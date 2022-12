Deniz Seki

Ayrılık habercisi nedense yüzün Bükme boynunu öyle, istemem hüzün Bıkmadan konuşurduk ya eskiden uzun uzun Şimdi o sohbetlerin tadı kalmadı *** Yabancı gelmiyor mu başını koyduğun omuz? Dün el dediğine nasıl yâr dersin? Ben kalmaya gelmiştim, misafirmişim Beni sevdiğin kalple onu nasıl seversin? *** Savaş ve aşkta her şey mübahtır Sözler kurşundur, dudak silahtır Can çekiştiğimi görmüyor musun? Son sözünü söyle de tamamen öldür *** Savaş ve aşkta her şey mübahtır Sözler kurşundur, dudak silahtır Can çekiştiğimi görmüyor musun? Son sözünü söyle de tamamen öldür *** Yabancı gelmiyor mu başını koyduğun omuz? Dün el dediğine nasıl yâr dersin? Ben kalmaya gelmiştim, misafirmişim Beni sevdiğin kalple onu nasıl seversin? *** Savaş ve aşkta her şey mübahtır Sözler kurşundur, dudak silahtır Can çekiştiğimi görmüyor musun? Son sözünü söyle de tamamen öldür *** Savaş ve aşkta her şey mübahtır Sözler kurşundur, dudak silahtır Can çekiştiğimi görmüyor musun? Son sözünü söyle de tamamen öldür *** Savaş ve aşkta her şey mübahtır Sözler kurşundur, dudak silahtır Can çekiştiğimi görmüyor musun? Son sözünü söyle de tamamen öldür Son sözünü söyle de tamamen öldür