Sen Bensiz Ben Sensiz Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
Sen Bensiz Ben Sensiz
Tüm Şarkıları
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Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
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Akşam olmuş ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz, bensiz
Akşam olmuş ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz, bensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
***
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz, bensiz
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz, bensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
***
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz, ben sensiz
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz, ben sensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı
***
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde