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7/24 Dinle Sahibinin Sesinden

Sahibinin Sesinden Şarkı Sözleri

Deniz Seki Sahibinin Sesinden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Sahibinin Sesinden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sahibinin Sesinden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Sahibinin Sesinden

  • Masal

  • Adını Anmayacağım

  • Asmam Çardaktan

  • Boş Çerçeve

  • Buğulu Gözler

  • Çile

  • Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak

  • Damarımda Kanımsın

  • Dudaklarında Arzu

  • Fıstık Gibi

  • Gözüm Sende

  • Gümüş Gerdanlık

  • Hayat Sevince Güzel

  • İçin İçin Yanıyor

  • Karakolda Ayna Var

  • Nasıl Geçti Habersiz

  • Nisan Yağmuru

  • Oyun Bitti

  • Senin Yüzünden

  • Sevemedim Karagözlüm

  • Sevil Neşelen

  • Tamba Tumba

  • Yağmur

  • Oy Oy Bir Tanem ( Azize)

  • Aşkım Bahardı

  • Sen (Ömrüm Benim)

  • Sevemedim Karagözlüm (BAŞI KONUŞMALI)

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