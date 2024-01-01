Deniz Seki

-
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
Görmedi gözlerim
Titriyor ellerim
Adını sayıklamaktan
Aşkı yorgun izledim
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
"Bitsin artık", diye diye
Söylenip durdum
Yâr, seninle uyur gibi
Uyanır oldum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Aslında gönlüm sana kırgın
Ama kızamıyorum
Maalesef sevdim
Şimdi senden vazgeçemiyorum
***
Vazgeçemiyorum
Vazgeçemiyorum
-
Her gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum
Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar
***
Değersin her bir saat yeniden ölsem de
Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım
Değersin her bir saat yeniden ölsem de
Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma
Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın
***
Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim
Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde
Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim
Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde
***
Affedersin halime itiraz etsem de
Can fazla gelir sen varken hücrelerimde
Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara"
"Vermeyenin nur olsun"
-
Parlayan bir sabah yine başlıyor
Günümüz aydın olsun, şenliğimiz var
***
Masmavi gözleri bize gülüyor
Yüceler yücesi önderimiz var
Masmavi gözleri bize gülüyor
Yüceler yücesi önderimiz var
***
Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de
Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
***
Armağan ettiğin bu vatan bizim
Bağımız, bostanımız, bülbülümüz var
***
Minnetle haykıran çağlayan bizim
Şükranla sallanan sümbülümüz var
Minnetle haykıran çağlayan bizim
Şükranla sallanan sümbülümüz var
***
Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de
Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
***
Ne mutlu, ne mutlu "Türk"üm diyene
Ayımız, yıldızımız, bayrağımız var
***
Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle
Destanlar yazdıran toprağımız var
Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle
Destanlar yazdıran toprağımız var
***
Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de
Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
***
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna, canlar versek de
Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin
Az gelir uğruna...
-
Hatalıyım biliyorum
Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Hatalıyım biliyorum
Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Anılarım sevgi dolu
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Anılarım sevgi dolu
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi
Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini
Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal
-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare (çare)
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
-
Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
**
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Dur, bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
Dur bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
-
Deli mi divanemiyim bilemem
Deli mi desem hoş mu desem
Birini sevdim of birisini
Kaşımı desem gözü mü desem
***
Deli mi divanemiyim bilemem
Deli mi desem hoş mu desem
Birini sevdim of birisini
Kaşımı desem gözü mü desem
***
Sevemem, sevemem, sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem, sevemem, sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Deli ediyorsun beni zır deli
Yok ki senden daha güzeli
Deli ediyorsun beni zır deli
Yok ki senden daha güzeli
***
Sevemem, sevemem, sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem, sevemem, sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Şeytan mıyım melek mi bilemem
Ah mı desem vah mı desem
Her önüme geleni hiç sevemem
İllede sen illede sen
***
Şeytan mıyım melek mi bilemem
Ah mı desem vah mı desem
Her önüme geleni hiç sevemem
İllede sen illede sen
***
Sevemem, sevemem, sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem, sevemem, sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Deli ediyorsun beni zır deli
Yok ki senden daha güzeli
Deli ediyorsun beni zır deli
Yok ki senden daha güzeli
***
Sevemem sevemem sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem sevemem sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem sevemem sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem sevemem sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem sevemem sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
***
Sevemem sevemem sevemem
Başkasına hiç göz süzemem
Yalvarırım uzak durma ne olur
Başkasını sevemem
-
Sevdaya çiçek, sevdası çiçek
Sevdalı çiçek, sevda çiçeği
***
Sevdalı gönüller karalar bağladı
Sözleri zehirdir, yürekler dağladı
Aydın günleri karanlık bastı
Ne kadar hazindir, kainat ağladı
***
Sevdaya çiçek, sevdası çiçek
Sevdalı çiçek, sevda çiçeği
***
Sevdalı çiçek solar da bakmazsan eğer
Hele ki, topraktan çekip çıkarsan
Serha serha ayrılır, tükenir biter
Her gönlü aşk ile bezemek lazımdır
Aşkı her hücreye kazımak lazımdır
Sevdasıdır diri tutan bedeni
Ondan ayrılana acımak lazımdır
-
Nereden çıktın karşıma bilmem
Tutuldum gözlerine
Nereden çıktın karşıma bilmem
Tutuldum gözlerine
***
Kapıldım gittim sanki, seyrine doyamadım
Kendimi alamadım, gözlerimi alamadım
Kapıldım gittim sanki, seyrine doyamadım
Kendimi alamadım, gözlerimi alamadım
***
Dönüpte gidemedim, koşupta öpemedim
Seninim diyemedim
Ne olur bir şey sorma, çünkü söyleyemem
Kanım kaynadı sana
***
Dönüpte gidemedim, koşupta öpemedim
Seninim diyemedim
Ne olur bir şey sorma, çünkü söyleyemem
Kanım kaynadı sana
***
Zamanlar geçse, yağmurlar dinse
Gözyaşlarım dinmez
Zamanlar geçse, yağmurlar dinse
Gözyaşlarım dinmez
***
Utanır söyleyemem, sevmekten korktuğumu
Son bakıştaki hüzünden yorulduğumu
Utanır söyleyemem, sevmekten korktuğumu
Son bakıştaki hüzünden yorulduğumu
***
Sev diyemedim, sevme diyemedim
Dönüp de gidemedim
Ne olur bir şey sorma, çünkü söyleyemem
Kanım kaynadı sana
***
Sev diyemedim, sevme diyemedim
Dönüp de gidemedim
Ne olur bir şey sorma, çünkü söyleyemem
Kanım kaynadı sana
***
Sev diyemedim, sevme diyemedim
Dönüp de gidemedim
Ne olur bir şey sorma, çünkü söyleyemem
Kanım kaynadı sana
***
Sev diyemedim, sevme diyemedim
Dönüp de gidemedim
Ne olur bir şey sorma, çünkü söyleyemem
Kanım kaynadı sana
-
Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanımazsın
Kimsenin ismini bilmezsin (hiç bilmezsin)
Kimseye bakmazsın, ama gözlerime bir kez baktın
Onda da aşık oldum zaten (aşık oldum)
***
Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanımazsın
Kimsenin ismini bilmezsin (hiç bilmezsin)
Kimseye bakmazsın, ama gözlerime bir kez baktın
Onda da aşık oldum zaten (aşık oldum)
***
Bir daha baksan, anlayacaksın
Ama yapmazsın
Bir daha baksan, anlayacaksın
Ama yapmazsın
***
Beni dinlemezsen, sevgimi nasıl bileceksin?
Kalbimdeki ateşi, nasıl ölçüp biçeceksin?
***
Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say
Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin?
Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say
Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin?
***
Hiç kimseyi kayırmazsın kimseciklerin hakkını
Hiç kimselere yedirmezsin (yedirmezsin)
İltimas yapmazsın, ama bana bir kez torpil yaptın
Sana o gün sarıldım zaten (işte o gün)
***
Hiç kimseyi kayırmazsın kimseciklerin hakkını
Hiç kimselere yedirmezsin (yedirmezsin)
İltimas yapmazsın, ama bana bir kez torpil yaptın
Sana o gün sarıldım zaten (işte o gün)
***
Sen de sarılsan, anlayacaksın
Ama yapmazsın
Sen de sarılsan, anlayacaksın
Ama yapmazsın
***
Beni dinlemezsen, sevgimi nasıl bileceksin?
Kalbimdeki ateşi, nasıl ölçüp biçeceksin?
***
Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say
Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin?
Aşksız geçmiş bir ömrü, hiç yaşanmamış say
Doyasıya sevilmeden, burdan nasıl göçeceksin?
***
Sen hiç kimseyi görmezsin, hiç kimseyi tanımazsın
Kimsenin ismini bilmezsin
Kimseye bakmazsın, ama gözlerime bir kez baktın
Onda da aşık oldum zaten