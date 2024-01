Deniz Seki

Hani bekleyince hiç geçmez zaman Hani sabır ner'de, yok olur o an Yalan, canın yanar onu yanan anlar Solan güle bi' sor rengi önce niye al? *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Hani bekleyince hiç geçmez zaman Hani sabır ner'de, yok olur o an Yalan, canın yanar onu yanan anlar Solan güle bi' sor rengi önce niye al? *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen *** Seni seveni sev, mutlu sen ol o zaman Sarıl her ana, yarına belki yok zaman Fazla düşünme, ilk aklına geleni yap hemen Hayatı çok ciddiye aldıysan yandın sen