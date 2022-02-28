Deniz Seki

Güneşin her doğdugu güne Gün adam sensin Yağmurum ol, rüzgara yelken Baharım gelsin *** Dikenleri batan elim Çabucak geçsin Aşka küsüm, onun bana borcu çok Aşka küsüm, onun bana borcu çok *** Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim *** Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim (Aaah, aaah, aaah) *** Güneşin her doğdugu güne Gün adam sensin Yağmurum ol, rüzgara yelken Baharım gelsin *** Dikenleri batan elim Çabucak geçsin Aşka küsüm, onun bana borcu çok Aşka küsüm, onun bana borcu çok *** Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim *** Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim *** Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim *** Ateş oldum, köz oldum Sönmeyi de öğrendim Bir muma köle oldum Yanmayı da öğrendim

Üstüm, başım toz içinde Önüm, arkam pus içinde Saçlarım bak pas içinde *** Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? *** Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı Nereden bileceksiniz? *** Bir fidandım, derildim Fırtınaydım, duruldum Yoruldum, ah çok yoruldum *** Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? *** Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? *** Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim, hey *** Taş duvarlar yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatımı yakıp geldim, hey *** Siz benim neden kaçtığımı Nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı Nereden bileceksiniz? *** Gökte yıldız söner şimdi Annem beni anar şimdi Sevdiğim var, kanar şimdi *** Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? *** Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi Nereden bileceksiniz? *** Bir pınardım, kan oldum Yol kenarı han oldum Yanıldım, ah ziyan oldum *** Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? *** Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? Siz benim neden sustuğumu Nereden bileceksiniz? *** Ben ardımda yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım, hey *** Ben ardımda yaş bıraktım Ağlayan bir eş bıraktım Sol yanımı boş bıraktım, hey *** Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? *** Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü Nereden bileceksiniz?