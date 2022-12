Deniz Seki

Her şey senin için Her şey senin için Her şey, her şey senin için *** Kana kana içtiğim Doya doya sevdiğim sensin Başımı döndüren de Canımdan bezdiren de sensin Her şey senin için *** Hasretine dolanan kalbim sığmaz sevdalara Gel, sorgusuz sualsiz kulak ver Yokluğuna hasreti, hasretine umudu kattım Anlıyor musun beni? Kulak ver *** Her şey senin için, her şey senin için Canım seni istiyor, kulak ver Her şey senin için, of, her şey senin için Canım seni istiyor, kulak ver *** Her şey senin için, of Her şey senin için Her şey, her şey senin için *** Gönlümde ateş yakan Bu yangını söndüren sensin Sevgiyi ve hasreti Nefreti de öğreten sensin Her şey senin için *** Hasretine dolanan kalbim sığmaz sevdalara Gel, sorgusuz sualsiz kulak ver Yokluğuna hasreti, hasretine umudu kattım Anlıyor musun beni? Kulak ver *** Her şey senin için, of, her şey senin için Canım seni istiyor, kulak ver, of Her şey senin için, her şey senin için Canım seni istiyor, kulak ver *** Her şey senin için, her şey senin için Canım seni istiyor, kulak ver, of Her şey senin için, her şey senin için Canım seni istiyor, kulak ver *** Canım seni istiyor, kulak ver