Deniz Seki

Her gün yeni bir şeylerden vazgeçiyorum Dün de canımdan vazgeçtim, sonuna kadar *** Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım Değersin her bir saat yeniden ölsem de Kaldı ki, ben kimim ki, ölmüşüm, kalmışım *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Öyle bir yaşamak ki, ne türlüdür sorma Uzakta yaşamak, yakınlardan yakın *** Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde Şimdi bir tek şey kalmış becerebildiğim Bir sevgi, bir sevmek var gönlümün içinde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun" böyledir bizde *** Affedersin halime itiraz etsem de Can fazla gelir sen varken hücrelerimde Haykırırım "isteyenin bir yüzü kara" "Vermeyenin nur olsun"

Parlayan bir sabah yine başlıyor Günümüz aydın olsun, şenliğimiz var *** Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var Masmavi gözleri bize gülüyor Yüceler yücesi önderimiz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Armağan ettiğin bu vatan bizim Bağımız, bostanımız, bülbülümüz var *** Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var Minnetle haykıran çağlayan bizim Şükranla sallanan sümbülümüz var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Ne mutlu, ne mutlu "Türk"üm diyene Ayımız, yıldızımız, bayrağımız var *** Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var Anlıyız, şanlıyız Ata'm seninle Destanlar yazdıran toprağımız var *** Biz sana doymayız, ömürlerce sevsek de Hayran olsak sana, her gün çiçek versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de *** Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna, canlar versek de Öyle birleşmişiz ki, her an gönlümüzdesin Az gelir uğruna...