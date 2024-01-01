Deniz Seki

Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben *** Sana mı kaldı bana hesap sormak Sana mı kaldı her şeye kafa yormak Delirdin iyice saçmalıyorsun Kendi kendini yiyip bitiriyorsun *** Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay *** Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay *** Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben *** Sana mı kaldı bana hesap sormak Sana mı kaldı her şeye kafa yormak Delirdin iyice saçmalıyorsun Kendi kendini yiyip bitiriyorsun *** Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay *** Gel Gel bu işi yabana atmayalım Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay Gel ipin ucunu bırakmayalım Kimseye dert anlatmayalım ay ay