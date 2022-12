Deniz Seki

Sakinim, biraz sessiz Ama yorgun değilim hiç çaresiz Üzülmedim geçen senelere Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim *** Çılgınlar gibi sevdim kaç kere Acımam ben aşka dayanırım Hep yol verdim beni üzen aşklara Ben inan üzülmeden bırakırım *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Sakinim, biraz sessiz Ama yorgun değilim hiç çaresiz Üzülmedim geçen senelere Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim Her yaşın ayrı güzelliği var bilirim *** Çılgınlar gibi sevdim kaç kere Acımam ben aşka dayanırım Hep yol verdim beni üzen aşklara Ben inan üzülmeden bırakırım *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma *** Çoğu gitti azı kaldı Kimi gördün izi kaldı Hayatı ucundan yakalarsan bırakma *** O seni nasıl olsa bırakır unutma Hayatı ucundan yakalarsan bırakma O seni nasıl olsa bırakır unutma