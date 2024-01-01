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7/24 Dinle Sahici

Sahici Şarkı Sözleri

Deniz Seki Sahici şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Sahici şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sahici sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Sahici

  • İmkansızsa

  • Aptal

  • Sahici

  • İçimi Döktüm

  • Adaletsiz Seçim (Düet Hüsnü Şenlendirici)

  • Oyun

  • Eski Bir Şarkı Gibi

  • Bu Senin Seçimin

  • Yeter

  • Yine Hüzün

  • Kayboldum

  • Gurur

  • Şaka Değil

  • Zirve

  • Pişman Olmadım

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