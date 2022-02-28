Deniz Seki

Hayat İmdat Şarkı Sözleri
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Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Güven imdat, ben çok gücendim
Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama
***
Güven imdat, ben çok gücendim
Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat
Hayat
Hayat imdat
Hayat
***
Hayat imdat
Hayat imdat
Hayat