Hasret Akşamları Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
Hasret Akşamları
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Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
***
Sana mı kaldı bana hesap sormak
Sana mı kaldı her şeye kafa yormak
Delirdin iyice saçmalıyorsun
Kendi kendini yiyip bitiriyorsun
***
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
***
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
***
Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
Hoşlanmadığım sözler duydum dilinden
Çoktan beridir anlayamıyorum neyinim ben
***
Sana mı kaldı bana hesap sormak
Sana mı kaldı her şeye kafa yormak
Delirdin iyice saçmalıyorsun
Kendi kendini yiyip bitiriyorsun
***
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
***
Gel
Gel bu işi yabana atmayalım
Dertleri kederi çoğaltmayalım ay ay
Gel ipin ucunu bırakmayalım
Kimseye dert anlatmayalım ay ay
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Dün gece meyhanede içerken dertlerime
Bir pınar gibi yaşlar dolunca gözlerime
Dün gece meyhanede içerken dertlerime
Bir pınar gibi yaşlar dolunca gözlerime
Gezdim sabaha kadar gurbet sokaklarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını
Gezdim sabaha kadar gurbet sokaklarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını
Artık güneş doğmuştu gecenin sabahına
İsyan ettim haykırdım yaşantıma bahtıma
Artık güneş doğmuştu gecenin sabahına
İsyan ettim haykırdım yaşantıma bahtıma
Gezdim sabaha kadar gurbet sokaklarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını
Gezdim sabaha kadar gurbet sokaklarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını
Son ümitle bekledim hasret akşamlarını