Deniz Seki

Sana Sığınıyorum Bitti derken hayat yeni başlar Ve her güzel şey gibi çabuk biter Bitti dersen hayat tükenmeden Acısı içinde sürer gider *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Bitti derken hayat yeni başlar Ve her güzel şey gibi çabuk biter Bitti dersen hayat tükenmeden Acısı içinde sürer gider *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Yalan, her şey yalan inan Söz ver bana, umudum ol Ver de inanayım geleceğime *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum *** Ne yana baksam aynı yüzler Ne yeni ne de yenileri Küçücük yüreğimle ben Sana sığınıyorum

Bana Bir Düş Borçlusun Ft. Zara Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Hep açıktı gönül gözüm sana Hep açıktı şu kollarım Gelecek sanılan bir haber gibi Küçücüktü umutlarım *** Kendime açtığım yolları bulamazken Arardım gözlerinde sonbaharı *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın *** Kendime verdiğim sözleri tutamazken Bıraktım azalsın kışım baharım *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun *** Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Her günden yalnız, her geceden daha uzun Bana bir hayat bir de düş borçlusun Bana bir hayat bir de düş borçlusun

Diğer Yarım Ft. Tuvana Türkay Senden önce yoktu yalnızlığım Sen gidince geldi yanıma Bilmiyordum, nasıl bekler insan? Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman? *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Herkes korur kalbini sır gibi Ellerimle verdim ben sana Anlamı yok, şimdi pişmanlığın Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar *** Nerdesin sen diğer yarım? Ya beni de götür ya geride kal Çok mu sevdin uzakları? Yoksun bu kadar