Rüzgar Gibi Geçtin Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
Rüzgar Gibi Geçtin
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Ben dün gece bir rüyada yaşıyordum sanki
Dans ettim kollarında
Genç kızlar dolandı sağında solunda
Sense beni seçtin, cennete döndü dünyam
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Ben dün geceyi özledim
Rüzgârın sesini, senin gelişini
Başka bir arzum yok, dün geceyi yaşadım ya
Kaybetsem bile seni unutulmaz o hatıra
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti