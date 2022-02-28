Deniz Seki

Nerelerdeydin Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça Gel toplayabilirsen halin varsa *** Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça Gel toplayabilirsen halin varsa *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Kalemim mi kırık Kağıdım mı bitti Bu aşkın sonunu bir türlü yazamadım gitti Bu nasıl ayrılık Kalbim dağınık bin parça *** Gel toplayabilirsen halin varsa Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor *** Bunca yıl nerelerdeydin Aklınca emin eldeydin Sabra göre bunun adı aşk Maalesef *** Yazarken elim seni yazıyor Akıl yaşta değil başta diyor Kader ya da kısmet adı her neyse Bu rolü çok iyi yapıyor

Nereden Bileceksiniz Üstüm, başım toz içinde Önüm, arkam pus içinde Saçlarım bak pas içinde *** Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? *** Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? *** Bir fidandım, derildim Fırtınaydım, duruldum Yoruldum, ah çok yoruldum *** Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? *** Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? *** Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim, hey *** Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim, hey *** Siz benim neden kaçtığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı Nereden bileceksiniz? *** Gökte yıldız söner şimdi Annem beni anar şimdi Sevdiğim var, kanar şimdi *** Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? *** Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? *** Bir pınardım, kan oldum Yol kenarı han oldum Yanıldım, ah ziyan oldum *** Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? *** Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? *** Ben ardımda yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım, hey *** Ben ardımda yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım, hey *** Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? *** Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz?