yaşta değil başta diyor
Kader ya da kısmet adı her neyse
Bu rolü çok iyi yapıyor
***
Kalemim mi kırık
Kağıdım mı bitti
Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti
Bu nasıl ayrılık
Kalbim dağınık bin parça
***
Gel toplayabilirsen halin varsa
Bunca yıl nerelerdeydin
Aklınca emin eldeydin
Sabra göre bunun adı aşk
Maalesef
***
Yazarken elim seni yazıyor
Akıl yaşta değil başta diyor
Kader ya da kısmet adı her neyse
Bu rolü çok iyi yapıyor
***
Bunca yıl nerelerdeydin
Aklınca emin eldeydin
Sabra göre bunun adı aşk
Maalesef
***
Yazarken elim seni yazıyor
Akıl yaşta değil başta diyor
Kader ya da kısmet adı her neyse
Bu rolü çok iyi yapıyor
***
Bunca yıl nerelerdeydin
Aklınca emin eldeydin
Sabra göre bunun adı aşk
Maalesef
***
Yazarken elim seni yazıyor
Akıl yaşta değil başta diyor
Kader ya da kısmet adı her neyse
Bu rolü çok iyi yapıyor
-
Kim bilir, hayallerin kimlerin elinde kırılmış?
Kimler dokunmuş bilip bilmeden kalbine
Hissetmeden, öylesine
***
Hangimiz, hayatını anlatırsa roman olur?
İhanetin dizelerinde damlalar savrulur
Geçmez sanırsın aşk, matemin
***
Sen bekle de, ben beklerim
Bir tek bana, kötüyüm deme
***
İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen
Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel değil mi? mehtap gibi
***
İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim
Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel tabii, mehtap gibi!
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat duramam
Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat bakamam
Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam
***
Hangimiz hayatını anlatırsa roman olur?
İhanetin dizelerinde damlalar savrulur
Geçmez sanırsın aşk, matemin
***
Sen bekle de, ben beklerim
Bir tek bana, kötüyüm deme
***
İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen
Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel değil mi? mehtap gibi
***
İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim
Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel tabii, mehtap gibi
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat duramam
Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat bakamam
Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam
***
İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim
Rahat tabi, bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel değil mi, mehtap gibi
***
İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim
Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel tabii, mehtap gibi
***
İyisin tabii (iyisin tabii)
Rahat tabi (rahat tabi)
Ne güzel değil mi? (aaah) mehtap gibi (aaah)
***
İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim
Rahat değil mi? rahat tabi
Ne güzel tabii, ne güzel değil mi? mehtap gibi
-
Bazen anlatacak şey bulamazsın ki
Bazen de kendi kendine kızar durursun
Elinden hiçbir şey gelmez olur
Ne doğru ne yanlış o zaman görürsün
Elinden hiçbir şey gelmez olur
Araya araya buldum sanırsın
***
Kısacık bir ömrün hikayesi
Topla çıkar, böl hep aynı sayısı
***
Kalbin iyiyse cennet burası
Tanrı isterse gelir gerisi
Kalbin iyiyse cennet burası
Tanrı isterse gelir gerisi
***
Üzülme, üzülme
Çünkü değerindesin
Şu anda hikayenin tam orta yerindesin
***
Üzülme, üzülme
Çünkü değerindesin
Şu anda hikayenin tam orta yerindesin
***
Nerde, nerde canımın yarısı?
Dermanı ağır ben ödedim
Hevesin kıyısı
***
Nerde, nerde canımın yarısı?
Dermanı ağır ben ödedim
Hevesin kıyısı
***
Üzülme, üzülme
Çünkü değerindesin
***
Bazen anlatacak şey bulamazsın ki
Bazen de kendi kendine kızar durursun
Elinden hiçbir şey gelmez olur
Ne doğru ne yanlış o zaman görürsün
Elinden hiçbir şey gelmez olur
Araya araya buldum sanırsın
***
Kısacık bir ömrün hikayesi
Topla çıkar, böl hep aynı sayısı
***
Kalbin iyiyse cennet burası
Tanrı isterse gelir gerisi
Kalbin iyiyse cennet burası
Tanrı isterse gelir gerisi
***
Üzülme, üzülme
Çünkü değerindesin
Şu anda hikayenin tam orta yerindesin
***
Üzülme, üzülme
Çünkü değerindesin
Şu anda hikayenin tam orta yerindesin
***
Nerde, nerde canımın yarısı?
Dermanı ağır ben ödedim
Hevesin kıyısı
***
Nerde, nerde canımın yarısı?
Dermanı ağır ben ödedim
Nefesim kıyısı
***
Üzülme, üzülme
Çünkü değerindesin
Üzülme, üzülme
Çünkü değerindesin
-
Her birimiz ayrı kırık hikâye
Yürekler perişan, hep virane
Tutunmak zor aşka bu devirde
***
Bile bile kalpten gidiyoruz
O deli yokuşları seviyoruz
Ve bu filmden hiç kopamıyoruz
***
Kim kaybetti ki sen bulasın?
Bi' o yana bi' de bu yana
Gönül kadri kıymeti bilmez
Ağlayana, anlayana
***
İki ucu upuzun çoklu değnek
Değmeyene, değemeyene
Zulüm gelir hadi bi' gayret
Ömür bizden vazgeçeme
***
Sıkıldıysan, bunaldıysan
Gücendiysen boş ver be
Ömür sensiz neye yarar?
Artık gönlüm sen de vazgeç de
***
Kim kaybetti ki sen bulasın?
Bi' o yana bi' de bu yana
Gönül kadri kıymeti bilmez
Ağlayana, anlayana
***
İki ucu upuzun çoklu değnek
Değmeyene, değemeyene
Zulüm gelir hadi bi' gayret
Ömür bizden vazgeçeme
***
Her birimiz ayrı kırık hikâye
Yürekler perişan, hep virane
Tutunmak zor aşka bu devirde
***
Bile bile kalpten gidiyoruz
O deli yokuşları seviyoruz
Ve bu filmden hiç kopamıyoruz
***
Kim kaybetti ki sen bulasın?
Bi' o yana bi' de bu yana
Gönül kadri kıymeti bilmez
Ağlayana, anlayana
***
İki ucu upuzun çoklu değnek
Değmeyene, değemeyene
Zulüm gelir hadi bi' gayret
Ömür bizden vazgeçeme
***
Sıkıldıysan, bunaldıysan
Gücendiysen boş ver be
Ömür sensiz neye yarar?
Artık gönlüm sen de vazgeç de
***
Kim kaybetti ki sen bulasın?
Bi' o yana bi' de bu yana
Gönül kadri kıymeti bilmez
Ağlayana, anlayana
***
İki ucu upuzun çoklu değnek
Değmeyene, değemeyene
Zulüm gelir hadi bi' gayret
Ömür bizden vazgeçeme
***
Kim kaybetti ki sen bulasın?
Bi' o yana bi' de bu yana
Gönül kadri kıymeti bilmez
Ağlayana, anlayana
***
İki ucu upuzun çoklu değnek
Değmeyene, değemeyene
Zulüm gelir hadi bi' gayret
Ömür bizden vazgeçeme
-
Kendime kaç kere söyledim ben, oh
Deniz aşık olunca şaşırır, ooh
Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh
O zaman bende dengeler bozulur
***
Kendime kaç kere söyledim ben, oh
Deniz aşık olunca şaşırır, oh
Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh
O zaman bende dengeler bozulur
***
Sen sormadan, merak etmeden cevabını da bulamazsın
Ama kaç gece oturup kendime bunları yeniden anlattım
Ben yine de bile bile boş yere kendimi kandırdım
Hiç sana söylemediler mi başkasını suçlama diye
Be kadın?
***
Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma
Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme
Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım
Bu da bana bence Tanrıdan son hediye
***
Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma
Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme
Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım
Bu da bana bence Tanrıdan son hediye
***
Kendime kaç kere söyledim ben, oh
Deniz aşık olunca şaşırır, oh
Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh
O zaman bende dengeler bozulur
***
Kendime kaç kere söyledim ben, oh
Deniz aşık olunca şaşırır, oh
Sorularıma bunca zaman bir cevap bulamadım, oh
O zaman bende dengeler bozulur
***
Sen sormadan, merak etmeden cevabını da bulamazsın
Ama kaç gece oturup kendime bunları yeniden anlattım
Ben yine de bile bile boş yere kendimi kandırdım
Hiç sana söylemediler mi başkasını suçlama diye
Be kadın? oh
***
Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma
Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme
Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım
Bu da bana bence Tanrıdan son hediye
***
Ayıp olur bu saatten sonra yaşıma başıma
Kendimden bile sakladığım o korkak düşüme
Belki de bu son şansımdı, bunu iyi kullanmam lazım
Bu da bana bence Tanrıdan son hediye
-
Hani bekleyince hiç geçmez zaman
Hani sabır ner'de, yok olur o an
Yalan, canın yanar onu yanan anlar
Solan güle bi' sor rengi önce niye al?
***
Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman
Sarıl her ana, yarına belki yok zaman
Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen
Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen
***
Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman
Sarıl her ana, yarına belki yok zaman
Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen
Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen
***
Hani bekleyince hiç geçmez zaman
Hani sabır ner'de, yok olur o an
Yalan, canın yanar onu yanan anlar
Solan güle bi' sor rengi önce niye al?
***
Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman
Sarıl her ana, yarına belki yok zaman
Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen
Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen
***
Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman
Sarıl her ana, yarına belki yok zaman
Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen
Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen
***
Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman
Sarıl her ana, yarına belki yok zaman
Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen
Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen
***
Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman
Sarıl her ana, yarına belki yok zaman
Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen
Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen
-
Sana bağlandım yollara düştüm
Gitme seninle gelemem artık
Sana bağlandım yollara düştüm
Gitme seninle gelemem artık
***
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
***
Acısı tarifsiz hallere düştüm
Senden başkasının olamam artık
Acısı tarifsiz hallere düştüm
Senden başkasının olamam artık
***
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
***
Aşkınla beni bin parçaya böldün
Daha bundan küçük olamam artık
Aşkınla beni bin parçaya böldün
Daha bundan küçük olamam artık
***
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
***
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Beni hiç eden sensiz hayatı
Sevmek istesem de sevemem artık
Sevemem artık
-
Yol çok uzundu
Ömürler tükendi, hâlâ bi' şeyler bitmedi
Kalpte bi' sancı o akşam vakti
Güneş batınca benim derdim büyüdü
***
Bütün mesafeler, bütün imkânsızlıklar
Bize, belimize, sırtımıza, omzumuza yük oldu
Saatler geçti, yıllar geçti
Mevsimler yumak yumak oldu, devran değişti, ah ah
***
Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez
Hadi bu defa, dersen düşünürüm
Yoluma çıkan onca dikene rağmen
Ben seni hep gül diye sakınırım
***
Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez
Hadi bu defa, dersen düşünürüm
Yoluma çıkan onca dikene rağmen
Ben seni hep gül diye sakınırım
***
Yol çok uzundu
Ömürler tükendi, hâlâ bi' şeyler bitmedi
Kalpte bi' sancı o akşam vakti
Güneş batınca benim derdim büyüdü
***
Bütün mesafeler, bütün imkânsızlıklar
Bize, belimize, sırtımıza, omzumuza yük oldu
Saatler geçti, yıllar geçti
Mevsimler yumak yumak oldu, devran değişti, ah ah
***
Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez
Hadi bu defa, dersen düşünürüm
Yoluma çıkan onca dikene rağmen
Ben seni hep gül diye sakınırım
***
Bi' kere daha, dersen gücüm yetmez
Hadi bu defa, dersen düşünürüm
Yoluma çıkan onca dikene rağmen
Ben seni hep gül diye sakınırım
-
Ah günler, o günler o günler
Dünde kalan ürkek bedenler
Anlamsızdı kelimeler
Arar mı beni bilmem
Koşa koşa gitti bu evden
***
Döner mi geri bilmem
Olur muyuz yine kalp tadında
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
***
Ah günler, o günler o günler
Yüreğimde yakmışlar
Hayat saklanırdı acılardan
Her köşesinde yazlık gazinolar
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
***
Şimdi ben tohum verdim, kök saldım deli toprağa
Emek verdim ağladım ani gelen kışlara
Aradım yüzünü, adını yazdığım duvarlarında
Şimdi ben sensizliğin arka sokaklarında
Sokaklarında
Arka sokaklarında