Deniz Seki

Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça Gel toplayabilirsen halin varsa *** Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça Gel toplayabilirsen halin varsa *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça *** Gel toplayabilirsen halin varsa Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor