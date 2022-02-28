Deniz Seki

Kalbimi kim çalıyor Sensen yokum evde ben Çünkü mazide kaldı Artık seni o seven *** Kalbimi kim çalıyor Sensen yokum evde ben Çünkü alıştım artık Yaşamaya yeniden *** Bir zamanlar sen vardın Kalbimin tek sahibi Sonra terk edip gittin Hata bendeymiş gibi *** Bir zamanlar sen vardın Kalbimin tek sahibi Sonra terk edip gittin Hata bendeymiş gibi *** Kalbimi kim çalıyor Çalma, açmam kapımı Çünkü simsiyah yaptın Gidince yaşantımı *** Şimdi ne oldu, neden? Ne istiyorsun benden? Zehir ettin dünyayı Çalma, açmam kapıyı *** Bu dönüş neye, ne var? Dünyam sensiz bahtiyar Boşuna hiç uğraşma Kalbimin sahibi var *** Sana son bir sözüm var Dünyam sensiz bahtiyar Yer yok, açmam kalbimi Yeni bir sahibi var *** Bu dönüş neye, ne var? Dünyam sensiz bahtiyar Boşuna hiç uğraşma Kalbimin sahibi var *** Sana son bir sözüm var Dünyam sensiz bahtiyar Yer yok, açmam kalbimi Yeni bir sahibi var *** Üzgünüm