Deniz Seki

Zamanında olmuş olanlar olabilir Kalp kırılıp yen içinde kalabilir İnsan bu dünyaya zaten misafir değil Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh) *** Zamanında olmuş olanlar olabilir Kalp kırılıp yen içinde kalabilir İnsan bu dünyaya zaten misafir değil Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh) *** İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh Hayat iki Bilet sadece, biri geliş biri de dönüş Sen istersen dövüş, istersen seviş *** Korkmuyorum korkmuyorum Korkmuyorum korkmuyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum *** Bıkmadım bıkamıyorum Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum *** Zamanında olmuş olanlar olabilir Kalp kırılıp yen içinde kalabilir İnsan bu dünyaya zaten misafir değil Gelişimiz belli, gidişimiz belli değil oooh (oooh) *** İnsanın ömrü bir kere, dünyaya gelince Kalp kırılınca içinde yen kalınca oooh Hayat iki bilet sadece, biri geliş biri de dönüş Sen istersen dövüş, istersen seviş *** Korkmuyorum korkmuyorum Korkmuyorum korkmuyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum *** Bıkmadım bıkamıyorum Aşk çok yüzsüz kaçamıyorum Hayat senden artık hiç, korkmuyorum