Deniz Seki

Sakinim Şarkı Sözleri
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Sakinim, biraz sessiz
Ama yorgun değilim hiç çaresiz
Üzülmedim geçen senelere
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
***
Çılgınlar gibi sevdim kaç kere
Acımam ben aşka dayanırım
Hep yol verdim beni üzen aşklara
Ben inan üzülmeden bırakırım
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma
***
Sakinim, biraz sessiz
Ama yorgun değilim hiç çaresiz
Üzülmedim geçen senelere
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim
***
Çılgınlar gibi sevdim kaç kere
Acımam ben aşka dayanırım
Hep yol verdim beni üzen aşklara
Ben inan üzülmeden bırakırım
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
***
Çoğu gitti azı kaldı
Kimi gördün izi kaldı
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
***
O seni nasıl olsa bırakır unutma
Hayatı ucundan yakalarsan bırakma
O seni nasıl olsa bırakır unutma