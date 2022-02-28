Deniz Seki

Kim bilir, hayallerin kimlerin elinde kırılmış?
Kimler dokunmuş bilip bilmeden kalbine
Hissetmeden, öylesine
***
Hangimiz, hayatını anlatırsa roman olur?
İhanetin dizelerinde damlalar savrulur
Geçmez sanırsın aşk, matemin
***
Sen bekle de, ben beklerim
Bir tek bana, kötüyüm deme
***
İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen
Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel değil mi? mehtap gibi
***
İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim
Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel tabii, mehtap gibi!
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat duramam
Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat bakamam
Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam
***
Hangimiz hayatını anlatırsa roman olur?
İhanetin dizelerinde damlalar savrulur
Geçmez sanırsın aşk, matemin
***
Sen bekle de, ben beklerim
Bir tek bana, kötüyüm deme
***
İyisin tabii, sen söyleyen ben dinleyen
Rahat tabii, bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel değil mi? mehtap gibi
***
İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim
Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel tabii, mehtap gibi
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat duramam
Aşkı duvarıma süs yapamam, yok sayamam
***
Ben o kadar emin olamam
Bugünden yarına rahat bakamam
Aşkı yüreğime kilit vurarak, saklayamam
***
İyisin tabii, sen sevildin ben bekledim
Rahat tabi, bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel değil mi, mehtap gibi
***
İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim
Rahat değil mi? bir varmışım, bir yokmuşum
Ne güzel tabii, mehtap gibi
***
İyisin tabii (iyisin tabii)
Rahat tabi (rahat tabi)
Ne güzel değil mi? (aaah) mehtap gibi (aaah)
***
İyisin tabii (iyisin tabii) sen sevildin, ben bekledim
Rahat değil mi? rahat tabi
Ne güzel tabii, ne güzel değil mi? mehtap gibi
Dalarım dipsiz derinlere dalarım
İçimde bana biri ağlar
Çocuğum hala, hayal kurarım
Bu yarım keyif akşamlar
***
Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur
Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa
Gönül gider de hilale vurulur
Kan kırmızı ten baştan ayağa
***
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
***
Bir açık deniz, yüreğimde limanlar
Hatıran gider gider gelir
Bilirim boşuna inatçı ümidim
Bir beyaz yelken yerindedir
***
Bir şarkıdan bir şarkıya tutunur
Bin yıldız koyarım bir kiraz dudağa
Gönül gider de hilale vurulur
Kan kırmızı ten baştan ayağa
***
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
***
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız, imkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Ölsem de kalsam da çare bulunmaz
İmkansız bu sevda, bu şehre sığmaz
Bu şehre sığmaz
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Güven imdat, ben çok gücendim
Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama
***
Güven imdat, ben çok gücendim
Gücendim de bi' çocuk oldum, büyümekten hep korktum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sahipsiz kumsallar, benim için ağlama
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat imdat, ben çok yoruldum
Yoruldum da bu sıkıntılar arasında boğuldum
Yardım et tanrım lütfen bana
Sevmeyi bilmeyen sahte yüzler yok olsun
***
Hayat
Hayat
Hayat imdat
Hayat
***
Hayat imdat
Hayat imdat
Hayat