Hayat İki Bilet Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
Hayat İki Bilet
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Zamanında olmuş olanlar olabilir
Kalp kırılıp yen içinde kalabilir
İnsan bu dünyaya zaten misafir değil
Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh)
***
Zamanında olmuş olanlar olabilir
Kalp kırılıp yen içinde kalabilir
İnsan bu dünyaya zaten misafir değil
Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh)
***
İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince
Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh
Hayat iki Bilet sadece, biri geliş biri de dönüş
Sen istersen dövüş, istersen seviş
***
Korkmuyorum korkmuyorum
Korkmuyorum korkmuyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum
***
Bıkmadım bıkamıyorum
Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum
***
Zamanında olmuş olanlar olabilir
Kalp kırılıp yen içinde kalabilir
İnsan bu dünyaya zaten misafir değil
Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh)
***
İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince
Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh
Hayat iki bilet sadece, biri geliş biri de dönüş
Sen istersen dövüş, istersen seviş
***
Korkmuyorum korkmuyorum
Korkmuyorum korkmuyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum
***
Bıkmadım bıkamıyorum
Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum
Hayat senden artık hiç, korkmuyorum