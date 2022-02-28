Deniz Seki

Savaş ve Aşk Şarkı Sözleri
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Ayrılık habercisi nedense yüzün
Bükme boynunu öyle, istemem hüzün
Bıkmadan konuşurduk ya eskiden uzun uzun
Şimdi o sohbetlerin tadı kalmadı
***
Yabancı gelmiyor mu başını koyduğun omuz?
Dün el dediğine nasıl yâr dersin?
Ben kalmaya gelmiştim, misafirmişim
Beni sevdiğin kalple onu nasıl seversin?
***
Savaş ve aşkta her şey mübahtır
Sözler kurşundur, dudak silahtır
Can çekiştiğimi görmüyor musun?
Son sözünü söyle de tamamen öldür
***
Savaş ve aşkta her şey mübahtır
Sözler kurşundur, dudak silahtır
Can çekiştiğimi görmüyor musun?
Son sözünü söyle de tamamen öldür
***
Yabancı gelmiyor mu başını koyduğun omuz?
Dün el dediğine nasıl yâr dersin?
Ben kalmaya gelmiştim, misafirmişim
Beni sevdiğin kalple onu nasıl seversin?
***
Savaş ve aşkta her şey mübahtır
Sözler kurşundur, dudak silahtır
Can çekiştiğimi görmüyor musun?
Son sözünü söyle de tamamen öldür
***
Savaş ve aşkta her şey mübahtır
Sözler kurşundur, dudak silahtır
Can çekiştiğimi görmüyor musun?
Son sözünü söyle de tamamen öldür
***
Savaş ve aşkta her şey mübahtır
Sözler kurşundur, dudak silahtır
Can çekiştiğimi görmüyor musun?
Son sözünü söyle de tamamen öldür
Son sözünü söyle de tamamen öldür