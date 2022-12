Deniz Seki

Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Güven imdat, ben çok gücendim Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum Yardım et tanrım lütfen bana Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama *** Güven imdat, ben çok gücendim Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum Yardım et tanrım lütfen bana Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat Hayat Hayat imdat Hayat *** Hayat imdat Hayat imdat Hayat