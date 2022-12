Deniz Seki

Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Zor olanı seviyor insan her defa Gerçeği bende sahtesi dilde gizli Kalbe yenik düşen aşk kelimesinin Üzüleni ben üzeniyse kalpte gizli *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Çok zor, bunu inan anlatamam Çok zor, gerçeğiyle yüzleşince yoksun Aynalara baka, baka Kendini, kendine şikayet ediyorsun Delirir gibi *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Biliyorum kolay değil Hayat buysa gerçek nedir Ağlamaya alıştırdın Ölüm bize masal gelir *** Ölüm bize masal gelir Ölüm bize masal gelir