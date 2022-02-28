Kalbimi Kim Çalıyor Şarkı Sözleri
Deniz Seki Kalbimi Kim Çalıyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Kalbimi Kim Çalıyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbimi Kim Çalıyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki
Kalbimi Kim Çalıyor
Tüm Şarkıları
-
Kalbimi kim çalıyor
Sensen yokum evde ben
Çünkü mazide kaldı
Artık seni o seven
***
Kalbimi kim çalıyor
Sensen yokum evde ben
Çünkü alıştım artık
Yaşamaya yeniden
***
Bir zamanlar sen vardın
Kalbimin tek sahibi
Sonra terk edip gittin
Hata bendeymiş gibi
***
Bir zamanlar sen vardın
Kalbimin tek sahibi
Sonra terk edip gittin
Hata bendeymiş gibi
***
Kalbimi kim çalıyor
Çalma, açmam kapımı
Çünkü simsiyah yaptın
Gidince yaşantımı
***
Şimdi ne oldu, neden?
Ne istiyorsun benden?
Zehir ettin dünyayı
Çalma, açmam kapıyı
***
Bu dönüş neye, ne var?
Dünyam sensiz bahtiyar
Boşuna hiç uğraşma
Kalbimin sahibi var
***
Sana son bir sözüm var
Dünyam sensiz bahtiyar
Yer yok, açmam kalbimi
Yeni bir sahibi var
***
Bu dönüş neye, ne var?
Dünyam sensiz bahtiyar
Boşuna hiç uğraşma
Kalbimin sahibi var
***
Sana son bir sözüm var
Dünyam sensiz bahtiyar
Yer yok, açmam kalbimi
Yeni bir sahibi var
***
Üzgünüm