Deniz Seki

Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz Dışarıda bir yaz yağmuru Yaş sokaklar sensiz, bensiz *** Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz, bensiz Akşam olmuş ılık rüzgar Loş ışıklar sensiz, bensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz Ses vermiyor çalgıları Tavernalar sensiz, bensiz *** Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz, bensiz Masamızda yabancılar Hatıralar sensiz, bensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı Bitsin artık bu hikaye Kader çeksin kapımızı *** Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz Kapanmışız kalbimize Sen bensiz, ben sensiz *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı *** Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde *** Bir masalmış geçen yıllar Kaç yaprak var elimizde? Aşk bir rüyaymış, uyandık Adı kaldı dilimizde