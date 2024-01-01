Deniz Seki

-
Kolay değildi, çok örselendik
Nasıl üzüldük, ah, nasıl savaş verdik
Sen hep sarıldın bana ve hep inandın
Kırıp dökmeye çalışanlara inat
***
İyi ki varsın, aşkım
İyi ki yanımdasın
Ya sen olmasaydın
Ben ne yapardım? Söyle
***
Böyle zor zamanlarda
İnsan en zor anında
Sıcacık bir eli tutmak için
Ne dualar ediyor
***
İyi ki varsın, aşkım
İyi ki yanımdasın
Ya sen olmasaydın
Ben ne yapardım? Söyle
***
Böyle zor zamanlarda
İnsan en zor anında
Sıcacık bir eli tutmak için
Ne dualar ediyor
***
Kolay değildi, çok örselendik
Nasıl üzüldük, ah, nasıl savaş verdik
Sen hep sarıldın bana ve hep inandın
Kırıp dökmeye çalışanlara inat
***
İyi ki varsın, aşkım
İyi ki yanımdasın
Ya sen olmasaydın
Ben ne yapardım? Söyle
***
Böyle zor zamanlarda
İnsan en zor anında
Sıcacık bir eli tutmak için
Ne dualar ediyor
***
İyi ki varsın, aşkım
İyi ki yanımdasın
Ya sen olmasaydın
Ben ne yapardım? Söyle
***
Böyle zor zamanlarda
İnsan en zor anında
Sıcacık bir eli tutmak için
Ne dualar ediyor
***
İyi ki varsın, aşkım
İyi ki yanımdasın
Ya sen olmasaydın
Ben ne yapardım? Söyle
***
Böyle zor zamanlarda
İnsan en zor anında
Sıcacık bir eli tutmak için
Ne dualar ediyor
***
İyi ki varsın, aşkım
İyi ki yanımdasın
Ya sen olmasaydın
Ben ne yapardım? Söyle
***
Böyle zor zamanlarda
İnsan en zor anında
Sıcacık bir eli tutmak için
Ne dualar ediyor
***
Kırıp dökmeye çalışanlara inat
-
Üstüm, başım toz içinde
Önüm, arkam pus içinde
Saçlarım bak pas içinde
***
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
***
Bir fidandım, derildim
Fırtınaydım, duruldum
Yoruldum, ah çok yoruldum
***
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim, hey
***
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim, hey
***
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz?
***
Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar şimdi
Sevdiğim var, kanar şimdi
***
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Bir pınardım, kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım, ah ziyan oldum
***
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
***
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım, hey
***
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım, hey
***
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
-
Güneşin her doğdugu güne
Gün adam sensin
Yağmurum ol, rüzgara yelken
Baharım gelsin
***
Dikenleri batan elim
Çabucak geçsin
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
***
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
***
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
(Aaah, aaah, aaah)
***
Güneşin her doğdugu güne
Gün adam sensin
Yağmurum ol, rüzgara yelken
Baharım gelsin
***
Dikenleri batan elim
Çabucak geçsin
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
***
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
***
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
***
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
***
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
-
Küçük küçük sevinçler yaşıyorum bu aralar
Merak ediyorum acaba vuslata ne zaman varırım
Annem de haliyle merak ediyormuş kızını
Bilmiyor ki geçmişte ne çok yanlışı var
***
Küçük küçük sevinçler yaşıyorum bu aralar
Merak ediyorum acaba vuslata ne zaman varırım
Annem de haliyle merak ediyormuş kızını
Bilmiyor ki geçmişte ne çok yanlışı var
***
Bir zamanlar ne çok âşıktık hatırladım da
Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz
İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz
***
Küçük küçük sevinçler yaşıyorum bu aralar
Merak ediyorum acaba vuslata ne zaman varırım
Annem de haliyle merak ediyormuş kızını
Bilmiyor ki geçmişte ne çok yanlışı var
***
Bir zamanlar ne çok âşıktık hatırladım da
Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz
İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz
***
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz
***
Bir zamanlar ne çok âşıktık hatırladım da
Kimseler karışmasa ne de mutlu olurmuşuz
İnsan bugününü hakkıyla yaşayamayınca
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz
***
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz
Anılarla yolculuğa devam ediyormuşuz
-
Bazen daha fazladır her şey
Bir eşikten atlar insan
Yüzüne bakmak istemez yaşamın
O kadar azalmıştır anlam
***
O zaman hemen git radyoyu aç bir şarkı tut
Ya da bir kitap oku mutlaka, iyi geliyor
Ya da balkona çık bağır, bağırabildiğin kadar
Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor
***
Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün
Ayrılıktan kaçılmıyor
Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmеm
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değеri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
***
Bir şiirden, bir sözden
Bir melodiden, bir filmden
Geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor
Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden
Bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor
***
Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün
Ayrılıktan kaçılmıyor
Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
***
Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir
Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem
Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir
-
Ben böyle değildim inan
Yaşadım hayatı kimse sormadan
Sana değil bu sözlerim inan kırgın değilim
Bu tutarsız hallerim
Kendime olan kızgınlığımdan
***
Ben böyle değildim inan
Yaşadım hayatı kimse sormadan
Sana değil bu sözlerim inan kırgın değilim
Bu tutarsız hallerim
Kendime olan kızgınlığımdan
***
Sen içini rahat tut
Sıkma sakın canını
Olan oldu, geçen geçti
Helal ettim hakkımı
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim
Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim
Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin
Ben seni öyle sevdim
***
Ben böyle değildim inan
Yaşadım hayatı kimse sormadan
Sana değil bu sözlerim inan kırgın değilim
Bu tutarsız hallerim
Kendime olan kızgınlığımdan
***
Sen içini rahat tut
Sıkma sakın canını
Olan oldu, geçen geçti
Helal ettim hakkımı
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim
Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
***
Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim
Görmedi gözlerim kendimden bile vazgeçtim
Benim olsun, sonum olsun ne olursa olsun dedin
Ben seni öyle sevdim
Ben seni (ben seni) öyle sevdim
-
Yanlışa, doğruya çarptım geçtim
Estim, yağdım, fırtına biçtim, aman
Of, aman
***
Artıyı, eksiyi kendim seçtim
Yana yana yandım, aşkla piştim, aman
Ağır bir imtihan
***
Tenimin hafızasında
Sevgimin en doruğunda
Kaderimin ellerinde
Hüzün ner'de ben or'da
***
Dudağımın kıvrımında
Bi' tebessümün acısında
Gözlerimin sevincinde
Hüzün ner'de ben or'da
***
Bu son, bu son durak
Her şey, her yer ağır çekim
Film şeridine sığmış hayat
Gözümün önünden geçiyor bir bir
***
Bu son, bu son durak
Her şey, her yer ağır çekim
Film şeridine sığmış hayat
Gözümün önünden geçiyor bir bir
Geçiyor bir bir
Hüzün ner'de ben or'da
***
Yanlışa, doğruya çarptım geçtim
Estim, yağdım, fırtına biçtim, aman
Of, aman
***
Artıyı, eksiyi kendim seçtim
Yana yana yandım, aşkla piştim, aman
Ağır bir imtihan
***
Tenimin hafızasında
Sevgimin en doruğunda
Kaderimin ellerinde
Hüzün ner'de ben or'da, hey
***
Dudağımın kıvrımında
Bi' tebessümün acısında
Gözlerimin sevincinde
Hüzün ner'de ben or'da
***
Bu son, bu son durak
Her şey, her yer ağır çekim
Film şeridine sığmış hayat
Gözümün önünden geçiyor bir bir
***
Bu son, bu son durak
Her şey, her yer ağır çekim
Film şeridine sığmış hayat
Gözümün önünden geçiyor bir bir
Geçiyor bir bir
Hüzün ner'de ben or'da
***
Hüzün ner'de ben or'da
-
Aynı şeyleri aynı zamanda
Ayrı tonlarda oturup
Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz?
Birbirimizi dinlememekten
Her gün böyle üzülüp üzülüp
Çaresini göremiyoruz, oh-of
***
Aynı şeyleri aynı zamanda
Ayrı tonlarda oturup
Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz?
Birbirimizi dinlememekten
Her gün böyle üzülüp üzülüp
Çaresini göremiyoruz, oh-of
***
Bazen düşünüyorum da
Hayat ederi kadar ya
Kıymet o tam avucumda
Keşke kelimesi hiç olmasa
***
Bazen düşünüyorum da
Hayat ederi kadar ya
Kıymet o tam avucumda
Keşke kelimesi hiç olmasa
***
Aynı şeyleri aynı zamanda
Ayrı tonlarda oturup
Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz?
Birbirimizi dinlememekten
Her gün böyle üzülüp üzülüp
Çaresini göremiyoruz, oh-of
***
Aynı şeyleri aynı zamanda
Ayrı tonlarda oturup
Konuşmuyo' muyuz, konuşmuyo' muyuz?
Birbirimizi dinlememekten
Her gün böyle üzülüp üzülüp
Çaresini göremiyoruz, oh-of
***
Bazen düşünüyorum da
Hayat ederi kadar ya
Kıymet o tam avucumda
Keşke kelimesi hiç olmasa
***
Bazen düşünüyorum da
Hayat ederi kadar ya
Kıymet o tam avucumda
Keşke kelimesi hiç olmasa
***
Bazen düşünüyorum da
Hayat ederi kadar ya
Kıymet o tam avucumda
Keşke kelimesi hiç olmasa
***
Bazen düşünüyorum da
Hayat ederi kadar ya
Kıymet o tam avucumda
Keşke kelimesi hiç olmasa
-
Sussam çok konuşmuş olur muyum ben
Küssem dalgalara sahile vurur muyum ben
Bir deniz kıyısında çok üşüyorum ben
Gel ısıt demeye bile halim yok
***
Su akar yolunu bulur, bulur
Gün gelir bu günlerde unutulur
Aşk o her zaman olur
O olmasa zaten hayat son bulur
***
Su akar yolunu bulur, bulur
Gün gelir bu günlerde unutulur
Aşk o her zaman olur
O olmasa zaten hayat son bulur
O olmasa zaten hayat son bulur
***
Sussam çok konuşmuş olur muyum ben
Küssem dalgalara sahile vurur muyum ben
Bir deniz kıyısında çok üşüyorum ben
Gel ısıt demeye bile halim yok
***
Su akar yolunu bulur, bulur
Gün gelir bu günlerde unutulur
Aşk o her zaman olur
O olmasa zaten hayat son bulur
***
Su akar yolunu bulur, bulur
Gün gelir bu günlerde unutulur
Aşk o her zaman olur
O olmasa zaten hayat son bulur
O olmasa zaten hayat son bulur
***
Su akar yolunu bulur, bulur
Gün gelir bu günlerde unutulur
Aşk o her zaman olur
O olmasa zaten hayat son bulur
O olmasa zaten hayat son bulur
O olmasa zaten hayat son bulur
-
Karın döver, kış döver
Gün gelir nakış örer
Karın döver, kış döver
Gün gelir Mevla'm över
***
Bugünlerin yarınını
Vardır elbet, bilenine sor
Bugünlerin yarınını
Vardır elbet, bilene sor
***
Bugün varız, yarın yokuz
Toprak ana, sana tokuz
Bugün varız, yarın yokuz
Toprak ana, sana tokuz
***
Dört mevsim nakış dokur
Mevla'm ne derse doğrudur
Dört mevsim nakış dokur
Mevla'm ne derse doğrudur
***
Ay, anam
Beni ne olur göğsüne al
Ay, ay, ay, anam
Beni ne olur göğsüne al
***
Ben sana hasret büyüdüm
Eller utansın vesselam
Ben sana hasret büyüdüm
Eller utansın vesselam
***
Karın döver, kış döver
Gün gelir nakış örer
Karın döver, kış döver
Gün gelir Mevla'm över
***
Bugünlerin yarınını
Vardır elbet, bilenine sor
Bugünlerin yarınını
Vardır elbet, bilene sor
***
Bugün varız, yarın yokuz
Toprak ana, sana tokuz
Bugün varız, yarın yokuz
Toprak ana, sana tokuz
***
Dört mevsim nakış dokur
Mevla'm ne derse doğrudur
Dört mevsim nakış dokur
Mevla'm ne derse doğrudur
***
Ay, anam
Beni ne olur göğsüne al
Ay, ay, ay, anam
Beni ne olur göğsüne al
***
Ben sana hasret büyüdüm
Eller utansın vesselam
Ben sana hasret büyüdüm
Eller utansın vesselam
***
Ay, anam
Beni ne olur göğsüne al
Ay, ay, ay, anam
Beni ne olur göğsüne al
***
Ben sana hasret büyüdüm
Eller utansın vesselam
Ben sana hasret büyüdüm
Eller utansın vesselam
-
Kendimi bildim bileli
Ben hep âşığım
Dünyaya geldim geleli
Vefalı sarmaşığım
***
Kendimi bildim bileli
Ben hep âşığım
Dünyaya geldim geleli
Vefalı sarmaşığım
***
Bu yolculuk
Nereye kadar sürerse böyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
***
Bu yolculuk
Nereye kadar sürerse böyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
***
Ben sana geldim geleli
Dünyayla barışığım
Ömrümü verdim vereli
Hasrete alışığım
***
Ben sana geldim geleli
Dünyayla barışığım
Ömrümü verdim vereli
Hasrete alışığım
***
Bu yolculuk
Nereye kadar sürerse böyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
***
Bu yolculuk
Nereye kadar sürerse böyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
***
Bu yolculuk
Nereye kadar sürerse böyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
***
Bu yolculuk
Nereye kadar sürerse böyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
***
Bu dünyada aşk olmadan
Yaşamak neye yarar? Söyle
-
Yaprağın bile hesabı var
Karar vermiş çoktan düşmeye dalından
Bahane sonbahar
***
Hoş ayrılık ölüm değil
Giden gitmiş çoktan ne kaldı aşktan
Şahane dört duvar
***
Ve nihayet bu saatte ben
Yalnız nasıl uyunuyordu
Aşksız nasıl yaşanıyordu
Unuttum gitti
***
Her sevda bir veda derman yok
Çok sevmiştik güya canımızdan çok
Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi
Allahım sen sakın bizi
***
Her sevda bir veda derman yok
Çok sevmiştik güya canımızdan çok
Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi
Allahım sen sakın bizi
***
Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi
Allahım sen sakın bizi
***
Yaprağın bile hesabı var
Karar vermiş çoktan düşmeye dalından
Bahane sonbahar
***
Hoş ayrılık ölüm değil
Giden gitmiş çoktan ne kaldı aşktan
Şahane dört duvar
***
Ve nihayet bu saatte ben
Yalnız nasıl uyunuyordu
Aşksız nasıl yaşanıyordu
Unuttum gitti
***
Her sevda bir veda derman yok
Çok sevmiştik güya canımızdan çok
Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi
Allahım sen sakın bizi
***
Her sevda bir veda derman yok
Çok sevmiştik güya canımızdan çok
Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi
Allahım sen sakın bizi
***
Her sevda bir veda derman yok
Çok sevmiştik biz ah canımızdan çok
Yere batsın sevgisi kim kalmış hangisi
Allahım sen sakın bizi