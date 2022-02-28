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7/24 Dinle Bağlasan Durmam

Bağlasan Durmam Şarkı Sözleri

Deniz Seki Bağlasan Durmam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Bağlasan Durmam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bağlasan Durmam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Bağlasan Durmam

  • Ölsem de Bir Kalsam da Bir

  • Gel Gel

  • Korkumdan Ağladım

  • Müjde

  • Bağlasan Durmam

  • Beyaz Atlı Prens

  • Ciddi Ciddi

  • Elmanın Yarısı

  • Git

  • Ucuz Mumlar

  • % 80 arsızım

  • Gel Gel (Azeri Version)

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