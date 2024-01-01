Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 Şarkı Sözleri
Deniz Seki Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2
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Bitti derken hayat yeni başlar
Ve her güzel şey gibi çabuk biter
Bitti dersen hayat tükenmeden
Acısı içinde sürer gider
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Bitti derken hayat yeni başlar
Ve her güzel şey gibi çabuk biter
Bitti dersen hayat tükenmeden
Acısı içinde sürer gider
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Yalan, her şey yalan inan
Söz ver bana, umudum ol
Ver de inanayım geleceğime
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
***
Ne yana baksam aynı yüzler
Ne yeni ne de yenileri
Küçücük yüreğimle ben
Sana sığınıyorum
-
Hep açıktı gönül gözüm sana
Hep açıktı şu kollarım
Gelecek sanılan bir haber gibi
Küçücüktü umutlarım
***
Hep açıktı gönül gözüm sana
Hep açıktı şu kollarım
Gelecek sanılan bir haber gibi
Küçücüktü umutlarım
***
Kendime açtığım yolları bulamazken
Arardım gözlerinde sonbaharı
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
***
Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım
Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın
Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım
Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın
***
Kendime verdiğim sözleri tutamazken
Bıraktım azalsın kışım baharım
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
-
Senden önce yoktu yalnızlığım
Sen gidince geldi yanıma
Bilmiyordum, nasıl bekler insan?
Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman?
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Herkes korur kalbini sır gibi
Ellerimle verdim ben sana
Anlamı yok, şimdi pişmanlığın
Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
-
Bir kuşun gözleriydik yıllarca
Bakıyorduk masumca, dünyada olanlara
Gökyüzü anlatır dili olsa
Bedeli her ne varsa ödedik, hadi neyse
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
İki deniz, feneriydik karanlıkta
Onlarca fırtınada, gösteren yolu yalnızlara
Martılar şahidimiz olmasa
Geçeriz şu dünyada güleriz, hadi neyse
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
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