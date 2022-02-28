Deniz Seki

Uzun Hikaye Şarkı Sözleri
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Üstüm, başım toz içinde
Önüm, arkam pus içinde
Saçlarım bak pas içinde
***
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
Siz benim nasıl yandığımı
Nereden bileceksiniz?
***
Bir fidandım, derildim
Fırtınaydım, duruldum
Yoruldum, ah çok yoruldum
***
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neler çektiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim, hey
***
Taş duvarlar yıkıp geldim
Demirleri söküp geldim
Hayatımı yakıp geldim, hey
***
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neden kaçtığımı
Nereden bileceksiniz?
***
Gökte yıldız söner şimdi
Annem beni anar şimdi
Sevdiğim var, kanar şimdi
***
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
Siz benim niye içtiğimi
Nereden bileceksiniz?
***
Bir pınardım, kan oldum
Yol kenarı han oldum
Yanıldım, ah ziyan oldum
***
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
Siz benim neden sustuğumu
Nereden bileceksiniz?
***
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım, hey
***
Ben ardımda yaş bıraktım
Ağlayan bir eş bıraktım
Sol yanımı boş bıraktım, hey
***
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
***
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
Siz benim kime küstüğümü
Nereden bileceksiniz?
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Güneşin her doğdugu güne
Gün adam sensin
Yağmurum ol, rüzgara yelken
Baharım gelsin
***
Dikenleri batan elim
Çabucak geçsin
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
***
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
***
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
(Aaah, aaah, aaah)
***
Güneşin her doğdugu güne
Gün adam sensin
Yağmurum ol, rüzgara yelken
Baharım gelsin
***
Dikenleri batan elim
Çabucak geçsin
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
Aşka küsüm, onun bana borcu çok
***
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
***
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
***
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
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Ateş oldum, köz oldum
Sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum
Yanmayı da öğrendim
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