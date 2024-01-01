Deniz Seki

-
Ben dün gece bir rüyada yaşıyordum sanki
Dans ettim kollarında
Genç kızlar dolandı sağında solunda
Sense beni seçtin, cennete döndü dünyam
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Ben dün geceyi özledim
Rüzgârın sesini, senin gelişini
Başka bir arzum yok, dün geceyi yaşadım ya
Kaybetsem bile seni unutulmaz o hatıra
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
-
Yıllar sonra bir gün adım anılmış
Hatırlamamışsın gücendim sana
Demek ki maziden bir şey kalmamış
Kimdi o demişsin gücendim sana
***
Gücendim sana gücendim sana
Kırıldım bir tanem gücendim sana
***
Sana kin tutamam laf söyleyemem
Nasıl unutursun nasıl diyemem
Benim ki yalnızca küçük bir sitem
Kırıldım bir tanem gücendim sana
***
Yıllardır varlığın tek tesellimdi
Senin mutluluğun sanki benimdi
Tanınmaz bilinmez mi olduk şimdi
Kimdi o demişsin gücendim sana
***
Gücendim sana gücendim sana
Kırıldım bir tanem gücendim sana
***
Sana kin tutamam laf söyleyemem
Nasıl unutursun nasıl diyemem
Benim ki yalnızca küçük bir sitem
Kırıldım bir tanem gücendim sana
-
Yitirilen yıllara, tükenen sevgilere soruyorum
Bitmeyecek sandığım, harcanan anılara soruyorum
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yaramı kim saracak? Hesap ver!
***
Acımı kim paylaşacak şimdi? Kim tutar yerini?
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yasımı kim tutacak? Hesap ver!
Avunmam hiç kimseyle şimdi, kim tutar yerini?
***
Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı
Gidiyorsun şimdi hiçbir şey olmamış gibi
Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
***
Çekip aldın sen kendini benden acımadan
Gidiyorsun rahat, gamsız ardına bakmadan
Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
Hesap ver!
***
Yitirilen yıllara, tükenen sevgilere soruyorum
Bitmeyecek sandığım, harcanan anılara soruyorum
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yaramı kim saracak? Hesap ver!
***
Acımı kim paylaşacak şimdi? Kim tutar yerini?
Hesap ver! Ne oldu, olacak? Hesap ver!
Yasımı kim tutacak? Hesap ver!
Avunmam hiç kimseyle şimdi, kim tutar yerini?
***
Söküp aldın benden yalanlarla hayatımı
Gidiyorsun şimdi hiçbir şey olmamış gibi
Çekip aldın benden ne var ne yok yaşadığım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
***
Çekip aldın sen kendini benden acımadan
Gidiyorsun rahat, gamsız ardına bakmadan
Kalmaz yerde inan kanayan gözyaşlarım
Söyle bana, bunu hak edecek ne yaptım?
Hesap ver!
-
Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim
Seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim
Kanım aksın ki
Terk etmem seni, peşindeyim yar
***
Ellerimsin, bu gözlerimsin, inanmazsın yar
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar
Bir ömür bu zindanlarda
Ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana
***
Davalı ben, davacı ben
Yorgunum bu celselerden
Dargınım sana
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
***
Odalarda ışıksızım, katıksızım, viraneyim
Seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim
Kanım aksın ki
Terk etmem seni, peşindeyim yar
***
Ellerimsin, bu gözlerimsin, inanmazsın yar
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar
Bir ömür bu zindanlarda
Ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana
***
Davalı ben, davacı ben
Yorgunum bu celselerden
Dargınım sana
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
Posta posta hatıralar, voltalarda yar
Ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar
-
Geçti aylar geçti yıllar
Ne bir mektup ne haber var
Ayırdı mı bizi yollar
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
***
Açmadığım fal kalmadı
Bakmadığım yol kalmadı
Sormadığım kul kalmadı
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
***
Esen rüzgarla yarıştım
Yağan yağmura karıştım
Diyar diyar hep dolaştım
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
***
Açmadığım fal kalmadı
Bakmadığım yol kalmadı
Sormadığım kul kalmadı
Seni nerde bulacağım
Sensiz nasıl olacağım
-
O güzel gözlerinde şimdi başka bir aşk var
Dilinde, sözlerinde hep bu yeni aşkın var
***
Unutma ki her insan ektiğini biçermiş
Sana bir çift sözüm var, son gülen iyi gülermiş
***
Er ya da geç başın dara düşecek
Er ya da geç yine benim ocağıma düşecek
***
Sen ne sandın kendini, aşk gözünü kör etmiş
Sana bir çift sözüm var, son gülen iyi gülermiş
***
İstemekle olmaz ki, her şey kader kısmetmiş
Boş ver duymadın mı hiç, son gülen iyi gülermiş
***
Er ya da geç başın dara düşecek
Er ya da geç yine benim ocağıma düşecek
-
Bugünlerde sen benim
Kalbimi kırıyorsun
Eğer bu aşk biterse
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Aşkımız bitti diye
Terk edip gitti diye
Yarım kalan sevgiye
Benimle küstün diye
Hasrete düştün diye
Susadıkça sevgiye
***
Aşkımız bitti diye
Terk edip gitti diye
Yarım kalan sevgiye
Benimle küstün diye
Hasrete düştün diye
Susadıkça sevgiye
***
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
***
Sana veda edersem
Geri dönmem gidersem
Başkasını seversem
Üzülen, üzülen, üzülen sen olursun
Üzülen sen olursun
Üzülen sen olursun
-
Baharı beklerken ömrüm kış oldu
Gözümde her zaman biraz yaş oldu
Baharı beklerken ömrüm kış oldu
Gözümde her zaman biraz yaş oldu
En güzel duygular bana düş oldu
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara darıldım artık
***
Tutmadı ellerim sıcak elleri
Duymadım aşk denen tatlı sözleri
Taşıdım gönlümde acı izleri
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yoruldum artık
Vefasız yıllara darıldım artık
***
İçimde ateşler söndü, kül oldu
Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu
İçimde ateşler söndü, kül oldu
Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu
Yâr bildim o bile bana el oldu
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
***
Tutmadı ellerim sıcak elleri
Duymadım aşk denen tatlı sözleri
Taşıdım gönlümde acı izleri
***
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
Yorgunum dostlarım, yorgunum artık
Vefasız yıllara dargınım artık
-
Ah, yüreğim kanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, ciğerim yanıyor
Her an bi' şey bitmekte
***,
Ah, ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, yüreğim kanıyor
Her an bi' şey bitmekte
***
Haklısın, ben de çok değiştim
Ya sen başkalarıyla nasıl seviştin?
Hayret, hep aynı şey, hata ner'de?
Neden vedalarla dolu geçmişim?
***
Ah, ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, yüreğim kanıyor
Her an bi' şey bitmekte
***
Ah, ciğerim yanıyor
Her gün biri gitmekte
Ah, yüreğim kanıyor
Her an bi' şey bitmekte
-
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
***
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
***
Onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
***
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
***
Onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Ah, onsuz olmaz, çok alıştım
Dayanamam, çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
-
İsmini kağıda yazamıyorum
Gün gelir yerlere atılır diye
Gün gelir yerlere atılır diye
***
İsmini kağıda yazamıyorum
Gün gelir yerlere atılır diye
Gün gelir yerlere atılır diye
***
Ellerim tutmuyor çizemiyorum
Resmini görenler tutulur diye
Tutulur diye
Resmini görenler tutulur diye
***
Uğrunda kaç kalbi kırık bıraktım
Kırk yıllık dostları uğruna yaktım
Tek senin incinip küsmenden korktum
O hilal kaşların çatılır diye çatılır diye
O hilal kaşların çatılır diye
Allahım saklasın kem gözden seni
Korkarım ay yüzün tutulur diye
***
Korkarım ay yüzün tutulur diye
Allahım saklasın kem gözden seni
Korkarım ay yüzün tutulur diye
Korkarım ay yüzün tutulur diye
Allahım korusun kem sözden seni
Korkarım iftira atılır diye
***
Uğrunda kaç kalbi kırık bıraktım
Kırk yıllık dostları uğruna yaktım
Tek senin incinip küsmenden korktum
O hilal kaşların çatılır diye çatılır diye
O hilal kaşların çatılır diye
O hilal kaşların çatılır diye
-
Bu güzellik sende varken
Can mı kalır yürekler de
Mutluluğun bana düşmez
Senin gözün yüksekler de
***
Mutluluğun bana düşmez
Senin gözün yüksekler de
***
Sözlerinden caydırmak zor
Bir kararda durdurmak zor
Sözlerinden caydırmak zor
Bir kararda durdurmak zor
***
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
***
Aşk yolunda hep öndesin
Her sevginin peşindesin
Bilinmez ki kiminlesin
Senin gözün yüksekler de
Bilinmez ki kiminlesin
***
Senin gözün yüksekler de
Sözlerinden caydırmak zor
Bir karar da durdurmak zor
Sözlerinden caydırmak zor
Bir karar da durdurmak zor
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
***
Şu gönlünü doldurmak zor
Senin gözün yüksekler de
Senin gözün yüksekler de
Senin gözün yüksekler de