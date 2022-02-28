Deniz Seki

-
Her şey senin için
Her şey senin için
Her şey, her şey senin için
***
Kana kana içtiğim
Doya doya sevdiğim sensin
Başımı döndüren de
Canımdan bezdiren de sensin
Her şey senin için
***
Hasretine dolanan kalbim sığmaz sevdalara
Gel, sorgusuz sualsiz kulak ver
Yokluğuna hasreti, hasretine umudu kattım
Anlıyor musun beni? Kulak ver
***
Her şey senin için, her şey senin için
Canım seni istiyor, kulak ver
Her şey senin için, of, her şey senin için
Canım seni istiyor, kulak ver
***
Her şey senin için, of
Her şey senin için
Her şey, her şey senin için
***
Gönlümde ateş yakan
Bu yangını söndüren sensin
Sevgiyi ve hasreti
Nefreti de öğreten sensin
Her şey senin için
***
Hasretine dolanan kalbim sığmaz sevdalara
Gel, sorgusuz sualsiz kulak ver
Yokluğuna hasreti, hasretine umudu kattım
Anlıyor musun beni? Kulak ver
***
Her şey senin için, of, her şey senin için
Canım seni istiyor, kulak ver, of
Her şey senin için, her şey senin için
Canım seni istiyor, kulak ver
***
Her şey senin için, her şey senin için
Canım seni istiyor, kulak ver, of
Her şey senin için, her şey senin için
Canım seni istiyor, kulak ver
***
Canım seni istiyor, kulak ver
-
Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır.
***
Anlayamam kederimi
Bir ateş yakar derimi
İçim dar bulur yerimi
Gönlüm dağlarda bunalır.
***
Ne bir dost ne bir sevgili,
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Beni sarar melankoli...
***
Ne kış ne yazı isterim
Ne bir dost yüzü isterim
Hafif bir sızı isterim
Ağrılar sancılar gelir.
***
Yanıma düşer kollarım
Görünmez olur yollarım
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir.
-
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
***
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
**
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
-
Zamansız dalmışım karanlıklara
Kararan gönlümü alın yıldızlar.
Beni de götürün aydınlıklara
Yıldızlar, yıldızlar
***
Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim
Ne zaman yitirdin mavilikleri
Nerede aydınlık gören gözlerim
Gözlerim, gözlerim
***
Zaman mı tükendi, neden durdu saatler
Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım
Gülmeyin halime kardeş yıldızlar
Aydınlığı bulmak için bakışım
-
Yollarını gözlediğim
Gözlerini özlediğim
Neredesin bir haber ver
***
Düşünürüm kahrolurum
Sorulursun yutkunurum
Neredesin bir haber ver
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
En güzeli sende sezdim
Gönül verdim seni seçtim
Hasret kaldım bir umut ver
***
Kararıyor bütün dünyam
Güneşimdin bana doğan
Görmez oldum bir ışık ver
-
Hayret dünya nasıl dönüyor hala
Hayret güneş nasıl parlıyor hala
***
Bilmiyorlar mı aşkımın bitti
Kalbim o anda durmuştu sanki
Nasıl nasıl yaşıyorum
***
Bilmiyorlar mı aşkımın bitti
Kalbim o anda durmuştu sanki
Nasıl nasıl yaşıyorum
***
Şimdi kalbim kimin için çarpacak
Bilsem rüyalarım kimle dolacak
***
Gönlüm şimdiden hasret yüzüne
Susuz ve kurak kaldım sevgine
Sensiz sensiz yaşıyorum
***
Gönlüm şimdiden hasret yüzüne
Susuz ve kurak kaldım sevgine
Sensiz sensiz yaşıyorum
-
Yine geceyle örtüldü sokaklar
Yine sen yoksun yanımda
Umutlar öğüten hırsız geceler
Ve yalnızlığım kol kola
***
Altmış dört gündür ayrıyız
Çıkmıyorsun aklımdan
Nefes almak yaşamak değil
Vurulmuşum aşkından
***
Ah, ah seni unuttum sanma
Ah, ah yanıyor içim hala
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Kimlere yar oldun sen kimlere
Düşünmek çok zor geliyor
Ellerin şimdi kimin ellerinde
İçim çok eziliyor
***
Altmış dört gündür ayrıyız
Çıkmıyorsun aklımdan
Nefes almak yaşamak değil
Vurulmuşum aşkından
***
Ah, ah seni unuttum sanma
Ah, ah yanıyor içim hala
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
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Perdeleri kapat, sevgime tanık istemem
lşığı söndür gel otur yanıma konuş.
Ergeç anlaşacağız başka çaremiz yok
Sonra sevişeceğiz bu düzen böyle.
***
İstersen yine hep hayır de, olmaz de
Her şey olacağına varıyor çaresiz.
Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun
Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.
***
Yine de usanmış değil, pişman bıkkın değil
Belki biraz sarhoş, uykulu.
Ama her zaman ateşli, her zaman sabırsız
Vahşi, çılgın her zaman dolu.
***
İstersen yine hep hayır de, olmaz de
Her şey olacağına varıyor çaresiz.
Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun
Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.
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