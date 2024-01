Deniz Seki

Helal Ettim Hakkımı Ben böyle değildim inan Yaşadım hayatı kimse sormadan Sana değil bu sözlerim inan kırgın değilim Bu tutarsız hallerim Kendime olan kızgınlığımdan *** Ben böyle değildim inan Yaşadım hayatı kimse sormadan Sana değil bu sözlerim inan kırgın değilim Bu tutarsız hallerim Kendime olan kızgınlığımdan *** Sen içini rahat tut Sıkma sakın canını Olan oldu, geçen geçti Helal ettim hakkımı *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin Ben seni öyle sevdim *** Ben böyle değildim inan Yaşadım hayatı kimse sormadan Sana değil bu sözlerim inan kırgın değilim Bu tutarsız hallerim Kendime olan kızgınlığımdan *** Sen içini rahat tut Sıkma sakın canını Olan oldu, geçen geçti Helal ettim hakkımı *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim *** Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin Ben seni öyle sevdim Ben seni (ben seni) öyle sevdim

Nereden Bileceksiniz Üstüm, başım toz içinde Önüm, arkam pus içinde Saçlarım bak pas içinde *** Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? *** Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? *** Bir fidandım, derildim Fırtınaydım, duruldum Yoruldum, ah çok yoruldum *** Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? *** Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? *** Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim, hey *** Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim, hey *** Siz benim neden kaçtığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı Nereden bileceksiniz? *** Gökte yıldız söner şimdi Annem beni anar şimdi Sevdiğim var, kanar şimdi *** Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? *** Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? *** Bir pınardım, kan oldum Yol kenarı han oldum Yanıldım, ah ziyan oldum *** Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? *** Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? *** Ben ardımda yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım, hey *** Ben ardımda yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım, hey *** Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? *** Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz?

Öğrendim Güneşin her doğdugu güne Gün adam sensin Yağmurum ol, rüzgara yelken Baharım gelsin *** Dikenleri batan elim Çabucak geçsin Aşka küsüm, onun bana borcu çok Aşka küsüm, onun bana borcu çok *** Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim *** Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim (Aaah, aaah, aaah) *** Güneşin her doğdugu güne Gün adam sensin Yağmurum ol, rüzgara yelken Baharım gelsin *** Dikenleri batan elim Çabucak geçsin Aşka küsüm, onun bana borcu çok Aşka küsüm, onun bana borcu çok *** Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim *** Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim *** Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim *** Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim

Bir Zamanlar Küçük küçük sevinçler yaşıyorum bu aralar Merak ediyorum acaba vuslata ne zaman varırım Annem de haliyle merak ediyormuş kızını Bilmiyor ki geçmişte ne çok yanlışı var *** Küçük küçük sevinçler yaşıyorum bu aralar Merak ediyorum acaba vuslata ne zaman varırım Annem de haliyle merak ediyormuş kızını Bilmiyor ki geçmişte ne çok yanlışı var *** Bir zamanlar ne çok âşıktık hatırladım da Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz *** Küçük küçük sevinçler yaşıyorum bu aralar Merak ediyorum acaba vuslata ne zaman varırım Annem de haliyle merak ediyormuş kızını Bilmiyor ki geçmişte ne çok yanlışı var *** Bir zamanlar ne çok âşıktık hatırladım da Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz *** Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz *** Bir zamanlar ne çok âşıktık hatırladım da Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz *** Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz

Gidemem Bazen daha fazladır her şey Bir eşikten atlar insan Yüzüne bakmak istemez yaşamın O kadar azalmıştır anlam *** O zaman hemen git radyoyu aç bir şarkı tut Ya da bir kitap oku mutlaka, iyi geliyor Ya da balkona çık bağır, bağırabildiğin kadar Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor *** Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün Ayrılıktan kaçılmıyor Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür Ömür imtihanla geçiyor *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmеm Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değеri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir *** Bir şiirden, bir sözden Bir melodiden, bir filmden Geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden Bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor *** Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün Ayrılıktan kaçılmıyor Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür Ömür imtihanla geçiyor *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir *** Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir

Hüzün Nerde Ben Orada Yanlışa, doğruya çarptım geçtim Estim, yağdım, fırtına biçtim, aman Of, aman *** Artıyı, eksiyi kendim seçtim Yana yana yandım, aşkla piştim, aman Ağır bir imtihan *** Tenimin hafızasında Sevgimin en doruğunda Kaderimin ellerinde Hüzün ner'de ben or'da *** Dudağımın kıvrımında Bi' tebessümün acısında Gözlerimin sevincinde Hüzün ner'de ben or'da *** Bu son, bu son durak Her şey, her yer ağır çekim Film şeridine sığmış hayat Gözümün önünden geçiyor bir bir *** Bu son, bu son durak Her şey, her yer ağır çekim Film şeridine sığmış hayat Gözümün önünden geçiyor bir bir Geçiyor bir bir Hüzün ner'de ben or'da *** Yanlışa, doğruya çarptım geçtim Estim, yağdım, fırtına biçtim, aman Of, aman *** Artıyı, eksiyi kendim seçtim Yana yana yandım, aşkla piştim, aman Ağır bir imtihan *** Tenimin hafızasında Sevgimin en doruğunda Kaderimin ellerinde Hüzün ner'de ben or'da, hey *** Dudağımın kıvrımında Bi' tebessümün acısında Gözlerimin sevincinde Hüzün ner'de ben or'da *** Bu son, bu son durak Her şey, her yer ağır çekim Film şeridine sığmış hayat Gözümün önünden geçiyor bir bir *** Bu son, bu son durak Her şey, her yer ağır çekim Film şeridine sığmış hayat Gözümün önünden geçiyor bir bir Geçiyor bir bir Hüzün ner'de ben or'da *** Hüzün ner'de ben or'da

Keşke Aynı şeyleri aynı zamanda Ayrı tonlarda oturup Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz? Birbirimizi dinlememekten Her gün böyle üzülüp üzülüp Çaresini göremiyoruz, oh-of *** Aynı şeyleri aynı zamanda Ayrı tonlarda oturup Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz? Birbirimizi dinlememekten Her gün böyle üzülüp üzülüp Çaresini göremiyoruz, oh-of *** Bazen düşünüyorum da Hayat ederi kadar ya Kıymet o tam avucumda Keşke kelimesi hiç olmasa *** Bazen düşünüyorum da Hayat ederi kadar ya Kıymet o tam avucumda Keşke kelimesi hiç olmasa *** Aynı şeyleri aynı zamanda Ayrı tonlarda oturup Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz? Birbirimizi dinlememekten Her gün böyle üzülüp üzülüp Çaresini göremiyoruz, oh-of *** Aynı şeyleri aynı zamanda Ayrı tonlarda oturup Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz? Birbirimizi dinlememekten Her gün böyle üzülüp üzülüp Çaresini göremiyoruz, oh-of *** Bazen düşünüyorum da Hayat ederi kadar ya Kıymet o tam avucumda Keşke kelimesi hiç olmasa *** Bazen düşünüyorum da Hayat ederi kadar ya Kıymet o tam avucumda Keşke kelimesi hiç olmasa *** Bazen düşünüyorum da Hayat ederi kadar ya Kıymet o tam avucumda Keşke kelimesi hiç olmasa *** Bazen düşünüyorum da Hayat ederi kadar ya Kıymet o tam avucumda Keşke kelimesi hiç olmasa

Su Akar Sussam çok konuşmuş olur muyum ben Küssem dalgalara sahile vurur muyum ben Bir deniz kıyısında çok üşüyorum ben Gel ısıt demeye bile halim yok *** Su akar yolunu bulur, bulur Gün gelir bu günlerde unutulur Aşk o her zaman olur O olmasa zaten hayat son bulur *** Su akar yolunu bulur, bulur Gün gelir bu günlerde unutulur Aşk o her zaman olur O olmasa zaten hayat son bulur O olmasa zaten hayat son bulur *** Sussam çok konuşmuş olur muyum ben Küssem dalgalara sahile vurur muyum ben Bir deniz kıyısında çok üşüyorum ben Gel ısıt demeye bile halim yok *** Su akar yolunu bulur, bulur Gün gelir bu günlerde unutulur Aşk o her zaman olur O olmasa zaten hayat son bulur *** Su akar yolunu bulur, bulur Gün gelir bu günlerde unutulur Aşk o her zaman olur O olmasa zaten hayat son bulur O olmasa zaten hayat son bulur *** Su akar yolunu bulur, bulur Gün gelir bu günlerde unutulur Aşk o her zaman olur O olmasa zaten hayat son bulur O olmasa zaten hayat son bulur O olmasa zaten hayat son bulur

Toprak Ana Karın döver, kış döver Gün gelir nakış örer Karın döver, kış döver Gün gelir Mevla'm över *** Bugünlerin yarınını Vardır elbet, bilenine sor Bugünlerin yarınını Vardır elbet, bilene sor *** Bugün varız, yarın yokuz Toprak ana, sana tokuz Bugün varız, yarın yokuz Toprak ana, sana tokuz *** Dört mevsim nakış dokur Mevla'm ne derse doğrudur Dört mevsim nakış dokur Mevla'm ne derse doğrudur *** Ay, anam Beni ne olur göğsüne al Ay, ay, ay, anam Beni ne olur göğsüne al *** Ben sana hasret büyüdüm Eller utansın vesselam Ben sana hasret büyüdüm Eller utansın vesselam *** Karın döver, kış döver Gün gelir nakış örer Karın döver, kış döver Gün gelir Mevla'm över *** Bugünlerin yarınını Vardır elbet, bilenine sor Bugünlerin yarınını Vardır elbet, bilene sor *** Bugün varız, yarın yokuz Toprak ana, sana tokuz Bugün varız, yarın yokuz Toprak ana, sana tokuz *** Dört mevsim nakış dokur Mevla'm ne derse doğrudur Dört mevsim nakış dokur Mevla'm ne derse doğrudur *** Ay, anam Beni ne olur göğsüne al Ay, ay, ay, anam Beni ne olur göğsüne al *** Ben sana hasret büyüdüm Eller utansın vesselam Ben sana hasret büyüdüm Eller utansın vesselam *** Ay, anam Beni ne olur göğsüne al Ay, ay, ay, anam Beni ne olur göğsüne al *** Ben sana hasret büyüdüm Eller utansın vesselam Ben sana hasret büyüdüm Eller utansın vesselam

Vefalı Sarmaşık Kendimi bildim bileli Ben hep âşığım Dünyaya geldim geleli Vefalı sarmaşığım *** Kendimi bildim bileli Ben hep âşığım Dünyaya geldim geleli Vefalı sarmaşığım *** Bu yolculuk Nereye kadar sürerse böyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle *** Bu yolculuk Nereye kadar sürerse böyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle *** Ben sana geldim geleli Dünyayla barışığım Ömrümü verdim vereli Hasrete alışığım *** Ben sana geldim geleli Dünyayla barışığım Ömrümü verdim vereli Hasrete alışığım *** Bu yolculuk Nereye kadar sürerse böyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle *** Bu yolculuk Nereye kadar sürerse böyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle *** Bu yolculuk Nereye kadar sürerse böyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle *** Bu yolculuk Nereye kadar sürerse böyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle *** Bu dünyada aşk olmadan Yaşamak neye yarar? Söyle

Çok Sevmiştik Yaprağın bile hesabı var Karar vermiş çoktan düşmeye dalından Bahane sonbahar *** Hoş ayrılık ölüm değil Giden gitmiş çoktan ne kaldı aşktan Şahane dört duvar *** Ve nihayet bu saatte ben Yalnız nasıl uyunuyordu Aşksız nasıl yaşanıyordu Unuttum gitti *** Her sevda bir veda derman yok Çok sevmiştik güya canımızdan çok Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi Allahım sen sakın bizi *** Her sevda bir veda derman yok Çok sevmiştik güya canımızdan çok Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi Allahım sen sakın bizi *** Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi Allahım sen sakın bizi *** Yaprağın bile hesabı var Karar vermiş çoktan düşmeye dalından Bahane sonbahar *** Hoş ayrılık ölüm değil Giden gitmiş çoktan ne kaldı aşktan Şahane dört duvar *** Ve nihayet bu saatte ben Yalnız nasıl uyunuyordu Aşksız nasıl yaşanıyordu Unuttum gitti *** Her sevda bir veda derman yok Çok sevmiştik güya canımızdan çok Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi Allahım sen sakın bizi *** Her sevda bir veda derman yok Çok sevmiştik güya canımızdan çok Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi Allahım sen sakın bizi *** Her sevda bir veda derman yok Çok sevmiştik biz ah canımızdan çok Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi Allahım sen sakın bizi