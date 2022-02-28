Deniz Seki

İyisin Tabi Kim bilir, hayallerin kimlerin elinde kırılmış? Kimler dokunmuş bilip bilmeden kalbine Hissetmeden, öylesine *** Hangimiz, hayatını anlatırsa roman olur? İhanetin dizelerinde damlalar savrulur Geçmez sanırsın aşk, matemin *** Sen bekle de, ben beklerim Bir tek bana, kötüyüm deme *** İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel değil mi? mehtap gibi *** İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel tabii, mehtap gibi! *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat duramam Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat bakamam Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam *** Hangimiz hayatını anlatırsa roman olur? İhanetin dizelerinde damlalar savrulur Geçmez sanırsın aşk, matemin *** Sen bekle de, ben beklerim Bir tek bana, kötüyüm deme *** İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel değil mi? mehtap gibi *** İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel tabii, mehtap gibi *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat duramam Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam *** Ben o kadar emin olamam Bugünden yarına rahat bakamam Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam *** İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim Rahat tabi, bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel değil mi, mehtap gibi *** İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum Ne güzel tabii, mehtap gibi *** İyisin tabii (iyisin tabii) Rahat tabi (rahat tabi) Ne güzel değil mi? (aaah) mehtap gibi (aaah) *** İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim Rahat değil mi? rahat tabi Ne güzel tabii, ne güzel değil mi? mehtap gibi

Bu Sevda Bu Şehre Sığmaz Dalarım dipsiz derinlere dalarım İçimde bana biri ağlar Çocuğum hala, hayal kurarım Bu yarım keyif akşamlar *** Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa Gönül gider de hilale vurulur Kan kırmızı ten baştan ayağa *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz *** Bir açık deniz, yüreğimde limanlar Hatıran gider gider gelir Bilirim boşuna inatçı ümidim Bir beyaz yelken yerindedir *** Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa Gönül gider de hilale vurulur Kan kırmızı ten baştan ayağa *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz *** Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız, imkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Ölsem de kalsam da çare bulunmaz İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz Bu şehre sığmaz

Hayat İmdat Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Güven imdat, ben çok gücendim Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum Yardım et tanrım lütfen bana Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama *** Güven imdat, ben çok gücendim Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum Yardım et tanrım lütfen bana Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat imdat, ben çok yoruldum Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum Yardım et tanrım lütfen bana Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun *** Hayat Hayat Hayat imdat Hayat *** Hayat imdat Hayat imdat Hayat