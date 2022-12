Deniz Seki

Beni üzen aslında Üzüldüğüm için değil Bazen sözle anlatılmaz ya Kelimeler şikayetlenir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Beni üzen aslında Üzüldüğüm için değil Bazen sözle anlatılmaz ya Kelimeler şikayetlenir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur *** Diler yoluma devam ederim Sahici her şeyin nasıl rengi Hep bana ismini heceledi *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur *** Diler yoluma devam ederim istemeden, seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Devam ederim