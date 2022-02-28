Deniz Seki

Sahici Şarkı Sözleri
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Beni üzen aslında
Üzüldüğüm için değil
Bazen sözle anlatılmaz ya
Kelimeler şikayetlenir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Diler yoluma devam ederim
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Diler yoluma devam ederim
***
Beni üzen aslında
Üzüldüğüm için değil
Bazen sözle anlatılmaz ya
Kelimeler şikayetlenir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret
kin koca bir volkan olur
Sonra da önünde eğiliverir
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Diler yoluma devam ederim
***
Sahici her şeyin nasıl rengi
Kalbime kaç kere sorduysam
Hep bana ismini heceledi
Ben de inanıp ona uyduysam
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
***
Diler yoluma devam ederim
Sahici her şeyin nasıl rengi
Hep bana ismini heceledi
***
Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
***
Diler yoluma devam ederim
istemeden, seni kırdıysam
Özrün efendisi en yakınım olur
Devam ederim