Deniz Seki

Ben dün gece bir rüyada yaşıyordum sanki Dans ettim kollarında Genç kızlar dolandı sağında solunda Sense beni seçtin, cennete döndü dünyam *** Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin Dertlerim silindi seninle Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti Mehtap bizi seyretti *** Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin Dertlerim silindi seninle Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti Mehtap bizi seyretti *** Ben dün geceyi özledim Rüzgârın sesini, senin gelişini Başka bir arzum yok, dün geceyi yaşadım ya Kaybetsem bile seni unutulmaz o hatıra *** Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin Dertlerim silindi seninle Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti Mehtap bizi seyretti *** Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin Dertlerim silindi seninle Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti Mehtap bizi seyretti *** Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti Mehtap bizi seyretti *** Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin Dertlerim silindi seninle Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti Mehtap bizi seyretti