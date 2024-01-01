Deniz Seki

-
İmkansızsa, gücün yoksa
En baştan denemeyelim.
Biraz zoru görünce
Hemen pes mi edelim?
***
Uzaklaşmaya çalışma,
Daha da bağlıyor.
Sen üzülme diye gönlüm
Geceleri ağlıyor.
***
Görmezden gelme kalpde yananı
Kaç gün bilir misin ömrün geri kalanı?
Emek olmazsa biz de olmayız,
Büyük olur büyük dağların dumanı.
-
Anlatsaydım şaşırırdın, aşkın dilinden
Senin için sakladığım kalbe ne yaptın?
Şiir olsam dize dize, senin adına aah
İntizar ekleyip, denize attın
Şiir olsam dize dize, senin adına aah
İntizar ekleyip, denize attın
***
Anlayamadım ben, dayanamadım ben
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
***
Anlayamadım sen, dayanamadım ben
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
***
Anlatsaydım şaşırırdın, aşkın dilinden
Senin için sakladığım kalbe ne yaptın?
Şiir olsam dize dize, senin adına aah
İntizar ekleyip, denize attın
Şiir olsam dize dize, senin adına aah
İntizar ekleyip, denize attın
***
Anlayamadım ben, dayanamadım ben
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
***
Anlayamadım sen, dayanamadım ben
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın oof
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
***
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
***
Anlayamadım ben, dayanamadım ben
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
***
Anlayamadım sen, dayanamadım ben
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın oof
Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın
-
Beni üzen aslında
Üzüldüğüm için değil
Bazen sözle anlatılmaz ya
Kelimeler şikayetlenir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Diler yoluma devam ederim
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Diler yoluma devam ederim
***
Beni üzen aslında
Üzüldüğüm için değil
Bazen sözle anlatılmaz ya
Kelimeler şikayetlenir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Diler yoluma devam ederim
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
***
Diler yoluma devam ederim
Sahici her şeyin nasıl rengi
Hep bana ismini heceledi
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
***
Diler yoluma devam ederim
istemeden, seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Devam ederim
-
Bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım
Biliyorum zirve benim için saçma sapan bir oyun
Bende bu oyunda bir aptal gibi seyirci oldum
Kendimi uzaktan izleyip üzüldüm durdum
Bazen azaldım sustum
Bazen çoğaldım küstüm
***
Ne yani tanrıdan bana son hediye mi
Sahici ruhuma akıttığı şerbeti
Benim bir yanım hep hüzün yine hüzün yine hüzün
Lakin gurur benim göbek adım
Soyadım sadece sıfatım
Belki bilmezsin
Eski bir şarkı gibi ben kaç mevsim yağdım
kaç mevsim estim, bazen buz oldum
güneşe bile küstüm
Velhasıl hiçbir zaman yetmedi
hiç yeter demedim
çok üşüdüm bazen yürüdüm çöl oldum
bazen de o koskoca ormanda kahroldum
yolumu bulmam imkansızca
her tarafı bir yol her adres bir çıkmaz sokak
***
fakat ben size hiç adres sormadım ki
dedim ya gurur benim göbek adım
off bu benim seçimim bu kader senin
hayat bu işte bu yaşımda öğrendim ki
asıl karar maalesef adaletsiz seçim
acı tatlı anılarla dolu kalbime bir şunu yerleştiremedim
neyimi bana layık gördüğünüz bu rolü
senaryoyu saygımdan okusam da
ben bu rolü oynamayı hiç kabul etmedim
kusura bakmayın oynamıyorum
farz edin beceremiyorum
çünkü ben sadece aşkı yazıp aşkı söylüyorum
benim hayatım müzik bir tek bu şaka değil bunu da gayet iyi biliyorum
biliyorum
ağladım ağladım ağladım çok ağladım
hor görmedim hiç kimseyi
hor göreni hiç sevmedim
bugüne kadar yaşadığım hiçbir şeyden hiçbir zaman pişman olmadım
hayat bana ne sunduysa kıymet bilip şükrederek yaşadım
-
Dünyada inanmazdım biteceğine
Beni böyle bırakıp gideceğine
şarkıların günahı yok
Acıtan sensin içini
Hangimiz istedi söyle bu adaletsiz seçimi
***
Hayalin kırılınca
İmkansızı umunca
Korkular gerçek olunca
Göz yaşım ahh kurumuyor
***
Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor
Ben unuttum desem de yerin hala dolmuyor
-
kim bilir denizin neresindesin
belki de en kıyısında
belki tam ortasındasın
kim bilir denizi sen nasıl seyrettin
***
hala yüzer gibisin
sende gidenlerdensin
iki kere nefes al düşün belki de boğulursun
deniz bu belli olmaz sağı soluna bi dokun
***
aşksa aşk bu bir oyun
sevsen de sevmesen de offf
kal dersin sen her sefer
o anlamaz başlar bir oyun
***
kim bilir denizin neresindesin
belki de en kıyısında
belki tam ortasındasın
kim bilir denizi sen nasıl hissettin
-
Gölgemi saklasam adımlarımdan
Günahtan arınsam, ersem ne olur?
Kadeh kadeh hayatı içsem ömrümce
Devrilsem döne döne, semaya ersem ne olur?
***
Çok mu, kadere yük mü?
Seni bana yazamamış bile olsa
Çok mu, dileğim çok mu?
Şu kısacık ömrüm aşkla dolsa
***
Ayrı ayrı kadehlerde
O şarkıyı dinleyeceğiz
Belki her an birbirimizi
Deli gibi özleyeceğiz
***
Ayrı ayrı kadehlerde
O şarkıyı dinleyeceğiz
Belki her an birbirimizi
Deli gibi özleyeceğiz
***
Gölgemi saklasam adımlarımdan
Günahtan arınsam, ersem ne olur?
Kadeh kadeh hayatı içsem ömrümce
Devrilsem döne döne, semaya ersem ne olur?
***
Çok mu, kadere yük mü?
Seni bana yazamamış bile olsa
Çok mu, dileğim çok mu?
Şu kısacık ömrüm aşkla dolsa
***
Ayrı ayrı kadehlerde
O şarkıyı dinleyeceğiz
Belki her an birbirimizi
Deli gibi özleyeceğiz
***
Ayrı ayrı kadehlerde
O şarkıyı dinleyeceğiz
Belki her an birbirimizi
Deli gibi özleyeceğiz
***
Deli gibi özleyeceğiz
-
Bazen kelimeler yetmez
Karşındakini anlatmaya
Bazen vukuatı olsa bile
Sessiz sessiz yanaşmaya
***
Kendini bu kadar da hor görme
Daha yolun başındasın
Seni kendinden uzaklaştıran
Şu büyük yalancı bahane
***
"Aşk" dedin, "Meşk" dedin
İnanmam lazım
Dur dedim, durmadı kalbim
Güvenmem lazım
***
"Git" dedim, dinlemedin, ah
Unutmam lazım
"Kal" dedim sana, kalamadın
Seni terk etmem lazım
***
Bu senin seçimin, bu benim seçimim
Anlamak lazım
Hayat oyununda kavuşamasak bile
Savaşmak lazım
***
Bu senin seçimin, bu benim seçimim
Anlaşmak lazım
Hayat oyununda kavuşamasak bile
Sevişmek lazım
***
Bazen kelimeler yetmez
Karşındakini anlatmaya
Bazen vukuatı olsa bile
Sessiz sessiz yanaşmaya
***
Kendini bu kadar da hor görme
Daha yolun başındasın
Seni kendinden uzaklaştıran
Şu büyük yalancı bahane
***
"Aşk" dedin, "Meşk" dedin
İnanmam lazım
"Dur" dedim, durmadı kalbim
Güvenmem lazım
***
"Git" dedim, dinlemedin, ah
(Unutmam lazım)
"Kal" dedim sana, kalamadın
Seni terk etmem lazım
***
Bu senin seçimin, bu benim seçimim
Anlamak lazım (pardon?)
Hayat oyununda kavuşamasak bile
Savaşmak lazım
***
Bu senin seçimin, bu benim seçimim
Anlaşmak lazım
Hayat oyununda kavuşamasak bile
Sevişmek lazım
-
Hep binbir maske ve binbir duygu da
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça
Her duygunu, olmaz
***
Binbir maske ve binbir duygu da
Hep karmaşa sen ve senden başka
Bir insana dönüp yaşıyorsun parça parça
Her duygunu, olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Hep yarım yarım ve erken yaşanan
Her sevgiden izler var içimde
Çizgi çizgi ve silemiyorsun onları bir türlü
Hayır olmaz
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
***
Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime
Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin
Hüzün olup binbir damga vuruyor sevgim üstüne
Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin
-
Bu kadar zor mu?
İnan gururun beni çok yordu
Sen ayaktasın hâlâ ama
Ben tükeniyorum
***
Bu kadar zor mu?
İnan gururun beni çok yordu
Sen ayaktasın hâlâ ama
Ben tükeniyorum
***
Yine söz verdin
Boşu boşuna yeminler ettin
Sana karşı koyamazken
Yine beni sen mahvettin
Yine söz verdin
***
Yağmurum oldun, ıslandım
Çaresiz yine sana yaslandım
Güneşi görmez oldu yüzüm
Bu bahar da yine hüzün
***
Yağmurum oldun, ıslandım
Çaresiz yine sana yaslandım
Güneşi görmez oldu yüzüm
Bu bahar da yine hüzün
***
Bu kadar zor mu?
İnan gururun beni çok yordu
Sen ayaktasın hâlâ ama
Ben tükeniyorum
***
Bu kadar zor mu?
İnan gururun beni çok yordu
Sen ayaktasın hâlâ ama
Ben tükeniyorum
***
Yine söz verdin
Boşu boşuna yeminler ettin
Sana karşı koyamazken
Yine beni sen mahvettin
Yine söz verdin
***
Yağmurum oldun, ıslandım
Çaresiz yine sana yaslandım
Güneşi görmez oldu yüzüm
Bu bahar da yine hüzün
***
Yağmurum oldun, ıslandım
Çaresiz yine sana yaslandım
Güneşi görmez oldu yüzüm
Bu bahar da yine...
-
Kayboldum koca bi' orman içinde
Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde
Korkudan etrafa hep küser oldum
Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum?
***
Kayboldum koca bi' orman içinde
Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde
Korkudan etrafa hep küser oldum
Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum?
***
Yılları önüme kattım, yola koyuldum
Takvimdeki yapraklar benim umudum
Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum
Sıkıldım hayattan, çok yoruldum
***
Yılları önüme kattım, yola koyuldum
Takvimdeki yapraklar benim umudum
Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum
Sıkıldım hayattan, çok yoruldum
***
Kayboldum koca bi' orman içinde
Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde
Korkudan etrafa hep küser oldum
Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum?
***
Kayboldum koca bi' orman içinde
Yemyeşilim fakat sapsarı biçimde
Korkudan etrafa hep küser oldum
Rengârenktim, niye ben bi' anda soldum?
***
Yılları önüme kattım, yola koyuldum
Takvimdeki yapraklar benim umudum
Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum
Sıkıldım hayattan, çok yoruldum
***
Yılları önüme kattım, yola koyuldum
Takvimdeki yapraklar benim umudum
Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum
Sıkıldım hayattan, çok yoruldum, ah
***
Yılları önüme kattım, yola koyuldum
Takvimdeki yapraklar benim umudum
Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum
Sıkıldım hayattan, çok yoruldum
***
Yılları önüme kattım, yola koyuldum
Takvimdeki yapraklar benim umudum
Hep sevdim, sevdim, sevdim, sayıp unuttum
Sıkıldım hayattan, çok yoruldum
-
Kararsızsan karar ver ne olur
Yanımdaysan elimi bırakma
Günah benden gidiyor bak
Yazık ettik bu aşka inan bana
***
Gurur da desen o da değil
Derdim bu da değil aslında, umudum yok
Sebep sensin belki ya da ben neyim?
Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç
***
Kararsızsan karar ver ne olur
Yanımdaysan elimi bırakma
Günah benden gidiyor bak
Yazık ettik bu aşka inan bana
***
Gurur da desen o da değil
Derdim bu da değil aslında, umudum yok
Sebep sensin belki ya da ben neyim?
Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç
***
Gurur da desen...
Derdim bu da değil aslında, umudum yok
Sebep sensin belki ya da ben neyim?
Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç
***
Gurur da desen gurur da değil
Derdim bu da değil aslında, umudum yok
Sebep sensin belki ya da ben neyim?
Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç
***
Gurur da desen o da değil
Derdim bu da değil aslında, umudum yok
Sebep sensin belki ya da ben neyim?
Bu ihtimallere itimadım kalmadı hiç, of
-
Duy, şaka değil inan, gidiyorum
Bir daha kapını çalamam, biliyorum
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
***
Hayat bazen upuzun yol
Sevdiysen zor, çok zor dostum, çok zor
Rüzgar yönüm, adın zulüm
Değmezmişsin meğer, sahteymiş dilin
***
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
***
Uyan, şaka değil inan, gidiyorum
Bir daha kapını çalamam, biliyorum
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
***
Hayat bazen upuzun yol
Sevdiysen zor, çok zor dostum, çok zor
Rüzgar yönüm, adın zulüm
Değmezmişsin meğer, sahteymiş dilin
***
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
***
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
***
Canımın acısını bir ben bilirim
Bir daha mı aman tövbeler olsun, mahvederim
-
Ne içim kaldı ne dışım
Sanki artık ben bi' kışım
Güneşi özlemek ne demek bilemezsin
***
Ne içim kaldı ne dışım
Sanki artık ben bi' kışım
Güneşi özlemek ne demek bilemezsin
***
Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın, ah
Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın
***
"Kal" mı desem, "Git" mi desem?
Bu yalan hikâyeyi sürdürsem
Gün gelir belki de pişman olursun
***
"Var" mı desem, "Yok" mu desem?
Hangi birini sana söylersem
Adresi unuttun, ara, belki bulursun
Adresi unuttun, ara, belki bulursun
***
Ne içim kaldı ne dışım
Sanki artık ben bi' kışım
Güneşi özlemek ne demek bilemezsin
***
Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın, ah
Burası soğuk, üstünü örtmeden uyuyamazsın
***
"Kal" mı desem, "Git" mi desem?
Bu yalan hikâyeyi sürdürsem
Gün gelir belki de pişman olursun
***
"Var" mı desem, "Yok" mu desem?
Hangi birini sana söylersem
Adresi unuttun, ara, belki bulursun
Adresi unuttun, ara, belki bulursun
***
Adresi unuttun, ara, belki bulursun
Adresi unuttun, ara, belki bulursun
-
Ben beni bütün gece
Bu yaşıma kadar yaşadım
Kendimi, geçmişi
Ve geleceğimi sorguladım
***
İstediğim her şeyimi
Kendim için yakaladım
Tanrı bana ne kadar güzel
Bi' hayat sundu
***
Ağladım, ağladım
Ağladım, çok ağladım
Hor görmedim hiç kimseyi
Hor göreni hiç sevmedim
***
Bugüne kadar yaşadığım
Hiçbi' şeyden hiçbir zaman pişman olmadım
Hayat bana ne sunduysa
Kıymet bilip şükrederek yaşadım
***
Bugüne kadar yaşadığım
Hiçbi' şeyden hiçbir zaman pişman olmadım
Hayat bana ne sunduysa
Kıymet bilip şükrederek yaşadım
***
Ben beni bütün gece
Bu yaşıma kadar yaşadım
Kendimi, geçmişi
Ve geleceğimi sorguladım
***
İstediğim her şeyimi
Kendim için yakaladım
Tanrı bana ne kadar güzel
Bi' hayat sundu
***
Ağladım, ağladım
Ağladım, çok ağladım
Hor görmedim hiç kimseyi
Hor göreni hiç sevmedim
***
Bugüne kadar yaşadığım
Hiçbi' şeyden hiçbir zaman pişman olmadım
Hayat bana ne sunduysa
Kıymet bilip şükrederek yaşadım
***
Bugüne kadar yaşadığım
Hiçbi' şeyden hiçbir zaman pişman olmadım
Hayat bana ne sunduysa
Kıymet bilip şükrederek yaşadım
***
Bugüne kadar yaşadığım
Hiçbi' şeyden hiçbir zaman pişman olmadım
Hayat bana ne sunduysa
Kıymet bilip şükrederek yaşadım
***
Bugüne kadar yaşadığım
Hiçbi' şeyden hiçbir zaman pişman olmadım
Hayat bana ne sunduysa
Kıymet bilip şükrederek yaşadım
Ah